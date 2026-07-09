ShinFlow เปิดตัวสู่ตลาดโลกครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชูนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง

News provided by

ShinFlow

10 Jul, 2026, 03:20 CST

ฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม,9 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ – ShinFlow  แบรนด์เครื่องปรับอากาศระดับพรีเมียม ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากศูนย์วิจัยในประเทศญี่ปุ่น และผลิตในประเทศไทยตามมาตรฐาน คุณภาพระดับสากล ได้ประกาศเปิดตัวสู่ตลาดโลก อย่างเป็นทางการครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ภายในงาน ShinFlow ได้เปิดตัว I-Series Smart Inverter Air Conditioner เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ รุ่นใหม่ที่พัฒนาภายใต้แนวคิด Human-Centred Cooling หรือแนวคิดการออกแบบ ที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยผสานเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นมอบอากาศที่เย็น สบายและดีต่อสุขภาพ พร้อมช่วยประหยัดพลังงานตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครัวเรือนยุคใหม่ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Continue Reading
ShinFlow Global Launch Event in Vietnam
ShinFlow Global Launch Event in Vietnam

เปิดตัวสู่ตลาดโลก ก้าวสำคัญสู่การขยายธุรกิจระดับสากล 

ShinFlow แบรนด์เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะระดับพรีเมียม ภายใต้กลุ่มบริษัท AUX ที่ได้รับการสนับสนุนด้าน การวิจัยและพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมดำเนินการผลิตในประเทศไทยตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ ShinFlow ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกโดยเลือกภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดเครื่องปรับอากาศที่มีการเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คาดว่าตลาดเครื่องปรับอากาศในภูมิภาคจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 6.9% และมีมูลค่าตลาด เพิ่มขึ้นจาก 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 เป็น 9.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2577

"การเลือกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดตัว ShinFlow สู่ตลาดโลกสะท้อน ถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เราเชื่อว่าการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน จะช่วยยกระดับทั้ง ความสะดวกสบาย คุณภาพอากาศภายในอาคาร และคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในทุกครัวเรือน" กล่าวโดย Mr. Rocky Shi, Global Air Conditioning Brand Director

นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศแห่งอนาคต ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครัวเรือนเอเชีย 

ไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้คือ ShinFlow I-Series Smart Inverter Air Conditioner เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และสภาพอากาศของครัวเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ

I-Series ได้รับการพัฒนาภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นของ ShinFlow พร้อมผสานเทคโนโลยี Smart Inverter เข้ากับฟีเจอร์อัจฉริยะหลากหลาย เพื่อยกระดับทั้งความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพการทำงาน และการประหยัดพลังงาน ได้แก่

  • AI ECO Mode ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 40%
  • Human Sensing Airflow ปรับทิศทางลมอัตโนมัติตามตำแหน่งและพฤติกรรมการใช้งานภายในห้อง
  • Voice Control & Wi-Fi Control รองรับการสั่งงานด้วยเสียงและควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อ
  • Quiet Air Technology มอบการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย
  • UVC Sterilization ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคภายในเครื่อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ I-Series ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ โดยคัดสรรฟีเจอร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ สภาพภูมิอากาศ และพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละตลาด

สำหรับประเทศเวียดนาม I-Series มาพร้อมฟีเจอร์เด่น ได้แก่ AI ECO, Wi-Fi & Voice Control และ UVC Sterilization ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน มอบความสะดวกในการควบคุมการใช้งานผ่าน สมาร์ทโฟน พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพอากาศภายในบ้านให้สะอาดยิ่งขึ้น และกระจายลมเย็นได้อย่างทั่วถึง เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครัวเรือนชาวเวียดนาม

สำหรับประเทศมาเลเซีย I-Series ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี Human Sensing, AI ECO, Voice Control และ UVC Purification เพื่อมอบประสบการณ์การทำความเย็นที่สามารถปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละคน พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่สะอาด ปลอดโปร่ง และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

ขณะที่ประเทศไทย IA-Series มาพร้อมฟีเจอร์ที่ครบครัน ได้แก่ Human Sensing, AI ECO, Voice & Wi-Fi Control, Quiet Air และ PM2.5 Filter พร้อมทั้งได้รับการออกแบบให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้อย่างสะดวก เพื่อตอบโจทย์ วิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องการเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ซึ่งมอบทั้งความเย็นสบาย อากาศภายในอาคารที่สะอาด และความสะดวกในการควบคุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ ShinFlow ยังมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาว ผ่านนโยบายการรับประกันและบริการหลังการขายที่ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนสินค้าใหม่ การรับประกันตัวเครื่อง และการรับประกันคอมเพรสเซอร์นานสูงสุด 12 ปี

"ภายในระยะเวลา 35 ปีข้างหน้า ShinFlow ตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องปรับอากาศที่ผู้บริโภค ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้มากที่สุด นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจแล้ว เรายังมุ่งมั่นสร้างการยอมรับในด้านนวัตกรรมอัจฉริยะ ประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน และประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า ในระยะยาว เรามุ่งผลักดันให้ ShinFlow ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ HVAC ระดับโลก ที่มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคาร พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนของผู้คนทั่วโลก" กล่าวโดย Mr. Rocky Shi, Global Air Conditioning Brand Director

[ดาวน์โหลดภาพประกอบได้ที่นี่]

SOURCE ShinFlow

Also from this source

ShinFlow Buat Penampilan Sulung Global di Asia Tenggara dengan Penyelesaian Penyejukan Berpusatkan Manusia Generasi Akan Datang

ShinFlow Buat Penampilan Sulung Global di Asia Tenggara dengan Penyelesaian Penyejukan Berpusatkan Manusia Generasi Akan Datang

ShinFlow, jenama penyaman udara premium yang disokong oleh Pusat Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Jepun serta dikeluarkan di Thailand, membuat...
ShinFlow Makes Its Global Debut in Southeast Asia with Next-Gen Human-Centred Cooling Solutions

ShinFlow Makes Its Global Debut in Southeast Asia with Next-Gen Human-Centred Cooling Solutions

ShinFlow, a premium air conditioning brand backed by Japanese R&D Center and produced in Thailand, marked its global debut in Southeast Asia on July...
More Releases From This Source

Explore

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics