Selangor Bakal Himpunkan Pemimpin Industri Asean di Sidang Kemuncak Techsphere 2026 Disokong Kerajaan Negeri

Alex Capri dan Presiden Federation of Malaysian Manufacturing, Jacob Lee Chor Kok, disahkan menyertai sidang kemuncak empat hari itu ketika pendaftaran dibuka.

KUALA LUMPUR, Malaysia, 12 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Pendaftaran kini dibuka bagi menyertai Sidang Kemuncak Selangor Techsphere 2026, sebuah platform teknologi industri yang disokong kerajaan negeri dan akan berlangsung dari 14 hingga 17 Oktober 2026 di Kuala Lumpur Convention Centre.

Dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan dijayakan dengan kerjasama Selangor Technical Skills Development Centre, sidang kemuncak itu akan menghimpunkan pengeluar, syarikat teknologi, pelabur, penggubal dasar dan penyelidik dari Malaysia serta seluruh ASEAN.

Selangor Techsphere Summit

Sidang Kemuncak Selangor Techsphere kembali sebagai komponen utama dalam Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor 2026 bagi menyokong aspirasi negeri itu untuk memperkukuh kedudukannya sebagai pusat serantau bagi pembuatan termaju, inovasi perindustrian dan pelaburan berteraskan teknologi.

Dikuasakan oleh HANNOVER MESSE, platform teknologi industri yang terkemuka di dunia, sidang kemuncak empat hari yang mengagumkan ini akan mempersembahkan persidangan industri, pameran teknologi, mesyuarat perniagaan yang disusun khusus serta peluang membina rangkaian yang memberi tumpuan kepada penerapan praktikal kecerdasan buatan, automasi, robotik, pembuatan pintar dan teknologi digital termaju.

YAB Dato' Seri Amirudin Bin Shari, Menteri Besar Selangor, berkata:

"Selangor telah memantapkan kedudukannya sebagai salah satu destinasi perindustrian dan pelaburan terpenting di Malaysia. Ketika pengeluar bertindak balas terhadap perkembangan pesat dalam teknologi, kemampanan dan rantaian bekalan global, penting bagi kerajaan dan industri saling bekerjasama untuk mewujudkan persekitaran bagi inovasi dan pertumbuhan yang berterusan.

"Sidang Kemuncak Selangor Techsphere menyediakan platform kepada perniagaan untuk mengakses idea, teknologi dan perkongsian baharu, di samping menyumbang kepada fasa pembangunan perindustrian Selangor yang seterusnya."

Menangani Keutamaan Paling Mendesak dalam Industri

Pengeluar di seluruh Malaysia dan ASEAN berdepan tekanan yang semakin bertambah untuk meningkatkan produktiviti, memodenkan operasi, memperkukuh daya tahan serta menangani cabaran berkaitan kemampanan dan tenaga kerja.

Sidang Kemuncak Selangor Techsphere 2026 akan meneliti bagaimana kecerdasan buatan, automasi industri, robotik, pembuatan pintar dan teknologi digital termaju boleh diterapkan dalam operasi industri dunia sebenar. Program berkenaan akan turut membincangkan pembuatan semikonduktor, kecekapan tenaga, pembangunan tenaga kerja, pelaburan dan pertumbuhan perindustrian serantau.

Isu-isu ini akan diketengahkan oleh dua penceramah yang baru disahkan, yang mewakili perspektif industri antarabangsa dan Malaysia.

Alex Capri, bekas pegawai Jabatan Perbendaharaan AS dan pakar yang diiktiraf di peringkat global dalam bidang geopolitik dan Tekno-nasionalisme, telah disahkan sebagai penceramah utama pada hari pembukaan, manakala Presiden Federation of Malaysian Manufacturing yang baru dilantik, Jacob Lee Chor Kok, akan menyampaikan ucapan pembukaan pada hari kedua sidang kemuncak.

Pengeluar, penyedia teknologi, agensi kerajaan, pelabur, penyelidik dan pakar industri akan berkongsi perspektif praktikal mengenai cabaran dan peluang yang membentuk masa depan perindustrian rantau ini.

Mike Nissen, Pengarah Kanan Komersial, Hannover Fairs Asia-Pacific, berkata:

"Transformasi industri bukan lagi sekadar mengenai penerimaan teknologi secara berasingan. Transformasi ini memerlukan pengeluar menyelaraskan teknologi, tenaga kerja, pelaburan dan strategi perniagaan jangka panjang.

"Dengan sokongan Kerajaan Negeri Selangor dan rangkaian industri global HANNOVER MESSE, Sidang Kemuncak Selangor Techsphere akan menghubungkan pemimpin industri serantau dengan kepakaran praktikal, penyelesaian terbukti serta bakal rakan kongsi yang dapat menyokong perjalanan transformasi mereka."

Menghubungkan Industri dan Kerajaan

Sepanjang tempoh empat hari, Sidang Kemuncak Selangor Techsphere 2026 akan meneliti faktor-faktor utama yang membentuk masa depan industri, dengan setiap hari dikhususkan kepada keutamaan perniagaan dan operasi yang berbeza:

Hari 1 - Rabu, 14 Oktober: AI & Ekonomi Digital

Meneroka penerapan praktikal kecerdasan buatan dan teknologi digital dalam industri serta ekonomi yang lebih luas.

Meneroka penerapan praktikal kecerdasan buatan dan teknologi digital dalam industri serta ekonomi yang lebih luas. Hari 2 - Khamis, 15 Oktober: Semikonduktor & Mikroelektronik

Memberi tumpuan kepada pembuatan termaju, automasi dan teknologi yang memperkukuh produktiviti serta daya saing industri.

Memberi tumpuan kepada pembuatan termaju, automasi dan teknologi yang memperkukuh produktiviti serta daya saing industri. Hari 3 - Jumaat, 16 Oktober: Teknologi Hijau & Automasi Pintar

Meneliti bagaimana pengeluar dapat memperkukuh daya tahan operasi sambil menangani keutamaan berkaitan kemampanan, tenaga dan kecekapan sumber.

Meneliti bagaimana pengeluar dapat memperkukuh daya tahan operasi sambil menangani keutamaan berkaitan kemampanan, tenaga dan kecekapan sumber. Hari 4 - Sabtu, 17 Oktober: Tadbir Urus, Bakat & TVET 4.0

Membincangkan kemahiran, keupayaan tenaga kerja dan kepimpinan yang diperlukan untuk menyokong fasa transformasi industri yang seterusnya.

Para perwakilan boleh memilih hari yang paling relevan dengan organisasi masing-masing atau menghadiri keseluruhan program selama empat hari bagi mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai teknologi, strategi dan keupayaan yang sedang membentuk semula industri di seluruh Malaysia dan ASEAN.

Sepanjang program berlangsung, sesi persidangan, pameran teknologi, mesyuarat disusun khas serta peluang membina rangkaian akan menghubungkan perspektif daripada sektor industri, kerajaan, teknologi dan penyelidikan.

Memanfaatkan Momentum Serantau

Edisi Sidang Kemuncak Selangor Techsphere 2025 menyambut 1,535 peserta, 21 pempamer dan 39 penceramah dari lebih 15 negara, sekali gus mencerminkan peningkatan permintaan serantau terhadap kepakaran teknologi industri serta kerjasama yang lebih kukuh antara kerajaan dan industri.

Sidang kemuncak 2026 akan memanfaatkan momentum ini dengan mencipta lebih banyak peluang bagi pertukaran pengetahuan, penerokaan teknologi, penglibatan pelaburan dan pembangunan perniagaan serantau.

Pendaftaran Kini Dibuka

Ahli profesional industri, wakil kerajaan, pelabur, penyelidik, pendidik dan pemimpin teknologi dijemput mendaftar bagi menyertai Sidang Kemuncak Selangor Techsphere 2026.

Pendaftaran: https://selangortechsphere.com/ticketing-options/

Butiran Acara

Sidang Kemuncak Selangor Techsphere 2026

14–17 Oktober 2026

Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia

Komponen utama Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor 2026

www.selangortechsphere.com

Pertanyaan Pameran dan Penajaan

Mike Nissen

Pengarah Kanan Komersial

Hannover Fairs

+61 (0)405 421 838

[email protected]

Latar Belakang Sidang Kemuncak Selangor Techsphere

Sidang Kemuncak Selangor Techsphere ialah platform teknologi dan transformasi perindustrian yang menghubungkan pengeluar, penyedia teknologi, wakil kerajaan, pelabur, penyelidik dan pemimpin industri dari Malaysia serta seluruh ASEAN.

Dikuasakan oleh HANNOVER MESSE dan diadakan sebagai sebahagian daripada Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor, sidang kemuncak ini menyokong pertukaran ilmu pengetahuan, penerokaan teknologi, penglibatan pelaburan serta kerjasama merentasi ekosistem industri.

SOURCE Hannover Fairs Asia-Pacific (HFAP)