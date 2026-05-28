Luong Quoi Coconut เปิดตัวนวัตกรรมอาหารจากพืชที่ยั่งยืนในงาน THAIFEX Anuga Asia 2026
28 May, 2026, 16:09 CST
กรุงเทพฯ, 28 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ --
Luong Quoi Coconut ผู้ผลิตมะพร้าวชั้นนำของเวียดนาม ได้เปิดฉากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในงาน THAIFEX Anuga Asia 2026 โดยระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 พฤษภาคม ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสามารถสัมผัสโซลูชันอาหารจากพืชที่ยั่งยืนล่าสุดของบริษัทได้ที่บูธ 6-H01 ฮอลล์ 6 (Vietnam Pavilion) ภายในอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
THAIFEX Anuga Asia ถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งรวบรวมผู้ซื้อระดับโลก ผู้จัดจำหน่าย และบริษัทอาหารจากทั่วโลก ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ Luong Quoi Coconut มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อกับพันธมิตรระหว่างประเทศ และนำเสนอผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารและโภชนาการสมัยใหม่ที่กำลังเติบโต
ขับเคลื่อนการปฏิวัติอาหารจากพืชระดับโลก
Luong Quoi Coconut มีต้นกำเนิดจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคปลูกมะพร้าวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก และได้รับความไว้วางใจในฐานะซัพพลายเออร์ระดับโลกมาอย่างยาวนาน ด้วยการผสานทรัพยากรท้องถิ่นคุณภาพสูงเข้ากับเทคโนโลยีการแปรรูปที่ล้ำสมัย บริษัทจึงเดินหน้าปรับนิยามการบริโภคมะพร้าวของโลกอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานปีนี้ Luong Quoi Coconut นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารฉลากสะอาด (clean-label) ที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาสำหรับธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่ม HORECA (โรงแรม ร้านอาหาร และคาเฟ่) ได้แก่
- กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก: น้ำมะพร้าวบริสุทธิ์ กะทิ ครีมมะพร้าว และน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ระดับพรีเมียม
- กลุ่มขนมขบเคี้ยว: มะพร้าวอบกรอบรสชาติเข้มข้น
- ไฮไลต์สำคัญ – Barista Coconut Milk: ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคาเฟ่และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทางเลือกปราศจากนมสัตว์นี้มอบเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนและประสิทธิภาพการตีฟองละเอียดอย่างยอดเยี่ยม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกาแฟและมัทฉะระดับพรีเมียม
คุณภาพที่ไม่มีการลดทอน: "หนังสือเดินทางสีเขียว" สู่กว่า 70 ประเทศ
สิ่งที่ทำให้ Luong Quoi Coconut แตกต่าง คือการควบคุมห่วงโซ่อุปทานได้อย่างครบวงจร บริษัทบริหารสวนมะพร้าวออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองกว่า 14,500 เฮกตาร์ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ทำให้สามารถรับประกันการตรวจสอบย้อนกลับจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคได้ 100%
ความโปร่งใสดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้วยกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์และโรงงานของบริษัทผ่านการรับรองออร์แกนิกตามมาตรฐาน USDA, EU Organic และ JAS นอกจากนี้ Luong Quoi ยังรักษาความน่าเชื่อถือในระดับโลกผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยอาหารระดับสูง เช่น BRCGS, IFS, ISO 22000 และ HACCP มาตรฐานอันทรงเกียรติเหล่านี้เปรียบเสมือน "หนังสือเดินทางสีเขียว" ที่ช่วยให้ Luong Quoi Coconut สามารถจัดจำหน่ายสินค้าไปยังกว่า 70 ประเทศได้อย่างราบรื่น พร้อมคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารและคุณภาพที่สม่ำเสมอ
เสริมสร้างพันธมิตรระดับโลกและบริการ Private Label
ด้วยความเข้าใจถึงความหลากหลายของตลาดโลก Luong Quoi Coconut จึงวางตำแหน่งตนเองเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มากกว่าการเป็นเพียงผู้จัดจำหน่าย บริษัทกำลังมองหาผู้จัดจำหน่ายระยะยาวเพื่อขยายการเข้าถึงระดับโลกของแบรนด์หลัก Vietcoco
นอกจากนี้ Luong Quoi ยังให้บริการ Private Label (OEM และ ODM) แบบครบวงจร ด้วยศักยภาพการผลิตที่ยืดหยุ่นและทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่คล่องตัว บริษัทช่วยให้แบรนด์ระดับนานาชาติสามารถพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับรสนิยมและความต้องการของตลาดท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
"การเข้าร่วม THAIFEX Anuga Asia 2026 เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนของเราต่อมาตรฐานระดับโลก นวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราหวังว่าจะได้ร่วมสร้างอนาคตของอาหารไปพร้อมกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจและการเติบโตร่วมกัน" นาย Nguyen Truong Thinh ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าของ Luong Quoi Coconut กล่าว
เยี่ยมชม Luong Quoi Coconut ที่ THAIFEX Anuga Asia 2026:
- วันที่: 26 – 30 พฤษภาคม 2569
- สถานที่: อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- บูธ: 6-H01 ฮอลล์ 6 (Vietnam Pavilion)
