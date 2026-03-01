Arcfra Luncurkan Neutree untuk Mendukung Infrastruktur AI Berstandar Perusahaan yang Berskala Luas

SINGAPURA, 1 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Arcfra, inovator infrastruktur komputasi awan yang siap untuk AI, hari ini mengumumkan peluncuran Arcfra Neutree , platform Model-as-a-Service (MaaS) untuk perusahaan yang dirancang untuk mengindustrialisasi aktivitas operasional AI. Sebagai elemen utama dari Arcfra AI Infrastructure Solution , Neutree membantu perusahaan beralih dari sekadar "menjalankan" model AI menjadi mengelola AI sebagai layanan yang andal, terkendali, dan mudah dikembangkan.

Menjembatani "Kesenjangan Produksi"

Meski adopsi AI meningkat pesat, banyak perusahaan masih menghadapi tantangan seperti kapasitas GPU yang terfragmentasi dan proses implementasi yang rumit. Neutree menjawab tantangan ini dengan menyediakan lapisan manajemen terpadu untuk inferensi model untuk penggunaan privat. Neutree tersedia sebagai proyek open-source. Arcfra juga menawarkan Enterprise Edition dengan fitur "industrial-strength", termasuk dukungan profesional 24/7 serta integrasi mendalam dengan Arcfra Enterprise Cloud Platform (AECP).

Fitur-Fitur Utama Platform Neutree

Implementasi Tanpa Bergantung pada Vendor: Dapat diterapkan di berbagai lingkungan seperti klaster Kubernetes, server fisik, atau mesin virtual (VM). Mendukung beragam akselerator (Nvidia, AMD, Intel) dalam satu sistem terpadu sehingga beban kerja dapat beralih dari tahap riset ke edge atau pusat data tanpa perlu mengubah arsitektur.

atau pusat data tanpa perlu mengubah arsitektur. Orkestrasi Sumber Daya Terpadu: Pengelolaan terpusat CPU/GPU dan registri model di berbagai pusat data, public cloud , dan lokasi edge melalui satu control plane .

, dan lokasi melalui satu . Implementasi "Tanpa Kode" dalam Tiga Langkah : Mempercepat proses implementasi dari hitungan hari menjadi menit. Pengguna cukup mengimpor model, menentukan kebutuhan komputasi melalui Katalog Model yang telah dioptimalkan, lalu melakukan implementasi dengan satu klik.

Keunggulan AECP: Infrastruktur AI Berstandar Industri

Jika Neutree berperan sebagai lapisan perangkat lunak AI, maka Arcfra Enterprise Cloud Platform (AECP) menyediakan fondasi infrastruktur berstandar industri. Arcfra AI Infrastructure solution mengubah sarana AI yang fleksibel menjadi aset perusahaan yang maksimal dengan fitur seperti penjadwalan hibrida, penyimpanan terdistribusi, keamanan, dan visibilitas menyeluruh.

Kombinasi ini menghadirkan fondasi AI yang siap produksi dengan keunggulan berupa infrastruktur terpadu, penyimpanan berperforma tinggi, alur data yang aman, keamanan tingkat lanjut, pemantauan menyeluruh, serta kesiapan operasional untuk kebutuhan bisnis nyata. Beberapa pengguna awal, termasuk ConnectWave , perusahaan e-commerce terkemuka dari Korea Selatan, telah bermitra dengan Arcfra untuk menyatukan orkestrasi pelatihan model, penyempurnaan, dan inferensi dalam satu sistem terpadu.

SOURCE Arcfra