Canton Fair Ke-139: Pertumbuhan "Sleep Economy" Dorong Inovasi "Home Textile"

Sejumlah produk dengan hak paten semakin mengedepankan inovasi material. Salah satunya, sarung duvet yang mampu menyerap kelembapan. Dengan paten utilitas, produk ini meningkatkan kenyamanan tidur melalui fitur yang menjaga kelembapan secara lebih efektif. Selain itu, serat kapas hasil modifikasi memiliki daya tahan dan kinerja fungsional yang lebih baik sehingga menjadi material utama dalam pengembangan tekstil berperforma tinggi.

Produk lain mencakup bahan selimut antitungau dan antibakteri yang dikembangkan dengan teknologi khusus. Produk ini efektif menghambat pertumbuhan tungau dan bakteri, serta memperoleh sertifikasi profesional guna mendukung lingkungan tidur yang lebih bersih dan higienis.

Dalam kategori intelligent heating, sejumlah inovasi menghadirkan peningkatan aspek keamanan dan kendali pengguna. Didukung pengaturan suhu berbasiskan zona, produk selimut elektrik mengatur suhu secara terpisah untuk bagian tubuh yang berbeda, serta telah memenuhi berbagai standar sertifikasi internasional. Produk ini juga disambut positif oleh pasar Eropa dan sejumlah wilayah lain.

Inovasi kenyamanan juga diperluas melalui tekstil dengan sensasi dingin, seperti selimut berpendingin dan selimut dua sisi yang memberikan efek pendinginan terukur, melampaui standar industri. Produk-produk ini telah meraih penghargaan inovasi dan desain, sekaligus pengakuan atas standar teknis.

Aspek keberlanjutan turut menjadi sorotan, antara lain pengembangan bantal ergonomis berbahan terbarukan. Produk ini dapat terurai secara natural, serta memberikan dukungan struktur yang optimal, dengan pembagian zona ergonomis untuk kepala, leher, dan bahu. Varian dengan sirkulasi udara yang lebih baik juga meningkatkan kenyamanan penggunaan dalam jangka panjang.

Berbagai inovasi tersebut mencerminkan pergeseran industri home textile di Tiongkok menuju pengembangan produk yang bernilai tambah tinggi dan berbasiskan teknologi, memadukan kinerja produk, keberlanjutan, dan desain yang berorientasi pada pengguna. Sebagai platform penting untuk bisnis global dan kerja sama industri, Canton Fair Ke-139 terus menghubungkan pembeli internasional dengan solusi inovatif, sekaligus memperkuat perannya dalam menentukan tren pasar global untuk produk perlengkapan tidur dan home textile.

SOURCE Canton Fair