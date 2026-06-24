Pertandingan peringkat kebangsaan kembali untuk tahun kelapan, menggalakkan pelajar untuk menangani cabaran dunia sebenar melalui inovasi dan teknologi

KUALA LUMPUR, Malaysia, 24 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Malaysia Electronics mengumumkan pelancaran edisi kelapan program utamanya, Solve for Tomorrow 2026, meneruskan misinya untuk memperkasa golongan belia Malaysia menjadi pencetus perubahan melalui Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM).

Samsung Malaysia Cabar Belia Malaysia untuk ‘Start with Can’ Melalui Solve for Tomorrow 2026 (PRNewsfoto/Samsung Malaysia Electronics)

Berteraskan tema tahun ini, "Start with Can: Plant the Seeds of Change", pertandingan peringkat kebangsaan ini menjemput pelajar berumur 13 hingga 15 tahun (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3) untuk mengaplikasikan pengetahuan STEM serta memanfaatkan kreativiti, pemikiran kritis dan teknologi yang dipelajari di sekolah bagi membangunkan penyelesaian inovatif terhadap cabaran dunia sebenar dalam komuniti mereka.

Seiring perjalanan Malaysia ke arah menjadi ekonomi berpendapatan tinggi yang dipacu inovasi, bakat STEM memainkan peranan yang semakin penting. Secara global, landskap tenaga kerja sedang berubah akibat peralihan ekonomi, teknologi dan demografi, di samping dianggarkan 170 juta pekerjaan baharu diwujudkan menjelang akhir dekad ini, manakala 92 juta pekerjaan sedia ada digantikan[1]. Perubahan ini meningkatkan permintaan terhadap kemahiran berkaitan STEM, terutamanya dalam bidang seperti kecerdasan buatan, analitik data dan teknologi digital, sekali gus menekankan kepentingan membina bakat masa depan.

Bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan bersedia untuk masa hadapan, usaha memupuk kemahiran ini sejak usia muda adalah penting, di samping membina pemikiran kritis, kreativiti dan kebolehan menyelesaikan masalah dalam kalangan belia. Inisiatif seperti Solve for Tomorrow memainkan peranan penting dalam melengkapkan mereka dengan kemahiran, minda dan pengalaman praktikal untuk menukar idea kepada penyelesaian yang bermakna.

Mengaplikasikan Ilmu di Luar Bilik Darjah

Pendaftaran dibuka mulai 22 Jun hingga 27 Julai 2026. Solve for Tomorrow 2026 menjemput penyertaan dalam kumpulan tiga pelajar, dengan bimbingan seorang guru dan seorang mentor. Pelajar dicabar untuk mengenal pasti isu tempatan yang mendesak dan membangunkan penyelesaian berasaskan STEM bagi mencipta perubahan positif. Peserta tahun ini akan meneroka empat tema utama:

Kelestarian Alam Sekitar

Sukan dan Teknologi

Kesihatan

Pendidikan

Penyertaan yang disenarai pendek akan diumumkan pada Ogos 2026, dan akan disiarkan pada laman web rasmi program ini. 10 pasukan terbaik akan mara ke peringkat seterusnya untuk memperhalusi idea serta membangunkan prototaip bersama mentor. Peserta yang terpilih turut akan mengikuti bengkel Design Thinking sebelum bersaing dalam sesi pembentangan akhir pada Oktober 2026.

"Di Samsung, kami percaya inovasi bermula dengan rasa ingin tahu dan keyakinan untuk mengambil langkah pertama," kata Agnes Wong, Ketua Pemasaran Korporat, Samsung Malaysia Electronics. "Solve for Tomorrow direka untuk membantu belia muda Malaysia untuk menyedari bahawa mereka mampu mencipta perubahan bermakna, tanpa mengira titik permulaan mereka. Melalui program ini, kami berharap untuk memupuk suatu generasi penyelesai masalah dan penemu inovasi yang akan menyumbang kepada pertumbuhan Malaysia di masa hadapan dan menangani cabaran yang dihadapi oleh komuniti mereka."

Profesor Madya Ir. Dr. Mas Sahidayana Mohktar, Pengarah Pusat STEM Universiti Malaya, menambah bahawa, "Pendidikan STEM adalah paling berkesan apabila pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran mereka kepada cabaran dunia sebenar. Inisiatif seperti Solve for Tomorrow membantu merapatkan jurang ini dengan membimbing pelajar untuk mengenal pasti masalah, membangunkan penyelesaian dan membina prototaip, serta memupuk pemikiran kritis, kreativiti dan daya tahan. Pengalaman ini adalah penting dalam membangunkan kemahiran yang bersedia untuk masa hadapan dalam ekonomi yang dipacu oleh inovasi."

Melalui inisiatif seperti Solve for Tomorrow, program ini terus memberi inspirasi kepada generasi akan datang untuk mencetus idea yang mampu memberi impak dunia sebenar dalam komuniti mereka.

Pelajar yang mempunyai idea untuk mencipta perubahan positif dalam komuniti mereka digalakkan untuk mendaftar bagi Solve for Tomorrow 2026 di https://www.samsung.com/my/solvefortomorrow/ sebelum 27 Julai 2026.

SAMSUNG MALAYSIA ELECTRONICS (SME) SDN BHD [Company No. 200301026766(629186-D)]

SOURCE Samsung Malaysia Electronics