OMODA & JAECOO Sambut Ulang Tahun ke-3 dan Perkenal Strategi Juta Baharu di Beijing Auto Show 2026

KUALA LUMPUR, Malaysia dan WUHU, China, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- Beijing International Auto Show ke-19 dibuka dengan penuh gilang-gemilang, menyaksikan OMODA & JAECOO memperkenalkan pencapaian utama semasa sambutan ulang tahun jenama ketiganya. Sehingga April 2026, jualan global terkumpul jenama ini secara rasminya telah melebihi 1 juta unit, sekali gus mencatatkan rekod kejayaan sejuta unit terpantas dalam kalangan semua jenama automotif baharu merentas industri global. Dilancarkan secara rasmi di seluruh dunia pada 2023, jenama automotif generasi baharu berpotensi tinggi ini mengekalkan momentum pertumbuhan pesat yang stabil, mencapai peningkatan jualan dua kali ganda tahun ke tahun selama tiga tahun berturut-turut. Jumlah jualan global dalam sebulan juga dengan mudah melepasi 60,000 unit pada Mac 2026. Berbanding jenama automobil arus perdana tradisional yang lazimnya memerlukan tempoh lebih sepuluh tahun untuk menyempurnakan sasaran jualan sejuta unit, OMODA & JAECOO telah mentakrifkan semula penanda aras kelajuan pertumbuhan industri automotif global dengan hanya tiga tahun operasi yang lancar.

Jenama ini menonjolkan keupayaan pengembangan pasaran global yang cemerlang, setelah berjaya bertapak di 69 pasaran utama global dan membangunkan sistem perkhidmatan terpiawai yang merangkumi 1,364 pengedar rasmi. Eropah merupakan pasaran bernilai tinggi strategik teras, menyumbang 41.5% daripada jumlah jualan global keseluruhan serta mencapai lonjakan jualan tahun ke tahun yang luar biasa. Antaranya, JAECOO 7 berada di kedudukan teratas dalam senarai kenderaan terlaris tempatan di UK dan jenama ini turut mengekalkan momentum peningkatan yang kukuh di Sepanyol, Itali, Poland dan negara-negara Eropah utama yang lain. Menumpukan kepada pengguna global muda, jenama ini berpegang teguh kepada pendekatan penciptaan bersama pengguna, melengkapkan model elektrik siri penuh dengan sistem hibrid super SHS berprestasi tinggi yang dibangunkan sendiri, serta melancarkan pelbagai produk unggulan tersuai, sekali gus mendapat pujian sebulat suara dan kepercayaan teguh daripada pengguna global dan pengedar profesional. Seiring pembangunan kenderaan, jenama ini turut memperdalam inovasi pintar melalui kerjasama teknologi bersama pasukan AiMOGA, seterusnya memperkayakan lagi ekosistem pintarnya dan memperoleh pengiktirafan tinggi daripada rakan global serta pengedar tempatan.

Pencapaian melepasi ambang jualan terkumpul sejuta unit menandakan titik permulaan pembangunan serba baharu. OMODA & JAECOO memperkenalkan secara rasmi matlamat strategik teras seterusnya, untuk berusaha mencapai jualan global tahunan 1 juta unit menjelang 2027. Jenama ini akan terus memperhalusi susun atur terbeza dwijenamanya, mempercepat pelancaran besar-besaran teknologi letak kereta valet pintar VPD serta kokpit pintar AI eksklusif, dan menjalankan pandu uji trek profesional untuk model tenaga baharu berprestasi tinggi. Pada 26 April, jenama ini memperkenalkan secara komprehensif susun atur terperinci Strategi Juta Baharu (New Million Strategy) di Wuhu, sekali gus memperkasakan sepenuhnya pengembangan global luar negara yang berkualiti tinggi dan berkelajuan tinggi.

