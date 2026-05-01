Teknologi Bertemu Gaya Hidup: Pavilion Ekosistem OMODA & JAECOO Dibuka di Wuhu, Perkasa Peningkatan Ekologi Pengguna Global

KUALA LUMPUR, Malaysia dan WUHU, China, 1 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Chery bertemakan "Era Baharu Ketinggian Baharu" bermula di Wuhu, menghimpunkan pengedar global, rakan kongsi dan media untuk meneroka pembangunan luar negara yang berkualiti tinggi. Di tengah-tengah pertumbuhan jualan global yang kukuh, segmen ekosistem pengguna OMODA & JAECOO menonjol dengan membawakan paparan senario imersif yang menarik perhatian ramai sebagai sorotan teras sidang kemuncak.

Pavilion Ekosistem OMODA & JAECOO dibuka secara rasmi di lokasi acara. Meliputi keluasan lebih 2,000 meter persegi, ia menampilkan susun atur "Ecosystem Tree" ("Pokok Ekosistem") inovatif dengan pameran kenderaan teras sebagai batang pokok utama, diperluas kepada zon senggang luar, perjalanan bersama haiwan peliharaan serta aksesori automotif, seterusnya membentuk sistem pameran ekologi yang lengkap dan berstruktur dengan baik.

Memecahkan keterbatasan mod pameran statik tegar tradisional, pavilion tersebut memberi tumpuan kepada senario perjalanan seluruh kitaran hayat pengguna sebenar merentas wilayah dan kumpulan umur yang berbeza. Ia membina khususnya kawasan pengalaman interaktif imersif terpelbagai termasuk zon penyesuaian diperibadikan retro serta ruang pengalaman gaya hidup luar semua senario, dengan mengembalikan semula persekitaran penggunaan kenderaan harian sebenar secara masa nyata. Lebih 4,000 tetamu global menyertai aktiviti pertukaran di lokasi acara. Pembukaan rasmi pavilion mempersembahkan sepenuhnya pencapaian berperingkat jenama ini dalam susun atur ekologi dan turut menyampaikan keazaman strategik OMODA & JAECOO untuk mentakrifkan semula mobiliti masa depan serta menghubungkan kehidupan berkualiti tinggi, seterusnya mengikuti perkembangan rapat trend belia global dan penggunaan automotif pintar.

Kawasan pameran turut dinaik taraf sepenuhnya menerusi empat zon bertema tersuai yang mempunyai gaya tersendiri dan mempamerkan model utama arus perdana yang merangkumi perjalanan ulang-alik bandar, penjelajahan rentas desa dan senario perjalanan harian terpelbagai lain bagi memenuhi keperluan kumpulan pengguna global yang berbeza daripada pelbagai pasaran serantau. Sementara itu, pavilion berkenaan membina ruang pengalaman interaktif siber yang mengikut perkembangan semasa, dilengkapi ruang pengalaman e-sukan imersif, pertunjukan interaktif robot pintar AiMOGA yang jelas, persembahan muzik elektronik bertenaga di lokasi serta pengalaman mengikut perkembangan semasa bertemakan sokongan eksklusif untuk menarik minat penonton muda. Berlatarbelakangkan trek ekologi automotif global yang semakin kompetitif, OMODA & JAECOO akan bergantung pada kelebihan susun atur globalnya yang sempurna untuk terus menambah baik perkhidmatan ekologi mobiliti terpelbagai, mewujudkan secara bersama kitaran hayat perjalanan yang berkualiti tinggi bersama pengguna global serta menyerlahkan potensi pembangunan global jenama ini secara berterusan.

