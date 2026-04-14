Castrol Superbike Fest 2026 Tingkatkan Momentum Regional, Dukung Komunitas "Superbike" Menjelang Festival yang Segera Berlangsung di Nha Trang pada 29-31 Mei 2026

Melalui inisiatif seperti Castrol Superbike Fest, Castrol terus mendukung, memberdayakan, dan menginspirasi komunitas superbike di seluruh kawasan, sekaligus menegaskan perannya yang bukan hanya sebagai merek pelumas, namun juga mitra yang berkomitmen dan menyatu dalam budaya berkendara.

Sebagai ajang yang ikut digelar oleh Khanh Hoa Newspaper and Radio & Television, Dinas Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Khanh Hoa, serta Ky Nguyen Group, festival ini terus mendapatkan sambutan positif sejak pertama kali diumumkan pada Januari lalu.

Klub dan pengendara motor dari seluruh Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Laos, dan Kamboja, telah mengonfirmasi partisipasi mereka, bahkan jumlah pendaftaran terus meningkat. Festival ini akan menghadirkan lebih dari 2.000 pengendara dan lebih dari 100 klub motor, sekaligus menjadikan Nha Trang salah satu pusat pariwisata motorsport yang baru di Asia Pasifik.

"Kami mendapatkan respons yang sangat luar biasa dari komunitas superbike, baik dari tingkat partisipasi maupun interaksi lintasplatform. Selain antusiasme, muncul pula rasa ingin tahu hingga keraguan—yang menunjukkan minat serius dan sikap kritis dari komunitas. Momentum ini turut mempertegas posisi Castrol Superbike Fest sebagai titik temu regional yang autentik bagi komunitas pengendara superbike," ujar Doan Kieu Dzung, Chairman, Ky Nguyen Group, salah satu pihak penyelenggara Castrol Superbike Fest.

Berlangsung selama tiga hari dua malam pada 29–31 Mei 2026, festival ini akan mencakup berbagai lokasi utama di kawasan pesisir, termasuk April 2 Square, Thanh Nien Park, dan area Hon Do, serta menghadirkan rangkaian acara yang terintegrasi di sepanjang garis pantai Nha Trang.

Sorotan utama dalam ajang ini meliputi pameran moge, pameran sepeda motor hasil modifikasi, pengalaman interaktif terkait kecepatan dan performa, konvoi komunitas, kerja sama komunitas pengendara lintasnegara, serta berbagai aktivitas pariwisata dan budaya di seluruh kota.

Pameran sepeda motor hasil modifikasi telah menarik minat besar. Sejumlah motor modifikasi unik dipastikan tampil di alun-alun kota. Sorotan lainnya, segmen "Miss Motor 2026", menarik lebih dari 25 peserta hingga saat ini, serta menampilkan pengendara perempuan generasi baru melalui keterampilan, kepercayaan diri, dan gaya personal.

"Lebih dari sekadar ajang berkumpulnya pengendara motor dari berbagai negara, Castrol Superbike Fest merupakan ekspresi nyata dari budaya berkendara di Vietnam. Banyak klub motor dari berbagai wilayah akan berkumpul secara terbuka dan penuh semangat, menciptakan gambaran komunitas yang inspiratif dan menarik," ujar Pham Tuan Kiet, President, Southern Goldwing Club & Riding Partners.

Selain festival, Castrol Superbike Fest 2026 juga mengembangkan Nha Trang – Khanh Hoa sebagai destinasi untuk acara berskala internasional, sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal.

Castrol POWER1 Ultimate Superbike 10W50 turut mendukung semangat performa dan momen kebersamaan ini. Produk ini memberikan kepercayaan diri bagi pengendara motor untuk melampaui batas dan menaklukkan medan di setiap perjalanan. Baik berkendara sendiri maupun bersama komunitas, produk ini menjadi mitra yang andal bagi pengguna motor yang menuntut performa dan keandalan tinggi dari kendaraan mereka.

Festival ini juga meraih dukungan Castrol BP Petco Co., Ltd. sebagai Sponsor Diamond, serta berbagai mitra regional, internasional, dan media dari sektor mobilitas, gaya hidup, dan konsumen.

Tentang Castrol

Castrol, salah satu merek pelumas terkemuka di dunia, memiliki sejarah panjang dalam inovasi dan mendukung berbagai pionir. Dengan semangat terhadap performa yang berpadu dengan filosofi kemitraan, Castrol mengembangkan produk pelumas dan oli gemuk (grease) yang menjadi bagian dari berbagai pencapaian teknologi di darat, udara, laut, hingga luar angkasa selama lebih dari 125 tahun.

Castrol merupakan bagian dari grup bp dan melayani pelanggan di sektor otomotif, maritim, industri, dan energi. Produk Castrol telah diakui secara global berkat inovasi, performa tinggi, kualitas premium, dan teknologi mutakhir.

