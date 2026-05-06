Advantech โชว์นวัตกรรม Edge AI และโซลูชันตรวจสอบเวเฟอร์ในงาน SEMICON SEA 2026 เพื่อเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์
News provided byAdvantech Singapore
06 May, 2026, 17:42 CST
สิงคโปร์ 6 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ – Advantech ผู้นำด้านระบบอัจฉริยะและโซลูชันการประมวลผลที่ Edge ระดับโลกได้ประกาศความพร้อมเข้าร่วมงาน SEMICON SEA 2026 มหกรรมจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ ณ Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคมนี้
ภายในงานครั้งนี้ Advantech จะมานำเสนอ "โซลูชัน Edge AI" ภายใต้แนวคิด "Transform Tomorrow" (พลิกโฉมวันพรุ่งนี้) ซึ่งเป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการที่มีความซับซ้อนสูง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต โดย Advantech จะจัดแสดงกรณีศึกษาจากการใช้งานจริงที่ประสบความสำเร็จในโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำทั่วโลก
Advantech จะมาจัดแสดงโซลูชัน AIoT ที่เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาด้านการผลิต ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ไปจนถึงการดำเนินงานในโรงงานอัจฉริยะ ณ บูธของ Advantech (MITEC ชั้น 2, หมายเลข #2637) การจัดแสดงในครั้งนี้จะเน้นย้ำให้เห็นว่าการประมวลผลที่ Edge การเชื่อมต่อทางอุตสาหกรรม และแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถสร้างความโปร่งใสในสายการผลิต เพิ่มความแม่นยำในการควบคุมกระบวนการ และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างไร นอกจากนี้ ในโซน Equipment Builder Corner จะมีการจัดแสดงแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานสมรรถนะสูง โซลูชันระบบ HMI อัจฉริยะและเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ รวมถึงการผนวกรวมการทำงานระหว่าง Edge-ระบบคลาวด์ด้วยเทคโนโลยีของ Microsoft ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศที่ครบวงจรในการสนับสนุนนวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยุคใหม่
ไฮไลต์สำคัญที่ Advantech จะนำเสนอคือ โซลูชันการตรวจสอบเวเฟอร์ที่เร่งความเร็วด้วย AI ซึ่งขับเคลื่อนโดยขุมพลังระบบประมวลผลเร่งความเร็วของ NVIDIA โดยโซลูชันดังกล่าวได้ผสานรวมเทคโนโลยีการรับภาพความเร็วสูงเข้ากับการประมวลผลผ่าน GPU และสถาปัตยกรรมไฮบริด CPU-GPU ซึ่งทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลการตรวจสอบขนาดใหญ่ได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับจุดบกพร่องและลดความหน่วงแฝง ทั้งยังช่วยให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่สูงขึ้น มีอัตราการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น และมีความสม่ำเสมอมากขึ้นในสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โซลูชันดังกล่าวได้รับการเร่งความเร็วโดย NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ซึ่งมอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งสำหรับการประมวลผล AI, การแสดงผลข้อมูล และงานประมวลผลหนักอื่นๆ ที่พบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมเซมิคอนดักเตอร์ โดนมาพร้อมกับพลังการประมวลผลแบบขนาน และการออกแบบที่ประหยัดพลังงานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผ่นเวเฟอร์ที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลภาพจำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ในเชิงปฏิบัติแล้ว โซลูชันนี้จะช่วยเร่งการตรวจจับข้อบกพร่องด้วย AI ลดความล่าช้าในกระบวนการ และสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นที่ Edge โดยตรง ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลผลิต ยกระดับการควบคุมคุณภาพ และสนับสนุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในด้านต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และโรงงานผลิตแผ่นเวเฟอร์ยุคใหม่ได้ในท้ายที่สุด
ผู้บริหารของ Advantech กล่าวว่า "เมื่อกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในระดับไมโครมีความยากลำบากมากขึ้น Edge AI ที่สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ภายในอุปกรณ์จึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคย" พร้อมเสริมว่า "เราจะแสดงให้เห็นว่าโซลูชันที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของ Advantech สามารถมีส่วนช่วยในการปรับปรุงผลผลิต และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ได้ผ่านงาน SEMICON SEA 2026 ในครั้งนี้"
ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธของ Advantech ได้ที่ MITEC ชั้น 2, #2637 เพื่อศึกษารายละเอียดของโซลูชันเหล่านี้และชมการสาธิตสด ทั้งในส่วนของการตรวจสอบแผ่นเวเฟอร์ การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และการประยุกต์ใช้ในโรงงานอัจฉริยะ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของ Advantech เพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า AIoT, การประมวลผลที่ Edge และแพลตฟอร์มที่รองรับ GPU สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาจริงในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาพแวดล้อมการผลิตที่อัจฉริยะและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
ขอเชิญมาร่วมค้นพบโซลูชัน Edge AI ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยุคใหม่ไปกับ Advantech
เกี่ยวกับ Advantech
Advantech ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 และเป็นผู้นำระดับโลกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านระบบแบบฝังตัวและระบบอัตโนมัติสุดล้ำสมัยที่ได้รับความไว้วางใจ โดยบริษัทมุ่งขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะผ่านเทคโนโลยี IoT และ AIoT ที่ช่วยให้อุตสาหกรรมต่างๆ มีความชาญฉลาดขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Advantech ยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรและลูกค้าเพื่อส่งมอบ Edge Intelligence เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี และการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในกว่า 90 เมืองทั่วโลก
