Sidang Kemuncak Chongqing Berusaha Merapatkan Modal dan Industri ketika Bandar Itu Mempercepat Transformasi Ekonomi

CHONGQING, China, 5 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Satu sidang kemuncak kewangan utama telah diadakan di Chongqing pada 3 Julai dengan matlamat memperkukuh hubungan antara modal dan industri berpacukan inovasi di bandar tersebut. Persidangan "Financial Support for High-Quality Development" (Sokongan Kewangan untuk Pembangunan Berkualiti Tinggi) itu menampilkan pemeteraian perjanjian, pembentangan pelaburan, perbincangan panel dan pameran syarikat pemula, yang kesemuanya direka untuk menyalurkan lebih banyak pembiayaan swasta dan institusi ke dalam rantaian bekalan tempatan, inovasi teknologi serta projek infrastruktur. Acara itu berperanan sebagai platform pemadanan bersasar — menghubungkan syarikat yang mencari modal pertumbuhan dengan institusi kewangan yang mencari peluang pelaburan di salah sebuah pusat bandar yang mencatat pertumbuhan paling pesat di China.

Semasa persidangan itu, bandar tersebut memperkenalkan empat senarai pembiayaan baharu yang meliputi projek perindustrian, teknologi, infrastruktur dan perusahaan milik kerajaan. Secara keseluruhan, 549 projek sedang mencari pembiayaan kira-kira RMB419.4 bilion. Selepas beberapa pusingan pemadanan, 60.66 peratus daripada projek-projek ini telah pun memperoleh pelabur yang sepadan. Setakat akhir suku pertama, pinjaman pembuatan jangka sederhana dan jangka panjang bandar itu mencecah RMB298.5 bilion, manakala pinjaman sains dan teknologi mencecah RMB870 bilion — masing-masing meningkat 13.9 peratus dan 13.1 peratus berbanding tahun sebelumnya.

Selain saluran projek, persidangan itu menghasilkan pencapaian nyata apabila 56 kontrak bernilai RMB154.9 bilion dimeterai di lokasi acara. Dana tersebut disalurkan kepada beberapa sektor industri paling dinamik di China, termasuk kenderaan elektrik terhubung dan pembuatan elektronik generasi akan datang. Apa yang mungkin lebih memberi gambaran jelas ialah kepelbagaian penyokong kewangan yang terlibat — bank, firma sekuriti dan pengurus aset semuanya mengambil bahagian.

Zhang Zemin, ahli akademik di Chinese Academy of Sciences, berkata Chongqing sedang membangunkan sebuah ekosistem kolaboratif yang menyatukan universiti, institut penyelidikan, hospital dan syarikat. Beliau menyeru para pelabur supaya memberi tumpuan kepada syarikat inovatif peringkat awal yang membangunkan teknologi penjagaan kesihatan berasaskan teknologi keras. Secara berasingan, Yin Qi, Pengerusi Afari Technology, memerhatikan bahawa kecerdasan buatan dan industri automotif kini sedang berkembang secara seiring. Beliau menggesa integrasi yang lebih mendalam antara penyelidikan dan pembangunan (R&D), pembuatan, modal dan bakat bagi memupuk persekitaran industri yang mampu berdikari.

Eksekutif daripada tiga institusi kewangan utama — Xu Siwei, Pengerusi China Reform Holdings Corporation milik kerajaan; Chen Liang, Pengerusi China International Capital Corporation (CICC); dan Li Liang, rakan kongsi pengasas Hillhouse — berkata mereka akan terus meningkatkan pelaburan bagi memacu inovasi teknologi dan transformasi industri Chongqing dengan memperkukuh kerjasama antara sektor kewangan dan industri.

Acara itu dianjurkan oleh kerajaan perbandaran Chongqing dengan kerjasama agensi kewangan, teknologi, industri dan perancangan ekonominya. Dua sesi luar lokasi, yang diadakan di hab serantau Wanzhou dan Yongchuan, akan meneroka peranan setiap rantau dalam pertumbuhan masa depan Chongqing.

SOURCE Xinhua Finance