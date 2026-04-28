AI Rudder เสริมแกร่งนวัตกรรมดิจิทัลของ CIMB Niaga ด้วยโซลูชัน AI สุดล้ำ
28 Apr, 2026, 12:27 CST
จาการ์ตา, อินโดนีเซีย, 28 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- AI Rudder บริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประกาศสนับสนุน PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) ในการเสริมแกร่งนวัตกรรมดิจิทัลด้วยโซลูชัน AI สุดล้ำ ซึ่งสอดรับกับความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ และมุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้น ท่ามกลางพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการธนาคาร
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ AI Rudder ได้เข้ามาสนับสนุนประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้าของ CIMB Niaga โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแจ้งเตือนบริการและการสื่อสารประจำวันโดยใช้ AI และการให้ข้อมูล แนวทางนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยส่งมอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น พร้อมกับมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
เทคโนโลยี AI ที่ใช้เสียง หรือที่เรียกว่า AI Voice Agent เป็นโซลูชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการโต้ตอบแบบสองทางโดยตรงระหว่างบริษัทกับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ โดย AI Voice Agent ได้รับการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การจดจำเสียงพูด และการเรียนรู้ของเครื่อง จึงสามารถเข้าใจ ตีความ และตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ
AI Voice Agent ของ AI Rudder ไม่ได้เป็นเพียงแค่โซลูชันระบบอัตโนมัติเท่านั้น หากยังเป็นผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัทหลายร้อยแห่งทั่วโลกต่างให้ความไว้วางใจ AI Rudder โดยสะท้อนผ่านปริมาณการโทรมากถึงหนึ่งล้านครั้งต่อวัน ซึ่งช่วยสร้างความสมดุลที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพการดำเนินงานกับการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล
CIMB Niaga มองว่าการใช้ AI เป็นส่วนสำคัญภายใต้กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัท เพื่อสร้างการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามยุคสมัยและความต้องการของลูกค้า การบูรณาการเทคโนโลยี AI ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีความรับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลองค์กร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการคุ้มครองลูกค้า การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ช่วยให้ CIMB Niaga มีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการที่ตอบสนองได้รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
"การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ที่ CIMB Niaga เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการยกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า ทั้งยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์การทำธุรกรรมทางการเงินที่ง่ายขึ้น ดีขึ้น และรวดเร็วขึ้น สำหรับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้นั้น ดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวด โดยให้ความสำคัญกับความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นอันดับแรก" Tammadi หัวหน้าฝ่าย Consumer Collection & Recovery ของ CIMB Niaga กล่าว
AI Rudder ประเมินว่า กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมการธนาคารของอินโดนีเซีย อยู่ที่ความมุ่งมั่นในการทำให้เทคโนโลยี AI เป็นผู้ช่วยเสริมบทบาทของพนักงาน ไม่ใช่เข้ามาแทนที่พนักงาน
"ความสามารถของเราในการมอบประสิทธิภาพด้านต้นทุนและบริการลูกค้าที่เหนือกว่า ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า AI ควรเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ ไม่ใช่โซลูชันที่จะเข้ามาแทนที่มนุษย์" Michael Ignetius Kauw ผู้จัดการประจำประเทศอินโดนีเซียของ AI Rudder กล่าว
ความร่วมมือระหว่าง AI Rudder กับ CIMB Niaga พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีกับสถาบันการเงินสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคู่กับรักษาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับ CIMB Niaga
PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga; IDX: BNGA) คือธนาคารพาณิชย์เอกชนรายใหญ่อันดับสองของประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 และยึดมั่นในพันธกิจ "Advancing Customers and Society" โดยมุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าและสังคมอินโดนีเซียให้บรรลุความฝันและความปรารถนาด้วยแนวคิดการทำงานจากใจ หรือ #WorkFromHeart ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษ CIMB Niaga ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งธนาคารแบบดั้งเดิมและตามหลักศาสนาอิสลาม ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธุรกิจ และองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมด้วยความสามารถด้านการบริหารเงินทุน ตลาดทุน และนวัตกรรมดิจิทัล อาทิ OCTO (แอปพลิเคชันและเว็บไซต์), OCTO Pay (e-money), BizChannel@CIMB ตลอดจนสาขาธนาคารรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เช่น Digital Lounge, Digital Branch และ Digital Hub
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 การให้บริการของ CIMB Niaga ได้รับการสนับสนุนจากพนักงานจำนวน 11,657 คน (รวมทั้งหมด) พร้อมด้วยสาขาและเครือข่าย 394 แห่ง (รวม Digital Lounge จำนวน 31 แห่ง) ตู้เอทีเอ็ม 2,786 เครื่อง รวมถึง EDC, QR และ e-Commerce รวม 707,256 จุด กระจายอยู่ในหลากหลายเมืองทั่วประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ CIMB Niaga ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นต่อไปในอนาคต จึงดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด #NowForTheFuture
เกี่ยวกับ AI Rudder
AI Rudder ผสานเทคโนโลยีเข้ากับพลังของการสื่อสารด้วยเสียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยใช้ระบบอัตโนมัติ AI ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ช่วยให้บริษัทกว่า 100 แห่งสามารถปรับปรุงขนาด ความเร็ว และคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ AI Rudder มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งยังมีสำนักงานสาขาและดำเนินงานในประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก และบราซิล ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.airudder.com
