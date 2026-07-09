ShinFlow Buat Penampilan Sulung Global di Asia Tenggara dengan Penyelesaian Penyejukan Berpusatkan Manusia Generasi Akan Datang

PHU QUOC, Vietnam, 9 Julai 2026 /PRNewswire/ -- ShinFlow, jenama penyaman udara premium yang disokong oleh Pusat Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Jepun serta dikeluarkan di Thailand, membuat penampilan sulung globalnya di Asia Tenggara pada 4 Julai. Syarikat memperkenalkan penyelesaian penyejukan berpusatkan manusia generasi baharu, iaitu Penyaman Udara Inverter Pintar I-Series, membawakan teknologi berkuasa AI termaju yang direka untuk memberikan keselesaan yang lebih pintar, lebih sihat dan lebih cekap tenaga kepada isi rumah moden di seluruh rantau ini.

ShinFlow Global Launch Event in Vietnam

Pelancaran global membuka lembaran baharu

Mendapat kedudukan sebagai jenama penyaman udara generasi akan datang untuk era pintar, ShinFlow ialah jenama di bawah Kumpulan Induk yang hebat, dengan penyelidikan dan pembangunan Jepun menjadi terasnya serta pengeluaran berpiawaian tinggi di Thailand.

Acara berkenaan menyaksikan pencapaian penting dalam pengembangan global ShinFlow, bermula dengan Asia Tenggara, iaitu salah satu pasaran penyaman udara yang berkembang paling pantas di dunia. Pasaran serantau diunjurkan berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) yang kukuh iaitu kira-kira 6.9%, mencapai sekitar USD 9.55 bilion menjelang tahun 2034 berbanding USD 5.6 bilion pada tahun 2026.

"Dengan menjadikan Asia Tenggara sebagai rantau pelancaran global pertama kami, kami membawa falsafah penyejukan berpusatkan manusia ShinFlow ke pasaran yang bukan sahaja dapat meningkatkan keselesaan, tetapi juga kecekapan tenaga, kawalan pintar dan kualiti udara dalaman yang lebih sihat, seterusnya mewujudkan nilai bermakna untuk isi rumah harian," ujar En. Rocky Shi, Pengarah Jenama Penyaman Udara Global.

Penyelesaian penyejukan generasi seterusnya disesuaikan untuk gaya hidup Asia

Menjadi tumpuan utama di acara pelancaran itu ialah Penyaman Udara inverter Pintar I-Series ShinFlow, rangkaian produk baharu yang direka untuk isi rumah Asia Tenggara.

Disokong oleh Pusat R&D ShinFlow Jepun, I-Series menggabungkan teknologi Inverter pintar dengan pelbagai ciri inovatif. Ini termasuk mod AI ECO yang menawarkan penjimatan tenaga sehingga 40%; Aliran Udara Penderiaan Manusia yang membuat pelarasan secara automatik berdasarkan kadar penghunian bilik; kawalan Suara dan Wi-Fi untuk integrasi rumah pintar yang lancar; operasi udara senyap; pensterilan UVC; serta sistem penapisan termaju.

Rangkaian produk disesuaikan bagi memenuhi keutamaan pasaran tertentu. Di Vietnam, I-Series mengetengahkan AI ECO, Kawalan Wi-Fi dan Suara serta Pensterilan UVC. Ciri-ciri ini direka untuk menyokong penjimatan tenaga yang lebih tinggi, kawalan jarak jauh yang lebih pintar, udara lebih bersih serta pengagihan aliran udara yang lebih sekata untuk isi rumah Vietnam.

Di Malaysia, penekanan diberikan kepada teknologi Penderiaan Manusia, AI ECO, Kawalan Suara dan Penulenan UVC, yang menawarkan keselesaan diperibadikan serta persekitaran dalaman yang lebih sihat.

Di Thailand, siri ini membawakan teknologi Penderiaan Manusia, AI ECO, Kawalan Suara & Wi-Fi, Udara Senyap, Penapis PM2.5, Pemasangan & Penyelenggaraan Mudah bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap sistem penyejukan pintar, udara dalaman yang lebih bersih serta kawalan mudah di kediaman bandar.

ShinFlow komited untuk memberikan jaminan jangka panjang kepada pengguna Asia Tenggara menerusi dasar pascajualan dan waranti setempat, termasuk program penggantian dalam tempoh 365 hari selepas pemasangan, waranti keseluruhan unit selama 3 tahun, waranti papan litar bercetak (PCB) selama 4 tahun, serta waranti pemampat sehingga 10 tahun.

"Sepanjang tempoh tiga hingga lima tahun akan datang, ShinFlow menyasarkan untuk menjadi salah satu jenama penyaman udara pilihan yang dipercayai di seluruh Asia Tenggara. Selain pertumbuhan perniagaan, kami berhasrat agar diiktiraf menerusi teknologi pintar, kecekapan tenaga dan pengalaman pengguna yang unggul. Visi jangka panjang kami adalah untuk memantapkan kedudukan ShinFlow sebagai jenama HVAC bertaraf dunia yang menggalakkan kehidupan mampan dan persekitaran dalaman yang lebih sihat," ujar beliau.

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SOURCE ShinFlow