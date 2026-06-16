Mouser นำนวัตกรรมสู่งาน NEPCON Thailand 2026

News provided byMouser Electronics
16 Jun, 2026, 10:47 CST
กรุงเทพฯ, 16 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics, Inc. ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Introduction: NPI) ชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งมีตัวเลือกเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายที่สุด มีความยินดีที่ได้ประกาศเข้าร่วมจัดแสดงในงาน NEPCON Thailand 2026 (งานเนปคอน 2026) ร่วมกับพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ Bel, Molex และ Silicon Labs โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ประเทศไทย ผู้เข้าชมสามารถเยี่ยมชมบูธหมายเลข #9E09 ของ Mouser เพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และโซลูชันการออกแบบล้ำสมัยล่าสุด ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
"ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดเชิงยุทธศาสตร์ของ Mouser ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความแข็งแกร่งของภาคการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค การเข้าร่วมงาน NEPCON Thailand สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Mouser ในการสนับสนุนวิศวกรและผู้จัดซื้อทั่วทั้งภูมิภาค" Daphne Tien รองประธานฝ่ายการตลาดและการพัฒนาธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Mouser กล่าว "เรารู้สึกยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทรนด์เทคโนโลยีเกิดใหม่ เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของประเทศไทย และมอบการเข้าถึงทรัพยากรระดับโลกและความเชี่ยวชาญอันกว้างขวางของ Mouser เพื่อช่วยเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีพลวัตแห่งนี้"
ผลิตภัณฑ์คอนเน็กเตอร์ซีรีส์ Mini50 และ CMC ของ Molex รวมถึงคอนเน็กเตอร์อุตสาหกรรมที่ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการเชื่อมต่อสำหรับยานยนต์อัจฉริยะที่มีน้ำหนักเบาและบูรณาการระบบในระดับสูง ตลอดจนการใช้งานด้านระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง นอกจากนี้ โซลูชันกำลังไฟฟ้าสูงและความเร็วสูง เช่น EXTreme และ Mini-Fit ยังรองรับความต้องการของเซิร์ฟเวอร์ AI และศูนย์ข้อมูลที่มุ่งเน้น "แบนด์วิดท์สูง ความหนาแน่นกำลังไฟสูง และการสูญเสียพลังงานต่ำ"
ด้าน Silicon Labs ใช้จุดแข็งด้านการรองรับหลายโปรโตคอล การใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ ความปลอดภัยระดับสูง และการทำงานร่วมกันของหลายโปรโตคอล เพื่อพัฒนาโซลูชันการสื่อสารไร้สายแบบครบวงจรสำหรับ BLE เกรดยานยนต์, Wi-SUN และ Matter โซลูชันเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับตลาดสำคัญ ได้แก่ ยานยนต์ ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ และบ้านอัจฉริยะ พร้อมช่วยแก้ไขความท้าทายทั่วไปในการออกแบบอุปกรณ์ IoT ไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนของการเชื่อมต่อ การใช้พลังงานสูง ความกังวลด้านความปลอดภัย และความยากลำบากในการพัฒนา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน NEPCON Thailand 2026 ของ Mouser ได้ที่: https://www.mouser.com/nepcon-thailand/
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SOURCE Mouser Electronics
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