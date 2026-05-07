LUYUAN เปิดศูนย์บูรณาการซัพพลายเชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไทย รุกตลาดด้วยการเติบโตแบบก้าวกระโดดภายใต้โมเดล "เทคโนโลยีจีน + การผลิตในท้องถิ่น"
07 May, 2026, 21:39 CST
เซี่ยงไฮ้ 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- LUYUAN Group (HK.02451) ผู้นำด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อระดับโลกได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บูรณาการซัพพลายเชนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ภายในงานประชุมพันธมิตรต่างประเทศของ LUYUAN ประจำปี 2569 โดยศูนย์แห่งนี้ดำเนินงานโดยทีมงานท้องถิ่นที่มีประสบการณ์และคลุกคลีอยู่ในภาคส่วนยานยนต์ของไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานเชิงกลยุทธ์ตามโมเดล "การวิจัยและพัฒนาและซัพพลายเชนจากจีน + ดีไซน์ระดับโลก + การดำเนินงานในท้องถิ่น" ของ LUYUAN ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งนี่ยังเป็นสัญญาณของการก้าวสู่ระยะใหม่ ซึ่งก็คือการผลักดันซัพพลายเชนไปข้างหน้าเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค
ประเทศไทยคือตลาดรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมียอดขายรถจักรยานยนต์แบบใช้น้ำมันสูงถึง 1.8 ล้านคันต่อปี ทว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 อัตราการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าได้พุ่งสูงขึ้นจากเดิมที่ต่ำกว่า 5% ในปีที่ผ่านมาสู่ระดับ 12% ซึ่งถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยเหตุนี้เอง ศูนย์บูรณาการซัพพลายเชนแห่งนี้จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงระบบการผลิตที่แข็งแกร่งของ LUYUAN เข้ากับความต้องการในท้องถิ่นอย่างราบรื่น เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองได้อย่างฉับไว
"ตลาดในประเทศไทยจะไม่รอซัพพลายเชนที่ล่าช้า" Dylan Sun ตัวแทนของศูนย์ฯ กล่าว "เทคโนโลยีมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยของเหลวของ LUYUAN นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและมีฝนตกตลอดทั้งปีของไทย ซึ่งช่วยแก้ปัญหาความเสื่อมสภาพของมอเตอร์ขณะทำงานในอุณหภูมิสูงที่เป็นความท้าทายในอุตสาหกรรม โมเดล "เทคโนโลยีจีน + การผลิตในท้องถิ่น" ช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ให้ถึงมือผู้บริโภคด้วยความเร็วสูงสุด เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมาก ซึ่งก็คือยอดขาย 50,000 คันต่อปี และช่องทางการขาย 200 แห่งภายในปี 2571 เพื่อผลักดันให้ LUYUAN ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าติด 3 อันดับแรกในประเทศไทย"
"นี่ไม่ใช่แค่สำนักงานขาย แต่เรากำลังนำศักยภาพด้านซัพพลายเชนและระบบการผลิตของเรามาไว้ที่ด่านหน้าโดยตรง" HU Jihong ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ LUYUAN Group กล่าวย้ำ "เราได้นำเทคโนโลยีหลักและองค์ความรู้ทางอุตสาหกรรมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจากผู้ใช้งานหลายล้านคนมาใช้ ซึ่งเราพร้อมที่จะสร้างกำลังการผลิต และแบ่งปันการเติบโตร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อส่งมอบโซลูชันยานยนต์สีเขียวที่เหมาะสมและมีความเสถียรที่สุดให้กับผู้ใช้งานทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆ"
ศูนย์แห่งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การปรับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับท้องถิ่น การตอบสนองด้านซัพพลายเชนอย่างรวดเร็ว และการสร้างเครือข่ายการบริการ เพื่อให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพแก่ทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้งาน ศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในหกศูนย์นวัตกรรมระดับโลกของ LUYUAN ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านระดับโลกของบริษัทจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปสู่การส่งออกขีดความสามารถและศักยภาพ
