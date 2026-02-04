AITO Catat Pengiriman Lebih dari 420.000 Unit Mobil pada 2025, Dominasi Peringkat Merek Mobil Mewah di Tiongkok
04 Feb, 2026, 10:37 WIB
CHONGQING, Tiongkok, 4 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Sepanjang 2025, penjualan mobil energi baru (NEV) SERES menembus 470.000 unit sehingga memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri. Merek unggulan AITO tampil dominan dengan mencatat pengiriman lebih dari 420.000 unit mobil sepanjang 2025. Dengan kinerja ini, AITO menjadi merek mobil mewah dengan penjualan tertinggi di pasar Tiongkok. Pencapaian tersebut juga menegaskan keunggulan AITO di segmen mobil energi baru kelas atas, sekaligus menunjukkan kebangkitan merek otomotif Tiongkok di pasar mobil premium.
Kesuksesan yang terus diraih AITO bukanlah sebuah kebetulan. Daya tarik produk AITO terwujud berkat segmentasi yang tepat, kapabilitas teknologi yang mutakhir, serta reputasi positif di kalangan pengguna. Hal ini tecermin dari jajaran produk AITO yang solid dalam rentang harga RMB 200.000-600.000. Model AITO M9 menjadi fenomena tersendiri dengan total pengiriman kumulatif melampaui 270.000 unit dan mempertahankan posisi sebagai model terlaris di segmennya selama 21 bulan berturut-turut.
Pada saat yang sama, AITO M8 dan M7 juga mencatat kinerja positif di segmen masing-masing. AITO M8 menjadi model terlaris pada segmen harga RMB 400.000 selama enam bulan berturut-turut, sedangkan pengiriman kumulatif AITO M7 telah melampaui 400.000 unit sehingga menjadi tolok ukur baru di pasar. Ketiga model unggulan ini secara kolektif mendorong pertumbuhan merek dan memperkuat daya saing AITO di pasar kelas atas.
Selain angka penjualan yang solid, reputasi kuat AITO dan tingginya nilai jual kembali mobil AITO terus mendorong kinerja pasar. AITO bahkan sukses mengungguli merek-merek mewah konvensional seperti BMW dan Audi dalam "New Energy Vehicle Brand Index" yang dirilis oleh firma riset otomotif Tiongkok, LandRoad. Dengan harga rata-rata sekitar RMB 400.000, AITO juga melampaui kinerja kelompok BBA (BMW, Benz, dan Audi) sehingga menjadi merek mobil mewah terdepan di Tiongkok. Pencapaian ini menegaskan dominasi AITO dari sisi skala bisnis, serta mencerminkan peningkatan signifikan dalam reputasi merek, kepercayaan konsumen, dan nilai produk. Dengan demikian, AITO hadir sebagai pilihan utama bagi konsumen yang berorientasi pada kualitas dan prestise.
Ke depan, seiring ekspansi global, perkembangan teknologi, dan portofolio produk yang semakin lengkap, AITO kian memperkuat posisinya sebagai pemimpin di pasar mobil energi baru (NEV) kelas mewah. Dengan kepercayaan diri yang terus tumbuh, AITO siap menghadirkan terobosan yang lebih besar bagi merek otomotif Tiongkok di pasar global.
