SUS ENVIRONMENT Meterai Kontrak EPC bagi Projek WtE Fasa II Negeri Sembilan, Malaysia

SHANGHAI, 5 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- SUS ENVIRONMENT telah memeterai kontrak kejuruteraan, perolehan dan pembinaan (Engineering, Procurement and Construction, EPC) bagi projek Sisa-kepada-Tenaga (WtE) Fasa II Negeri Sembilan di Malaysia. Di bawah kontrak tersebut, syarikat akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap reka bentuk kejuruteraan, perolehan peralatan, pembinaan dan penyampaian projek.

Dengan kapasiti rawatan sisa dirancang sebanyak 1,008 tan sehari, projek ini dijangka memproses kira-kira 335,700 tan sisa pepejal perbandaran setiap tahun. Setelah siap, projek ini diunjurkan menjana 177 juta kWj tenaga elektrik serta mengurangkan emisi karbon sekitar 120,000 tan setahun, sekali gus menyediakan tenaga bersih dan perkhidmatan pengurusan sisa yang mampan kepada kira-kira 1.22 juta penduduk. Projek ini akan terus memperkukuh kapasiti rawatan sisa Negeri Sembilan, mengurangkan kebergantungan kepada tapak pelupusan sampah dan menyokong peralihan Malaysia ke arah model pembangunan yang lebih berteraskan ekonomi kitaran dan rendah karbon.

Pemeteraian kontrak ini mencerminkan pengiktirafan pihak tempatan terhadap teknologi WtE termaju, kepakaran reka bentuk kejuruteraan serta keupayaan penyampaian projek hujung-ke-hujung SUS ENVIRONMENT. Berbekalkan pengalaman luas dalam pembangunan teknologi, pembuatan peralatan, pembinaan projek dan operasi loji, syarikat akan menyelaraskan keseluruhan proses EPC bagi memenuhi keperluan teknikal, alam sekitar, kualiti dan keselamatan projek.

Projek ini turut memperlihatkan daya saing teknologi alam sekitar dan penyelesaian kejuruteraan China di bawah piawaian antarabangsa yang ketat. Seiring dengan pelaburan dan aktiviti operasinya yang berterusan di pasaran global, SUS ENVIRONMENT juga sedang memperluas keupayaannya dalam model penyampaian projek antarabangsa terpelbagai.

Melalui kerjasama rapat dengan rakan kongsi tempatan, SUS ENVIRONMENT akan terus menyediakan penyelesaian pengurusan sisa yang boleh dipercayai, cekap dan mampan, dengan menukarkan sisa perbandaran kepada tenaga bersih serta mewujudkan nilai jangka panjang kepada komuniti.

Latar Belakang SUS ENVIRONMENT

SUS ENVIRONMENT ialah penyedia peralatan dan teknologi penunuan sisa terbesar di dunia, selain merupakan salah satu daripada tiga pelabur dan pengendali loji sisa-kepada-tenaga terkemuka di peringkat global.

Setakat Disember 2025, SUS ENVIRONMENT telah menubuhkan 11 pusat pengurusan di seluruh dunia yang menyediakan perkhidmatan alam sekitar dan tenaga kepada lebih 100 juta penduduk. Syarikat melabur dan membina lebih 90 loji sisa-kepada-tenaga, dengan kapasiti pemprosesan harian mencecah hampir 120,000 tan sisa pepejal perbandaran. Penjanaan tenaga hijau tahunannya mencapai kira-kira 20,000 GWj, cukup untuk memenuhi keperluan elektrik tahunan bagi hampir 8 juta isi rumah.

* Data daripada Environmental Sanitation Net Of China dan data awam. Skop statistik merujuk kepada jumlah skala reka bentuk. Data adalah setakat 31 Disember 2025.

SOURCE SUS ENVIRONMENT