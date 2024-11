2024 Asia Green and Low-Carbon Development Roundtable telah digelar

QINGDAO, Tiongkok, 1 November 2024 /PRNewswire/ -- Pada 24 Oktober lalu, Smart Energy Sub-forum of the Third Belt and Road Energy Ministerial Conference dan 2024 Asia Green and Low-Carbon Development Roundtable berlangsung di Qingdao. Dengan tema "Innovation and Cooperation Leading towards Green Development", acara ini mempertemukan pejabat pemerintah, serta perwakilan dunia usaha dan lembaga pendidikan di Asia. Para peserta acara ini berdiskusi tentang sejumlah topik, termasuk "Innovation and Application of Clean Energy Technology", "Green Energy Future Planning and Development" dan "Asia Clean Energy Cooperation and Prospects". Diskusi ini menghasilkan perspektif menarik, serta langkah-langkah untuk membangun Asia yang bersih dan indah.