Advantech Pamer Penyelesaian Pinggiran Dipacu AI dan Pemeriksaan Wafer di SEMICON SEA 2026 Percepat Inovasi Semikonduktor

SINGAPURA, 6 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Advantech, penyedia global terkemuka bagi sistem pintar dan penyelesaian pengkomputeran pinggiran, dengan gembiranya mengumumkan bahawa ia akan mengambil bahagian dalam SEMICON SEA 2026, pameran industri semikonduktor utama, yang diadakan di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) di Kuala Lumpur dari 5 hingga 7 Mei.

Di pameran ini, menerusi tema "Transformasi Masa Depan" ("Transform Tomorrow"), Advantech akan mempamerkan "Penyelesaian Pinggiran Dipacu AI" yang mampu menyokong cabaran proses berkesukaran tinggi serta pengoptimuman hasil. Khususnya, Advantech turut membentangkan kes aplikasi dunia sebenar yang telah berjaya dilaksanakan di tapak pembuatan semikonduktor global.

Di reruai Advantech (MITEC Tingkat 2, #2637), syarikat akan mempamerkan penyelesaian dipacu AIoT utama yang dapat menangani cabaran pembuatan semikonduktor kritikal merentas pempakejan termaju dan operasi kilang pintar. Pameran ini menonjolkan bagaimana pengkomputeran pinggiran, kesalinghubungan industri dan platform data masa nyata membolehkan keterlihatan pengeluaran yang lebih tinggi, kawalan proses yang lebih baik serta kecekapan operasi yang dipertingkat. Selain itu, Equipment Builder Corner (Sudut Pembina Peralatan) akan menampilkan platform infrastruktur berprestasi tinggi, penyelesaian HMI dan mobiliti pintar, serta integrasi pinggiran-ke-awan dengan teknologi Microsoft—sekali gus memperlihatkan ekosistem komprehensif untuk menyokong inovasi semikonduktor generasi seterusnya.

Khususnya, Advantech akan mengetengahkan penyelesaian pemeriksaan wafer dipercepat AI yang dikuasakan oleh pengkomputeran dipercepat NVIDIA. Dengan menggabungkan pemerolehan imej berkelajuan tinggi dengan pengkomputeran dipercepat GPU serta seni bina CPU–GPU hibrid, penyelesaian ini membolehkan pemprosesan masa nyata bagi data pemeriksaan berskala besar, meningkatkan ketepatan pengesanan kecacatan sambil mengurangkan kependaman. Ini menyokong pengilang semikonduktor dalam mencapai hasil lebih tinggi, daya pemprosesan pemeriksaan yang lebih pantas dan konsistensi yang lebih baik dalam persekitaran pengeluaran yang semakin kompleks.

Penyelesaian ini dipercepat oleh GPU NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, yang membawakan prestasi kukuh untuk pemprosesan AI, visualisasi dan tugas pengkomputeran berat lain yang lazim dilihat dalam persekitaran semikonduktor. Kuasa pemprosesan yang selari dan reka bentuk cekap tenaga menjadikannya sangat sesuai untuk pemeriksaan wafer, yang mana jumlah data imej yang besar perlu dianalisis dengan pantas dan tepat. Dari segi praktikal, ini membantu mempercepat pengesanan kecacatan berasaskan AI, mengurangkan kelewatan pemprosesan dan menyokong pembuatan keputusan yang lebih pantas terus di pinggiran—sekali gus meningkatkan hasil, memperkukuh kawalan kualiti serta menyokong pengeluaran yang lebih cekap dalam bidang seperti pempakejan termaju dan fabrikasi wafer generasi akan datang.

Seorang pegawai Advantech berkata, "Apabila tahap kesukaran proses mikro semikonduktor meningkat, kepentingan AI Pinggir yang memproses dan menganalisis data secara masa nyata dalam peralatan meningkat lebih daripada sebelumnya," sambil menambah, "Melalui SEMICON SEA 2026, kami akan menunjukkan bahawa penyelesaian terbukti Advantech mampu menyumbang kepada peningkatan hasil dan inovasi teknologi untuk pengilang peralatan semikonduktor."

Pengunjung dijemput untuk melawat reruai Advantech di MITEC Tingkat 2, #2637 bagi meneroka penyelesaian ini secara terperinci serta menyaksikan demonstrasi langsung melibatkan pemeriksaan wafer, pempakejan termaju dan aplikasi pembuatan pintar. Hadirin juga akan berpeluang berinteraksi dengan pakar Advantech di lokasi untuk memahami dengan lebih baik bagaimana AIoT, pengkomputeran pinggiran dan platform berdaya GPU boleh diaplikasikan bagi menangani cabaran pembuatan semikonduktor sebenar serta menyokong peralihan ke arah persekitaran pengeluaran yang lebih pintar dan cekap.

Latar Belakang Advantech

Ditubuhkan pada 1983, Advantech ialah peneraju global dalam menyediakan produk dan penyelesaian terbenam serta automasi inovatif yang dipercayai. Syarikat memperkasakan planet pintar melalui teknologi IoT dan AIoT yang mendayakan industri lebih pintar dan lebih mampan. Dengan pengalaman lebih 40 tahun dan kehadiran kukuh di lebih 90 bandar seluruh dunia, Advantech terus bekerjasama dengan rakan kongsi dan pelanggan untuk menyampaikan Kecerdasan Pinggiran demi Masa Depan Lestari.

