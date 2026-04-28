AI Rudder เสริมแกร่งนวัตกรรมดิจิทัลของ CIMB Niaga ด้วยโซลูชัน AI สุดล้ำ

News provided by

AI Rudder

28 Apr, 2026, 12:27 CST

จาการ์ตา, อินโดนีเซีย, 28 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- AI Rudder บริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประกาศสนับสนุน PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) ในการเสริมแกร่งนวัตกรรมดิจิทัลด้วยโซลูชัน AI สุดล้ำ ซึ่งสอดรับกับความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านการธนาคารที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ และมุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้น ท่ามกลางพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการธนาคาร

The use of AI at CIMB Niaga enhances service quality and communication with customers. (PRNewsfoto/AI Rudder)
The use of AI at CIMB Niaga enhances service quality and communication with customers. (PRNewsfoto/AI Rudder)

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ AI Rudder ได้เข้ามาสนับสนุนประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้าของ CIMB Niaga โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแจ้งเตือนบริการและการสื่อสารประจำวันโดยใช้ AI และการให้ข้อมูล แนวทางนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยส่งมอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น พร้อมกับมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

เทคโนโลยี AI ที่ใช้เสียง หรือที่เรียกว่า AI Voice Agent เป็นโซลูชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการโต้ตอบแบบสองทางโดยตรงระหว่างบริษัทกับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ โดย AI Voice Agent ได้รับการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การจดจำเสียงพูด และการเรียนรู้ของเครื่อง จึงสามารถเข้าใจ ตีความ และตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ

AI Voice Agent ของ AI Rudder ไม่ได้เป็นเพียงแค่โซลูชันระบบอัตโนมัติเท่านั้น หากยังเป็นผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัทหลายร้อยแห่งทั่วโลกต่างให้ความไว้วางใจ AI Rudder โดยสะท้อนผ่านปริมาณการโทรมากถึงหนึ่งล้านครั้งต่อวัน ซึ่งช่วยสร้างความสมดุลที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพการดำเนินงานกับการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล

CIMB Niaga มองว่าการใช้ AI เป็นส่วนสำคัญภายใต้กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัท เพื่อสร้างการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามยุคสมัยและความต้องการของลูกค้า การบูรณาการเทคโนโลยี AI ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีความรับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลองค์กร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการคุ้มครองลูกค้า การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ช่วยให้ CIMB Niaga มีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการที่ตอบสนองได้รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

"การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ที่ CIMB Niaga เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการยกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า ทั้งยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์การทำธุรกรรมทางการเงินที่ง่ายขึ้น ดีขึ้น และรวดเร็วขึ้น สำหรับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้นั้น ดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวด โดยให้ความสำคัญกับความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นอันดับแรก" Tammadi หัวหน้าฝ่าย Consumer Collection & Recovery ของ CIMB Niaga กล่าว

AI Rudder ประเมินว่า กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมการธนาคารของอินโดนีเซีย อยู่ที่ความมุ่งมั่นในการทำให้เทคโนโลยี AI เป็นผู้ช่วยเสริมบทบาทของพนักงาน ไม่ใช่เข้ามาแทนที่พนักงาน

"ความสามารถของเราในการมอบประสิทธิภาพด้านต้นทุนและบริการลูกค้าที่เหนือกว่า ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า AI ควรเป็นเครื่องมือสนับสนุนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์ ไม่ใช่โซลูชันที่จะเข้ามาแทนที่มนุษย์" Michael Ignetius Kauw ผู้จัดการประจำประเทศอินโดนีเซียของ AI Rudder กล่าว

ความร่วมมือระหว่าง AI Rudder กับ CIMB Niaga พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีกับสถาบันการเงินสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคู่กับรักษาคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ CIMB Niaga

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga; IDX: BNGA) คือธนาคารพาณิชย์เอกชนรายใหญ่อันดับสองของประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 และยึดมั่นในพันธกิจ "Advancing Customers and Society" โดยมุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าและสังคมอินโดนีเซียให้บรรลุความฝันและความปรารถนาด้วยแนวคิดการทำงานจากใจ หรือ #WorkFromHeart ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษ CIMB Niaga ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งธนาคารแบบดั้งเดิมและตามหลักศาสนาอิสลาม ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธุรกิจ และองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมด้วยความสามารถด้านการบริหารเงินทุน ตลาดทุน และนวัตกรรมดิจิทัล อาทิ OCTO (แอปพลิเคชันและเว็บไซต์), OCTO Pay (e-money), BizChannel@CIMB ตลอดจนสาขาธนาคารรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เช่น Digital Lounge, Digital Branch และ Digital Hub

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 การให้บริการของ CIMB Niaga ได้รับการสนับสนุนจากพนักงานจำนวน 11,657 คน (รวมทั้งหมด) พร้อมด้วยสาขาและเครือข่าย 394 แห่ง (รวม Digital Lounge จำนวน 31 แห่ง) ตู้เอทีเอ็ม 2,786 เครื่อง รวมถึง EDC, QR และ e-Commerce รวม 707,256 จุด กระจายอยู่ในหลากหลายเมืองทั่วประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ CIMB Niaga ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและคนรุ่นต่อไปในอนาคต จึงดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด #NowForTheFuture 

เกี่ยวกับ AI Rudder

AI Rudder ผสานเทคโนโลยีเข้ากับพลังของการสื่อสารด้วยเสียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยใช้ระบบอัตโนมัติ AI ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ช่วยให้บริษัทกว่า 100 แห่งสามารถปรับปรุงขนาด ความเร็ว และคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ AI Rudder มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งยังมีสำนักงานสาขาและดำเนินงานในประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก และบราซิล ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.airudder.com

SOURCE AI Rudder

AI Rudder Perkukuh Inovasi Digital CIMB Niaga melalui Penyelesaian AI

AI Rudder Perkukuh Inovasi Digital CIMB Niaga melalui Penyelesaian AI

AI Rudder, sebuah syarikat teknologi yang menyediakan penyelesaian kecerdasan buatan (AI), menyokong PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) dalam...
AI Rudder Strengthens CIMB Niaga's Digital Innovation through AI Solutions

AI Rudder Strengthens CIMB Niaga's Digital Innovation through AI Solutions

AI Rudder, a technology company providing artificial intelligence (AI) solutions, supports PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) in strengthening...
