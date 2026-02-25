Canton Fair Luncurkan Kegiatan Promosi di Korea Selatan untuk Pameran Edisi Mendatang

Kegiatan promosi ini akan mengusung pendekatan yang lebih terarah dan berbasiskan industri, sejalan dengan dinamika kebutuhan pengadaan barang dan tren konsumsi di pasar Korea Selatan. Selain sektor yang selama ini diminati, seperti Elektronik & Peralatan Rumah Tangga, Bahan Bangunan & Furnitur, serta Produk Kesehatan & Rekreasi, kegiatan ini juga akan menyoroti zona pameran khusus seperti robot layanan dan layanan kesehatan cerdas, mencerminkan perkembangan industri dan tren gaya hidup modern.

Kegiatan promosi ini akan berlangsung dalam format terstruktur di beberapa kota. Berpusat di Seoul, kegiatan ini juga akan menjangkau sentra bisnis utama seperti Busan dan Incheon dengan menggabungkan ajang tatap muka dan interaksi daring. Pendekatan berjenjang tersebut dirancang untuk menjangkau pihak pembeli dengan beragam profil dan kebutuhan pengadaan barang, serta meningkatkan efisiensi dan presisi dalam partisipasi peserta pameran.

Peningkatan pengalaman pembeli tetap menjadi fokus utama. Delegasi Canton Fair akan memperkenalkan layanan pintar terbaru, termasuk navigasi stan digital, sistem penjajakan bisnis berbasiskan teknologi cerdas, serta berbagai sarana yang mendukung seluruh siklus partisipasi—mulai dari tahap persiapan sebelum pameran, proses pengadaan barang di lokasi, hingga tindak lanjut setelah pameran selesai. Layanan tersebut membantu pembeli internasional untuk berinteraksi lebih efektif dengan peserta pameran dan kategori produk yang relevan.

Selain itu, delegasi Canton Fair juga akan memperluas kerja sama di berbagai level. Pertemuan dengan perusahaan ritel terkemuka di Korea Selatan akan dilakukan, begitu pula kerja sama dengan asosiasi bisnis penting untuk menjangkau usaha kecil dan menengah yang berkualitas.

Sebagai bagian dari upaya menjangkau pasar internasional yang lebih luas, kegiatan ini menegaskan komitmen Canton Fair untuk berkembang sebagai platform perdagangan global. Fokus utamanya, meningkatkan akses pembeli, mengembangkan layanan digital dan pintar, serta mendukung partisipasi jangka panjang di berbagai sesi pameran berikutnya.

