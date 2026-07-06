Traveloka เปิดตัวแคมเปญ 7.7 Epic Sale ในประเทศไทย มอบส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด 7,777 บาท พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยว
News provided byTraveloka
06 Jul, 2026, 14:42 CST
กรุงเทพฯ, 6 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Traveloka แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการท่องเที่ยวแบบครบวงจรชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเปิดตัวแคมเปญ 7.7 Epic Sale ระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 10 กรกฎาคม 2569 แคมเปญเลขคู่ประจำปีนี้มอบส่วนลดสำหรับตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และกิจกรรมท่องเที่ยว โดยดีลที่คุ้มค่าที่สุดจะอยู่ในช่วงพีค 27 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม ถึง 23.59 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2569
ในประเทศไทย แคมเปญนี้มอบส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด 7,777 บาท และคูปองส่วนลด 1,000 บาท สำหรับการจองทั้งแพลตฟอร์ม ในช่วงพีค ยังมีคูปอง Flash Sale ลดสูงสุด 50% สำหรับที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวอีกด้วย
Traveloka ออกแบบมาเพื่อนักเดินทางชาวไทย พร้อมรองรับการชำระเงินในประเทศ และค่าโดยสารที่คุ้มค่าสำหรับการเดินทางในภูมิภาค ไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยม อาทิ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน นักเดินทางชาวไทยสามารถจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว eSIM และประกันการเดินทาง ด้วยชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด หรือบัตรเครดิตได้
"แคมเปญ 7.7 Epic Sale ของ Traveloka มอบดีลสุดพิเศษให้นักเดินทางทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าถึงดีลคุ้มค่าสำหรับตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และกิจกรรมท่องเที่ยว ได้อย่างสะดวกครบจบในแอปเดียว" อเล็กซ์ จุง หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Traveloka กล่าว
คำถามที่พบบ่อย
จองตั๋วเครื่องบินในราคาสุดคุ้มในประเทศไทยช่วง 7.7 ได้อย่างไร?
แคมเปญ 7.7 Epic Sale ของ Traveloka จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–10 กรกฎาคม 2569 พร้อมส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด 7,777 บาท และคูปองส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท สำหรับการจองทั้งแพลตฟอร์ม ดีลที่คุ้มค่าที่สุดจะอยู่ในช่วงพีค 27 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม ถึง 23.59 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม เพื่อรับส่วนลดสูงสุด แนะนำให้จองในช่วงพีคและใช้คูปองที่ร่วมรายการตอนชำระเงิน
แอปไหนมีดีลตั๋วเครื่องบินและที่พักที่คุ้มค่าในประเทศไทย?
Traveloka รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และกิจกรรมท่องเที่ยวไว้ในแอปเดียว พร้อมการเข้าถึงที่พักกว่า 2 ล้านแห่งทั่วโลก ในช่วงแคมเปญ 7.7 Epic Sale นักเดินทางในประเทศไทยจะได้รับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด 7,777 บาท ส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยว และคูปองส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท สำหรับการจองทั้งแพลตฟอร์ม
เกี่ยวกับ Traveloka
ทราเวลโลก้า (Traveloka) เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการตั๋วเครื่องบิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว ประกันการเดินทาง และ eSIM ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ทราเวลโลก้าก่อตั้งขึ้นในปี 2555 ปัจจุบัน ให้บริการครอบคลุมประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 140 ล้านครั้ง การได้รับรางวัล Best Travel App จากงาน Sensor Tower APAC Awards ด้วยการเข้าถึงที่พักกว่า 2 ล้านแห่งทั่วโลก และมีบริการตอบกลับแชทตลอด 24 ชั่วโมง ทราเวลโลก้า มุ่งมั่นที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั่วทั้งภูมิภาคและภูมิภาคอื่น ๆ เข้าถึงการเดินทางได้ง่ายขึ่นและเพลิดเพลินมากขึ้น
SOURCE Traveloka
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