Luong Quoi Coconut เปิดตัวนวัตกรรมอาหารจากพืชที่ยั่งยืนในงาน THAIFEX Anuga Asia 2026

News provided by

Luong Quoi Coconut

28 May, 2026, 16:09 CST

กรุงเทพฯ, 28 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ --

Luong Quoi Coconut ผู้ผลิตมะพร้าวชั้นนำของเวียดนาม ได้เปิดฉากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในงาน THAIFEX Anuga Asia 2026 โดยระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 พฤษภาคม ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสามารถสัมผัสโซลูชันอาหารจากพืชที่ยั่งยืนล่าสุดของบริษัทได้ที่บูธ 6-H01 ฮอลล์ 6 (Vietnam Pavilion) ภายในอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

Continue Reading
Luong Quoi Coconut is showcasing at Thaifex Anuga Asia 2026
Luong Quoi Coconut is showcasing at Thaifex Anuga Asia 2026

THAIFEX Anuga Asia ถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งรวบรวมผู้ซื้อระดับโลก ผู้จัดจำหน่าย และบริษัทอาหารจากทั่วโลก ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ Luong Quoi Coconut มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อกับพันธมิตรระหว่างประเทศ และนำเสนอผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารและโภชนาการสมัยใหม่ที่กำลังเติบโต

ขับเคลื่อนการปฏิวัติอาหารจากพืชระดับโลก

Luong Quoi Coconut มีต้นกำเนิดจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคปลูกมะพร้าวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก และได้รับความไว้วางใจในฐานะซัพพลายเออร์ระดับโลกมาอย่างยาวนาน ด้วยการผสานทรัพยากรท้องถิ่นคุณภาพสูงเข้ากับเทคโนโลยีการแปรรูปที่ล้ำสมัย บริษัทจึงเดินหน้าปรับนิยามการบริโภคมะพร้าวของโลกอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานปีนี้ Luong Quoi Coconut นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารฉลากสะอาด (clean-label) ที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาสำหรับธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่ม HORECA (โรงแรม ร้านอาหาร และคาเฟ่) ได้แก่

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก: น้ำมะพร้าวบริสุทธิ์ กะทิ ครีมมะพร้าว และน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ระดับพรีเมียม
  • กลุ่มขนมขบเคี้ยว: มะพร้าวอบกรอบรสชาติเข้มข้น
  • ไฮไลต์สำคัญ – Barista Coconut Milk: ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคาเฟ่และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทางเลือกปราศจากนมสัตว์นี้มอบเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนและประสิทธิภาพการตีฟองละเอียดอย่างยอดเยี่ยม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกาแฟและมัทฉะระดับพรีเมียม

คุณภาพที่ไม่มีการลดทอน: "หนังสือเดินทางสีเขียว" สู่กว่า 70 ประเทศ

สิ่งที่ทำให้ Luong Quoi Coconut แตกต่าง คือการควบคุมห่วงโซ่อุปทานได้อย่างครบวงจร บริษัทบริหารสวนมะพร้าวออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองกว่า 14,500 เฮกตาร์ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ทำให้สามารถรับประกันการตรวจสอบย้อนกลับจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคได้ 100%

ความโปร่งใสดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้วยกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์และโรงงานของบริษัทผ่านการรับรองออร์แกนิกตามมาตรฐาน USDA, EU Organic และ JAS นอกจากนี้ Luong Quoi ยังรักษาความน่าเชื่อถือในระดับโลกผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยอาหารระดับสูง เช่น BRCGS, IFS, ISO 22000 และ HACCP มาตรฐานอันทรงเกียรติเหล่านี้เปรียบเสมือน "หนังสือเดินทางสีเขียว" ที่ช่วยให้ Luong Quoi Coconut สามารถจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกว่า 70 ประเทศได้อย่างราบรื่น พร้อมคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารและคุณภาพที่สม่ำเสมอ

เสริมสร้างพันธมิตรระดับโลกและบริการ Private Label

ด้วยความเข้าใจถึงความหลากหลายของตลาดโลก Luong Quoi Coconut จึงวางตำแหน่งตนเองเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มากกว่าการเป็นเพียงผู้จัดจำหน่าย บริษัทกำลังมองหาผู้จัดจำหน่ายระยะยาวเพื่อขยายการเข้าถึงระดับโลกของแบรนด์หลัก Vietcoco

นอกจากนี้ Luong Quoi ยังให้บริการ Private Label (OEM และ ODM) แบบครบวงจร ด้วยศักยภาพการผลิตที่ยืดหยุ่นและทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่คล่องตัว บริษัทช่วยให้แบรนด์ระดับนานาชาติสามารถพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับรสนิยมและความต้องการของตลาดท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

"การเข้าร่วม THAIFEX Anuga Asia 2026 เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนของเราต่อมาตรฐานระดับโลก นวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราหวังว่าจะได้ร่วมสร้างอนาคตของอาหารไปพร้อมกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเติบโตร่วมกัน" นาย Nguyen Truong Thinh ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าของ Luong Quoi Coconut กล่าว

เยี่ยมชม Luong Quoi Coconut ที่ THAIFEX Anuga Asia 2026:

  • วันที่: 26 – 30 พฤษภาคม 2569
  • สถานที่: อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • บูธ: 6-H01 ฮอลล์ 6 (Vietnam Pavilion)

SOURCE Luong Quoi Coconut

Also from this source

Luong Quoi Coconut Unveils Sustainable Plant-Based Innovation at THAIFEX Anuga Asia 2026

Luong Quoi Coconut Unveils Sustainable Plant-Based Innovation at THAIFEX Anuga Asia 2026

Luong Quoi Coconut, Vietnam's premier coconut manufacturer, has officially kicked off its showcase at THAIFEX Anuga Asia 2026. From May 26 to 30,...
Organic Coconut Products from Vietnam Make Waves in Seoul Food 2025

Organic Coconut Products from Vietnam Make Waves in Seoul Food 2025

Luong Quoi Coconut (Vietcoco brand), one of Vietnam's leading coconut manufacturers, is participating in Seoul Food 2025, taking place from June 10...
More Releases From This Source

Explore

Non-Alcoholic Beverages

Non-Alcoholic Beverages

Beverages

Beverages

Agriculture

Agriculture

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics