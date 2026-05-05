Canton Fair Ke-139: AI, Kustomisasi Kreatif, dan Desain Berbasiskan Detail Dorong Inovasi Produk Alat Tulis dan Perkantoran

Pena dengan fitur penerjemahan berbasiskan kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu produk yang menjadi sorotan. Selain menggabungkan metode pemrosesan cerdas dengan pengalaman menulis tangan secara alami, perangkat ini memberikan pengalaman menulis seperti di atas kertas sehingga memudahkan pencatatan dan komunikasi secara langsung. Dilengkapi teknologi voiceprint recognition, perangkat ini mampu mengidentifikasi pembicara secara akurat guna mendukung dokumentasi rapat yang lebih terstruktur serta interpretasi multibahasa. Berkat model AI yang terintegrasi, perangkat ini mendukung respons instan, penerjemahan simultan, dan peringkasan konten secara otomatis.

Selain itu, desain buku catatan kreatif turut menarik perhatian, terutama melalui sampul modular dengan titik-titik timbul agar pengguna dapat menempelkan aksesori kecil untuk mengekspresikan jati diri. Seri lain memiliki permukaan berlubang yang dapat dihias sendiri oleh pengguna.

Inovasi berbasiskan detail juga terlihat pada kategori produk perekat. Salah satu peserta pameran memperkenalkan selotip yang mudah disobek tanpa memerlukan gunting atau alat potong. Desain ini menjawab kendala penggunaan selotip konvensional dan meningkatkan kepraktisan dalam pengemasan maupun aktivitas kantor sehari-hari.

Produsen lain menghadirkan selotip senyap yang dirancang untuk digunakan di lingkungan seperti rumah sakit, kantor pos, dan pusat logistik e-commerce. Produk selotip ini juga menggunakan formula yang lebih ramah lingkungan. Produk lainnya berupa selotip cetak dengan teknologi gravure printing yang memiliki paten tampilan dekoratif, serta memenuhi kebutuhan kustomisasi premium. Beragam solusi perekat tersebut telah banyak digunakan di industri logistik, kemasan hadiah, perlengkapan kantor, hingga penyegelan industri, memadukan kinerja senyap dan tampilan visual yang lebih estetis.

Pada kategori alat tulis, sebuah perusahaan memperkenalkan penanda bedah (surgical marker) berstandar medis untuk menandai tubuh pasien sebelum prosedur bedah dilakukan. Produk ini telah diekspor ke berbagai pasar internasional, membuktikan kemampuan produsen dalam aplikasi medis khusus.

Dengan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga aplikasi profesional, produsen Tiongkok memperluas cakupan kategori alat tulis. Lewat langkah ini, produsen Tiongkok menjawab ekspektasi pembeli global yang terus berkembang dengan memanfaatkan Canton Fair sebagai salah satu platform utama untuk menjangkau pasar internasional.

SOURCE Canton Fair