AION V Curi Perhatian Konsumen Gelombang Pertama di Inggris, Berawal dari Rekomendasi Keluarga di Tiongkok

GUANGZHOU, Tiongkok, 31 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Setelah pengiriman perdana untuk konsumen di Inggris, AION V kini mulai mengaspal di berbagai wilayah di negara tersebut.

Salah satu pemilik AION V yang paling menarik perhatian dalam gelombang pertama pengiriman produk di Inggris adalah Xu. Ketertarikannya terhadap model ini berawal dari pengalaman keluarganya yang telah lebih dulu menggunakan AION V di Tiongkok.

"Awalnya, saya mempertimbangkan beberapa mobil listrik dari merek lain. Ketika memilih merek EV baru di Inggris, saya sempat ragu dengan layanan purnajual dan kualitas produknya," tutur Xu mengenang proses pembelian mobilnya. Saat menceritakan keraguannya kepada keluarga di Tiongkok, mereka langsung menyarankan AION V. "Kami sudah menggunakan AION V selama hampir dua tahun. Mobil ini dipakai untuk aktivitas sehari-hari maupun bepergian bersama keluarga saat akhir pekan. Kabinnya lega, jarak tempuhnya andal, dan sejauh ini tidak pernah mengecewakan. Selama digunakan, mobil ini benar-benar minim kendala," ujar keluarga Xu.

Bagi Xu, pengalaman langsung dari anggota keluarga menjadi rekomendasi yang paling meyakinkan. Begitu mengetahui AION resmi hadir di Inggris dan membuka flagship store yang menyediakan layanan uji kendara (test drive), ia pun segera menjadwalkan kunjungan. Saat pertama kali memasuki kabin AION V, kualitas material interior dan ruang kabinnya persis seperti yang diceritakan keluarganya. Pengalaman berkendara AION V pun semakin menguatkan pilihannya. Akselerasi yang halus, fitur bantuan berkendara yang cerdas, serta kemampuan pengisian daya cepat yang efisien memberikan pengalaman yang sesuai dengan ekspektasinya.

Bukan hanya mendapat rekomendasi positif dari diaspora Tiongkok, AION V juga mulai memikat keluarga lokal di Inggris berkat kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Salah satunya, keluarga King dari Swansea sebagai pemilik AION V gelombang pertama di negara tersebut.

"Kualitas AION V, baik pada bagian eksterior maupun interior, langsung menarik perhatian kami sejak pandangan pertama. Mobil ini menawarkan pengalaman berkendara premium dengan harga yang tetap terjangkau sehingga memberikan nilai tambah yang sangat baik," kata King. Menurutnya, desain yang atraktif dan kualitas produksi menjadi alasan awal untuk melirik AION V. Namun, yang benar-benar mengukuhkan keputusan mereka adalah layanan purnajual dan dukungan kepemilikan yang diberikan AION sejak proses pembelian hingga penggunaan kendaraan.

Ke depan, GAC menyatakan akan terus menghadirkan produk dan layanan yang berorientasi pada kebutuhan konsumen global, serta menciptakan lebih banyak pengalaman berkendara yang berkesan bagi para penggunanya.

SOURCE GAC