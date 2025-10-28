Ban Ki-moon Apresiasi LEPAS, JeryL Lee Ikut Bergabung -- LEPAS Percepat Ekspansi di Asia Tenggara

Bintang pop asal Malaysia JeryL Lee turut mengunjungi LEPAS Elegant Lifestyle House untuk merasakan langsung konsep "Elegant Life". Di acara Chery International User Carnival, JeryL tampil menggunakan LEPAS L8, membawakan pertunjukan yang memukau, serta mempererat hubungan LEPAS dengan konsumen Asia Tenggara. NG KAI SENG, Minister-Counsellor, Kedutaan Besar Malaysia di Tiongkok, turut hadir dan menyaksikan performa "Elegant Driving" LEPAS dan pencapaian penting merek ini dalam ekspansi global.

LEPAS sebelumnya telah menggelar debut internasional di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Jakarta, serta resmi merambah pasar Asia Tenggara. Menampilkan tiga model andalan, stan pameran LEPAS menarik perhatian luas dengan desain berwarna dan inovatif. LEPAS L8 menjadi model unggulan yang menonjolkan keunggulan dan kemewahan; LEPAS L6 menghadirkan teknologi pintar dan keanggunan; sedangkan, LEPAS L4 menawarkan gaya dinamis yang berjiwa muda. Ketiga model ini melambangkan konsep desain LEPAS, yaitu "Leopard Aesthetics".

Sebagai "Merek Pilihan untuk Mobilitas Elegan", LEPAS mengusung filosofi "Drive Your Elegance" — menghadirkan pengalaman berkendara yang elegan di setiap perjalanan. Nama LEPAS sendiri memiliki tiga makna: LE (Leopard) yang melambangkan perpaduan kecepatan, kekuatan, dan keanggunan, sejalan dengan keunggulan desain dan teknologi merek ini; LEAP mencerminkan visi global LEPAS yang melampaui batasan budaya dan wilayah; PASSION mewakili semangat dan inspirasi para profesional muda untuk menikmati gaya hidup cerdas dan elegan yang berorientasi pada teknologi. Kunjungan Ban Ki-moon dan JeryL Lee mencerminkan kiprah merek mobil energi baru asal Tiongkok yang kini tampil di panggung dunia. Dengan visi global Chery Group — "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" — LEPAS terus memperkuat jangkauan di Asia Tenggara melalui LEPAS Elegant Technology dan mobilitas hijau demi mewujudkan "Elegant Life" bagi para pengguna di seluruh dunia.

SOURCE Chery Group