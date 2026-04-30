OMODA 4 Keluar daripada Barisan Pengeluaran Secara Rasmi, Perkasa Strategi Juta Global Baharu OMODA & JAECOO

KUALA LUMPUR, Malaysia dan WUHU, China, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, OMODA & JAECOO mengadakan majlis luar talian besar-besaran di Wuhu yang menyaksikan keluaran rasmi daripada barisan pengeluaran OMODA 4 serba baharu serta pelancaran rasmi Strategi Juta Baharu yang dinaik taraf oleh jenama ini. Acara ini diadakan bersama Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Chery, sekali gus membuka lembaran baharu pembangunan global berkualiti tinggi setelah jenama ini mencapai jualan global terkumpul melebihi satu juta unit dalam tempoh hanya tiga tahun. Sebagai model andalan teras dalam susun atur Globalization 2.0 jenama ini, OMODA 4 disasarkan untuk pengguna Cyber LOHAS muda global dan menggalas misi penting untuk menyokong jenama ini mencapai jualan tahunan satu juta unit menjelang 2027.

Dibangunkan dengan reka bentuk estetika Cyber Mecha futuristik, OMODA 4 menampilkan kokpit imersif gaya kapal angkasa, prestasi aerodinamik termaju serta set penuh warna badan bergaya diperibadikan, lantas menjadikannya alat sosial mudah alih untuk golongan muda. Kenderaan ini dilengkapi kokpit ultra pintar semua senario serta 16 fungsi bantuan pemanduan pintar ADAS tindanan penuh, digandingkan dengan sistem interaksi suara AI bagi memberikan pengalaman perjalanan pintar yang selesa dan mudah. Ia turut membangunkan ekosistem kehidupan bertenaga tinggi eksklusif merangkumi e-sukan mudah alih, perkhemahan luar dan perjalanan mesra haiwan peliharaan, yang benar-benar sepadan dengan gaya hidup belia terpelbagai. Versi prestasi OMODA 4 ULTRA yang akan datang pula memenuhi selanjutnya keperluan pemanduan penggemar prestasi.

Dengan memanfaatkan kekuatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) global Chery Group yang mantap, OMODA & JAECOO memperkasakan produk melalui sistem hibrid super SHS yang matang, sambil mempererat kerjasama inovasi pintar dengan pasukan teknologi AiMOGA profesional. Jenama ini mengekalkan pengembangan stabil di pasaran luar negara utama termasuk Malaysia, mempercepat penambahbaikan matriks produk dwijenama terbeza, serta bergantung kepada OMODA 4 serba baharu untuk memacu sepenuhnya ke arah mencapai sasaran sejuta unit tahunan, sekali gus terus memantapkan kedudukan penerajunya di pasaran automotif belia global.

Di Malaysia, OMODA & JAECOO ketika ini menawarkan model termasuk J5, J7, J7 PHEV, J8, C9 dan C9PHEV, dan akan terus memperkenalkan lebih banyak model baharu yang memenuhi keperluan pasaran tempatan. Di bawah kumpulan yang sama, OMODA & JAECOO mempunyai tiga jenama saudara di Malaysia - Chery, iCAUR dan Lepas.

