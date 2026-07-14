VIDA Tunjuk Cara Pengesahan Tanpa Kata Laluan Mampu Memutuskan Rantaian Penipuan

KUALA LUMPUR, Malaysia, 14 Julai 2026 /PRNewswire/ -- VIDA, syarikat identiti digital dan pencegahan penipuan terkemuka Indonesia, mempamerkan pelaksanaan pengesahan tanpa kata laluan pada AIBP Conference and Exhibition Malaysia 2026. Dalam ucaptamanya, Niki Luhur, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif VIDA, menunjukkan bagaimana sebuah bank digital di Malaysia telah menggantikan kata laluan dan kata laluan sekali guna (OTP) dengan model pengesahan yang lebih kukuh bagi meningkatkan perlindungan terhadap penipuan digital yang semakin canggih.

Niki Luhur, Founder and Group CEO of VIDA, presenting how passwordless authentication can strengthen fraud prevention at the AIBP Conference and Exhibition Malaysia 2026.

Menurut Niki, penipuan digital telah berkembang menjadi sebuah ekosistem jenayah global. Beliau menunjukkan bagaimana satu peranti yang terjejas boleh mencetuskan rantaian penipuan, daripada perisian hasad yang merampas sesi perbankan hinggalah dana yang dicuri disalurkan menerusi akaun keldai sebelum dipindahkan ke luar negara. Ketika penipuan semakin menyasarkan peranti pelanggan, kaedah pengesahan konvensional seperti kata laluan dan kata laluan sekali guna (OTP) menjadi semakin terdedah kepada ancaman. Apabila sesebuah peranti terjejas, penipu boleh memintas OTP, merampas sesi yang telah disahkan dan menyamar sebagai pengguna yang sah.

Niki menambah bahawa institusi kewangan perlu beralih daripada penggunaan kata laluan dan OTP. Pengesahan tanpa kata laluan mengesahkan identiti pelanggan menerusi peranti yang dipercayai dan pengesahan biometrik, bukannya kod yang boleh dicuri atau dipintas, sekali gus menjadikannya jauh lebih sukar bagi penipu untuk mengambil alih akaun.

"Pengesahan tidak seharusnya dianggap sebagai proses sekali sahaja. Kita memerlukan pengesahan berterusan sepanjang sesi bagi mencegah serangan canggih seperti perampasan sesi," kata Niki.

Sebagai sebahagian daripada ucaptama itu, Niki membentangkan pelaksanaan sebenar di salah sebuah bank digital terkemuka Malaysia, yang menunjukkan bagaimana pengesahan tanpa kata laluan mampu melindungi perjalanan pelanggan, daripada proses pendaftaran digital dan log masuk pelanggan hinggalah transaksi berisiko tinggi serta pemulihan akaun. Dengan menggantikan kata laluan dan OTP dengan bukti kelayakan yang terikat pada peranti serta pengesahan biometrik, institusi kewangan dapat memperkukuh pencegahan penipuan sambil menyediakan pengalaman pelanggan yang lancar.

"Tidak semestinya wujud kompromi antara keselamatan dengan pengalaman pengguna. Dengan seni bina pengesahan yang tepat, institusi kewangan boleh menyediakan kedua-duanya," tegas Niki.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.vida.id.

Latar Belakang VIDA

VIDA ialah Pihak Berkuasa Pensijilan (CA) berlesen yang berdaftar di bawah Kementerian Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Republik Indonesia. Ditubuhkan pada tahun 2018, VIDA menyediakan perkhidmatan identiti digital yang mengintegrasikan sijil elektronik, tandatangan digital, pengesahan identiti dan pengesahan transaksi, yang kesemuanya mematuhi piawaian keselamatan bertaraf dunia termasuk Infrastruktur Kunci Awam (PKI) dan pengesahan biometrik.

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