AI Rudder Perkukuh Inovasi Digital CIMB Niaga melalui Penyelesaian AI

JAKARTA, Indonesia, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- AI Rudder, sebuah syarikat teknologi yang menyediakan penyelesaian kecerdasan buatan (AI), menyokong PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) dalam memperkukuh inovasi digital melalui penyelesaian berasaskan AI. Langkah ini selaras dengan komitmen untuk menyediakan perkhidmatan perbankan yang lebih cekap, relevan dan berorientasikan pelanggan di tengah-tengah persekitaran industri perbankan yang berubah dengan pantas.

The use of AI at CIMB Niaga enhances service quality and communication with customers. (PRNewsfoto/AI Rudder)

Melalui perkongsian ini, AI Rudder menyokong keberkesanan komunikasi CIMB Niaga bersama pelanggan, terutamanya dalam kerangka peringatan perkhidmatan dan komunikasi rutin yang berasaskan AI serta memberikan maklumat. Pendekatan ini dirangka untuk membantu menyampaikan maklumat yang lebih tepat pada masanya, konsisten dan berfokuskan kepuasan pelanggan.

Teknologi AI berasaskan suara yang turut dikenali sebagai AI Voice Agent, berfungsi sebagai penyelesaian yang memudahkan interaksi dua hala secara langsung antara syarikat dan pelanggan secara semula jadi. Disokong oleh teknologi LLM, pemprosesan bahasa semula jadi, pengecaman pertuturan dan pembelajaran mesin, teknologi ini mampu memahami, mentafsir dan memberi respons terhadap pertanyaan pelanggan secara semula jadi.

Lebih daripada sekadar penyelesaian automasi, AI Voice Agent oleh AI Rudder juga merupakan hasil penyelidikan dan pembangunan dalaman berterusan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pelbagai industri. Kepercayaan ratusan syarikat global terhadap AI Rudder diperlihatkan melalui jumlah satu juta panggilan setiap hari yang menyediakan keseimbangan optimum antara kecekapan operasi dan interaksi peribadi.

CIMB Niaga berpandangan bahawa penggunaan AI merupakan bahagian penting dalam strategi pendigitalan syarikat dalam membina operasi adaptif selaras dengan perkembangan semasa dan keperluan pelanggan. Integrasi teknologi dilaksanakan secara berperingkat dan bertanggungjawab, sambil mengutamakan prinsip tadbir urus korporat, pematuhan kepada peraturan serta perlindungan pelanggan. Dengan penerimagunaan teknologi ini, CIMB Niaga optimis untuk terus menyediakan perkhidmatan yang responsif dan relevan kepada pelanggan pada masa akan datang.

"Penggunaan teknologi AI di CIMB Niaga merupakan sebahagian daripada usaha kami untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan keberkesanan komunikasi dengan pelanggan, selaras dengan komitmen kami untuk menyediakan pengalaman perbankan yang lebih mudah, lebih baik dan lebih pantas. Pelaksanaannya dijalankan dalam kerangka tadbir urus yang kukuh, dengan mengutamakan keperluan dan keselesaan pelanggan," kata Ketua Kutipan & Pemulihan Pengguna CIMB Niaga, Tammadi.

AI Rudder menilai bahawa kunci kejayaan pelaksanaan AI dalam industri perbankan Indonesia terletak pada komitmen untuk menjadikan teknologi AI sebagai teman kepada peranan ejen manusia, bukan sebagai pengganti.

"Keupayaan kami untuk menyediakan kecekapan kos dan perkhidmatan pelanggan yang unggul adalah berasaskan kepercayaan bahawa AI seharusnya menjadi alat sokongan yang meningkatkan prestasi manusia, bukan penyelesaian untuk menggantikan peranan mereka," kata Pengurus Negara AI Rudder Indonesia, Michael Ignetius Kauw.

Perkongsian antara AI Rudder dan CIMB Niaga membuktikan bahawa kolaborasi antara institusi kewangan dan syarikat teknologi mampu menyokong transformasi digital yang mampan, khususnya dalam meningkatkan keberkesanan operasi sambil mengekalkan kualiti perkhidmatan untuk pelanggan.

Latar Belakang CIMB Niaga

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga; IDX: BNGA) ialah bank swasta nasional kedua terbesar di Indonesia, ditubuhkan pada 1955. Dengan mengangkat tujuan Memajukan Pelanggan dan Masyarakat, CIMB Niaga komited untuk membantu pelanggan dan masyarakat Indonesia merealisasikan impian dan aspirasi mereka dengan semangat bekerja secara tulus daripada hati atau #WorkFromHeart. Selama tujuh dekad, CIMB Niaga menyediakan perkhidmatan komprehensif, baik secara konvensional mahupun Syariah, untuk segmen pengguna, perniagaan dan korporat, disokong oleh keupayaan perbendaharaan, pasaran modal serta inovasi digital seperti OCTO (Aplikasi dan Laman Web), OCTO Pay (wang elektronik), BizChannel@CIMB, serta pejabat cawangan moden termasuk Digital Lounge, Digital Branch dan Digital Hub.

Sehingga 31 Disember 2025, perkhidmatan CIMB Niaga disokong oleh 11,657 pekerja (disatukan), 394 cawangan dan rangkaian (termasuk 31 Digital Lounge), 2,786 ATM, serta 707,256 EDC, QR dan e-Dagang yang tersebar di pelbagai bandar di Indonesia. Selain itu, sebagai sebuah bank yang prihatin terhadap bumi dan generasi masa depan, CIMB Niaga melaksanakan inisiatif kelestarian secara konsisten dengan mesej kelestarian #NowForTheFuture.

Latar Belakang AI Rudder

AI Rudder menggabungkan teknologi dengan kuasa komunikasi suara untuk membina hubungan kukuh antara syarikat dan pelanggan mereka. Dengan menggunakan automasi berasaskan AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, AI Rudder telah membantu lebih 100 syarikat meningkatkan skala, kelajuan dan kualiti interaksi pelanggan mereka. Beribu pejabat di Singapura, AI Rudder juga mempunyai pejabat dan beroperasi di China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Mexico dan Brazil. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.airudder.com.

SOURCE AI Rudder