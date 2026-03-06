139th Canton Fair Segera Berlangsung, Mitra-Mitra Global Mempersiapkan Kehadiran Delegasi yang Mencakup Pihak Pembeli

Canton Fair telah menjalin hubungan kerja sama dengan 227 asosiasi bisnis, perusahaan multinasional, serta organisasi layanan perdagangan profesional di 110 negara dan wilayah. Para mitra secara rutin menggelar kegiatan promosi dan berbagai program penyuluhan di pasar masing-masing, sekaligus menghubungkan perusahaan anggota dengan Canton Fair sebagai platform pengadaan barang berskala internasional dan berkualitas tinggi. Perusahaan anggota Victorian Chamber of Commerce and Industry di Australia menyatakan rencana pengadaan produk-produk ponsel pintar, komputer, serta peralatan listrik rumah di Canton Fair ke-139, guna memenuhi permintaan pasar teknologi konsumen yang berkembang pesat di Australia.

Bagi para pembeli, delegasi ini turut mempercepat proses pencarian pihak pemasok dan mempersingkat waktu evaluasi. Mereka dapat membandingkan harga, kapasitas produksi, serta standar kepatuhan regulasi dalam waktu yang lebih pendek. Hal ini menunjukkan niat pembelian yang lebih kuat serta peluang kerja sama bisnis yang lebih besar. Efisiensi tersebut juga ikut mengurangi risiko dalam pengadaan barang, memperkuat posisi negosiasi pembeli, serta mempermudah pembeli mendapatkan pemasok yang andal atau menyesuaikan strategi dengan perubahan permintaan pasar.

Saat ini, praregistrasi bagi pembeli internasional untuk Canton Fair ke-139 telah dibuka. Mitra global dan pembeli dari berbagai negara akan segera berkumpul di Guangzhou untuk mengikuti salah satu ajang perdagangan internasional terbesar di dunia.

Praregistrasi:

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

SOURCE Canton Fair