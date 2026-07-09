ShinFlow เปิดตัวสู่ตลาดโลกครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชูนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง
News provided byShinFlow
10 Jul, 2026, 03:20 CST
ฟู้โกว๊ก ประเทศเวียดนาม,9 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ – ShinFlow แบรนด์เครื่องปรับอากาศระดับพรีเมียม ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากศูนย์วิจัยในประเทศญี่ปุ่น และผลิตในประเทศไทยตามมาตรฐาน คุณภาพระดับสากล ได้ประกาศเปิดตัวสู่ตลาดโลก อย่างเป็นทางการครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ภายในงาน ShinFlow ได้เปิดตัว I-Series Smart Inverter Air Conditioner เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ รุ่นใหม่ที่พัฒนาภายใต้แนวคิด Human-Centred Cooling หรือแนวคิดการออกแบบ ที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยผสานเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นมอบอากาศที่เย็น สบายและดีต่อสุขภาพ พร้อมช่วยประหยัดพลังงานตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครัวเรือนยุคใหม่ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เปิดตัวสู่ตลาดโลก ก้าวสำคัญสู่การขยายธุรกิจระดับสากล
ShinFlow แบรนด์เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะระดับพรีเมียม ภายใต้กลุ่มบริษัท AUX ที่ได้รับการสนับสนุนด้าน การวิจัยและพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมดำเนินการผลิตในประเทศไทยตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ ShinFlow ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกโดยเลือกภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดเครื่องปรับอากาศที่มีการเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คาดว่าตลาดเครื่องปรับอากาศในภูมิภาคจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 6.9% และมีมูลค่าตลาด เพิ่มขึ้นจาก 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 เป็น 9.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2577
"การเลือกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดตัว ShinFlow สู่ตลาดโลกสะท้อน ถึงความมุ่งมั่นของเราในการส่งมอบนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง เราเชื่อว่าการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน จะช่วยยกระดับทั้ง ความสะดวกสบาย คุณภาพอากาศภายในอาคาร และคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในทุกครัวเรือน" กล่าวโดย Mr. Rocky Shi, Global Air Conditioning Brand Director
นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศแห่งอนาคต ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครัวเรือนเอเชีย
ไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้คือ ShinFlow I-Series Smart Inverter Air Conditioner เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และสภาพอากาศของครัวเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
I-Series ได้รับการพัฒนาภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศญี่ปุ่นของ ShinFlow พร้อมผสานเทคโนโลยี Smart Inverter เข้ากับฟีเจอร์อัจฉริยะหลากหลาย เพื่อยกระดับทั้งความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพการทำงาน และการประหยัดพลังงาน ได้แก่
- AI ECO Mode ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 40%
- Human Sensing Airflow ปรับทิศทางลมอัตโนมัติตามตำแหน่งและพฤติกรรมการใช้งานภายในห้อง
- Voice Control & Wi-Fi Control รองรับการสั่งงานด้วยเสียงและควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อ
- Quiet Air Technology มอบการทำงานที่เงียบเป็นพิเศษ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย
- UVC Sterilization ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคภายในเครื่อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ I-Series ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ โดยคัดสรรฟีเจอร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ สภาพภูมิอากาศ และพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละตลาด
สำหรับประเทศเวียดนาม I-Series มาพร้อมฟีเจอร์เด่น ได้แก่ AI ECO, Wi-Fi & Voice Control และ UVC Sterilization ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน มอบความสะดวกในการควบคุมการใช้งานผ่าน สมาร์ทโฟน พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพอากาศภายในบ้านให้สะอาดยิ่งขึ้น และกระจายลมเย็นได้อย่างทั่วถึง เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครัวเรือนชาวเวียดนาม
สำหรับประเทศมาเลเซีย I-Series ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี Human Sensing, AI ECO, Voice Control และ UVC Purification เพื่อมอบประสบการณ์การทำความเย็นที่สามารถปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละคน พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่สะอาด ปลอดโปร่ง และส่งเสริมสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น
ขณะที่ประเทศไทย IA-Series มาพร้อมฟีเจอร์ที่ครบครัน ได้แก่ Human Sensing, AI ECO, Voice & Wi-Fi Control, Quiet Air และ PM2.5 Filter พร้อมทั้งได้รับการออกแบบให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้อย่างสะดวก เพื่อตอบโจทย์ วิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องการเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ซึ่งมอบทั้งความเย็นสบาย อากาศภายในอาคารที่สะอาด และความสะดวกในการควบคุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้ ShinFlow ยังมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาว ผ่านนโยบายการรับประกันและบริการหลังการขายที่ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศ ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนสินค้าใหม่ การรับประกันตัวเครื่อง และการรับประกันคอมเพรสเซอร์นานสูงสุด 12 ปี
"ภายในระยะเวลา 3–5 ปีข้างหน้า ShinFlow ตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องปรับอากาศที่ผู้บริโภค ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้มากที่สุด นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจแล้ว เรายังมุ่งมั่นสร้างการยอมรับในด้านนวัตกรรมอัจฉริยะ ประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน และประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า ในระยะยาว เรามุ่งผลักดันให้ ShinFlow ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ HVAC ระดับโลก ที่มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคาร พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนของผู้คนทั่วโลก" กล่าวโดย Mr. Rocky Shi, Global Air Conditioning Brand Director
SOURCE ShinFlow
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