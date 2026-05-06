Advantech Pamerkan Solusi Edge AI dan Inspeksi Wafer di SEMICON SEA 2026, Dorong Inovasi Semikonduktor

SINGAPURA, 6 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Advantech, penyedia sistem cerdas dan solusi edge computing terkemuka di dunia, berpartisipasi dalam SEMICON Southeast Asia 2026, pameran industri semikonduktor yang digelar di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur, pada 5–7 Mei 2026.

Di ajang tersebut, Advantech mengusung tema "Transform Tomorrow" dengan menampilkan solusi edge computing berbasiskan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung proses manufaktur yang kompleks, termasuk optimalisasi proses dan yield. Advantech juga akan mempresentasikan studi kasus tentang penerapan solusinya di berbagai fasilitas manufaktur semikonduktor global.

Di MITEC Lantai 2, booth #2637, Advantech memamerkan solusi AIoT yang menjawab tantangan utama dalam manufaktur semikonduktor, khususnya advanced packaging dan pabrik cerdas. Solusi tersebut memanfaatkan edge computing, konektivitas industri, dan platform data seketika untuk meningkatkan visibilitas produksi, pengendalian proses, serta efisiensi operasional. Selain itu, Equipment Builder Corner akan menampilkan platform infrastruktur berkinerja tinggi, solusi HMI cerdas dan mobilitas, serta integrasi edge-to-cloud dengan teknologi Microsoft—ekosistem lengkap yang menopang inovasi semikonduktor generasi baru.

Advantech juga menghadirkan solusi inspeksi wafer berbasiskan AI dengan sistem komputasi cepat NVIDIA. Memadukan akuisisi citra berkecepatan tinggi, komputasi berbasiskan GPU, serta arsitektur hybrid CPU–GPU, solusi ini memproses data inspeksi dalam skala besar secara langsung. Hal tersebut meningkatkan akurasi dalam mendeteksi cacat produksi sekaligus menekan latensi sehingga mendukung peningkatan yield, kecepatan inspeksi, dan konsistensi produksi.

Solusi tersebut didukung GPU NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, mampu menangani beban komputasi tinggi, termasuk pemrosesan AI dan visualisasi. Berkat kemampuan pemrosesan paralel dan efisiensi energi, solusi tersebut optimal untuk inspeksi wafer yang membutuhkan analisis data citra dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Teknologi ini turut mempercepat proses deteksi cacat produksi berbasiskan AI, mengurangi keterlambatan pemrosesan, serta memfasilitasi pengambilan keputusan lebih cepat pada level edge computing. Dampaknya, kualitas produksi meningkat dan efisiensi operasional lebih terjaga, khususnya pada proses advanced packaging dan fasilitas fabrikasi wafer generasi terbaru.

Menurut perwakilan Advantech, "Seiring dengan proses mikro semikonduktor yang bertambah kompleks, pihak produsen semakin membutuhkan Edge AI yang mampu memproses dan menganalisis data secara langsung pada peralatan. Melalui SEMICON SEA 2026, Advantech menunjukkan bahwa solusi yang telah teruji dapat berkontribusi pada peningkatan yield dan inovasi teknologi di industri semikonduktor."

Pengunjung dapat mengunjungi Advantech di MITEC Lantai 2, booth #2637, dan melihat demo produk secara langsung, termasuk solusi inspeksi wafer, advanced packaging, dan manufaktur cerdas. Pengunjung juga berkesempatan berdiskusi dengan para ahli Advantech mengenai penerapan AIoT, edge computing, dan platform berbasiskan GPU untuk menjawab tantangan nyata di industri semikonduktor.

Anda dapat bergabung bersama Advantech, serta mengeksplorasi berbagai solusi Edge AI yang menopang inovasi semikonduktor generasi baru.

Tentang Advantech

Berdiri pada 1983, Advantech merupakan perusahaan global yang menyediakan produk dan solusi embedded serta otomasi. Berpengalaman lebih dari 40 tahun dan menjangkau lebih dari 90 kota di dunia, Advantech terus mengembangkan teknologi IoT dan AIoT guna mendorong industri yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

SOURCE Advantech Singapore