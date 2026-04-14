Castrol Superbike Fest 2026 Bina Momentum Serantau, Perkukuh Peranan dalam Memperkasa Komuniti Superbike Menjelang Festival Nha Trang dari 29 hingga 31 Mei 2026

NHA TRANG, Vietnam, 8 April 2026 /PRNewswire/ -- Jawatankuasa Penganjur Asia-Pacific Castrol Superbike Fest 2026 baru-baru ini mengadakan sidang media kedua di Khanh Hoa bagi mengumumkan perkembangan terkini yang utama serta peningkatan penyertaan menjelang festival yang amat dinanti-nantikan ini.

Doan Kieu Dzung, Chairman of Ky Nguyen Group and Co-organiser of Castrol Superbike Fest (extreme left) and the Superbike leaders (PRNewsfoto/Castrol)

Melalui inisiatif seperti Castrol Superbike Fest, Castrol terus menyokong, memperkasakan dan memberi inspirasi kepada komuniti superbike di seluruh rantau ini, sekali gus memperteguh peranannya bukan sekadar sebagai jenama pelincir, tetapi juga sebagai rakan kongsi komited yang terbenam dalam budaya bermotosikal.

Dianjurkan secara bersama oleh Khanh Hoa Newspaper and Radio & Television, Jabatan Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan Wilayah Khanh Hoa, serta Ky Nguyen Group, festival ini terus mendapat sambutan kukuh susulan pengumuman sulungnya pada Januari.

Kelab motosikal dan penunggang dari seluruh Asia-Pasifik, termasuk Amerika Syarikat, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Laos dan Kemboja, telah mengesahkan penyertaan, dengan pendaftaran terus meningkat. Festival ini dijangka menghimpunkan lebih 2,000 penunggang dan lebih daripada 100 kelab motosikal, sekali gus meletakkan Nha Trang sebagai hab yang semakin meningkat bagi pelancongan sukan permotoran serantau.

"Kami memerhatikan respons yang luar biasa kukuh daripada komuniti superbike, yang menggambarkan penyertaan dan juga penglibatan merentas platform. Di samping antisipasi, komuniti ini turut mengekspresikan rasa ingin tahu, malah sedikit keraguan. Kami melihat situasi ini sebagai isyarat positif tentang minat yang serius. Momentum ini memperkukuh kemunculan festival ini sebagai titik pertemuan serantau sejati untuk komuniti penunggang," kata En. Doan Kieu Dzung, Pengerusi Ky Nguyen Group dan Penganjur bersama Castrol Superbike Fest.

Berlangsung selama tiga hari dua malam dari 29 hingga 31 Mei 2026, festival ini akan meliputi lokasi pesisir utama termasuk April 2 Square, Thanh Nien Park dan kawasan Hon Do bagi mencipta pengalaman acara berterusan sepanjang garis pesisir Nha Trang.

Sorotan festival termasuk pameran motosikal sesaran besar, pameran motosikal tersuai, pengalaman kelajuan dan prestasi yang interaktif, tunggangan komuniti, pertukaran penunggang rentas sempadan, serta aktiviti pelancongan dan budaya di seluruh bandar.

Pameran motosikal tersuai ini sudahpun menarik minat yang tinggi, dengan beberapa motosikal yang diubah suai secara unik disahkan akan dipamerkan di dataran tengah bandar ini. Satu lagi sorotan, segmen Miss Motor 2026, telah menarik minat lebih daripada 25 pemohon setakat ini, meraikan generasi baharu penunggang wanita melalui kemahiran, keyakinan dan gaya peribadi.

"Lebih daripada sekadar perhimpunan penunggang dari pelbagai negara, acara ini merupakan ekspresi jelas budaya bermotosikal Vietnam. Kelab dari pelbagai wilayah akan berkumpul secara terbuka dan penuh semangat, lalu mewujudkan gambaran komuniti yang menarik dan menginspirasikan," kata En. Pham Tuan Kiet, Presiden Southern Goldwing Club & Riding Partners.

Selain festival itu sendiri, Castrol Superbike Fest 2026 bertujuan untuk memberi kedudukan kepada Nha Trang – Khanh Hoa sebagai sebuah destinasi untuk acara berskala antarabangsa, sekali gus menyokong pertumbuhan pelancongan dan pembangunan ekonomi tempatan.

Menyokong semangat prestasi dan komuniti ini ialah Castrol POWER1 Ultimate Superbike 10W50, direkayasa untuk memberikan keyakinan yang diperlukan oleh penunggang untuk menerobos sempadan dan menakluki setiap jalan. Sama ada menunggang secara solo atau menjadi sebahagian daripada komuniti yang lebih luas, ia menjadi teman yang dipercayai buat mereka yang menuntut prestasi dan juga kebolehpercayaan daripada mesin mereka.

Festival ini disokong oleh Castrol BP Petco Co., Ltd. sebagai Penaja Berlian, di samping ramai rakan serantau, antarabangsa dan media dalam sektor mobiliti, gaya hidup dan pengguna.

Latar Belakang Castrol

Castrol, salah satu jenama pelincir terkemuka dunia, mempunyai warisan inovasi yang membanggakan dan mendorong impian perintis. Keghairahan kami terhadap prestasi, digabungkan dengan falsafah bekerjasama melalui perkongsian, membolehkan Castrol membangunkan pelincir dan gris yang menjadi teras kepada pelbagai pencapaian teknologi di darat, udara, laut dan angkasa selama lebih 125 tahun.

Castrol merupakan sebahagian daripada bp group dan menawarkan perkhidmatan kepada pelanggan dan pengguna dalam sektor automotif, marin, industri dan tenaga. Produk berjenama kami diiktiraf di peringkat global atas inovasi dan prestasi tinggi melalui komitmen kami terhadap kualiti premium dan teknologi termaju.

Untuk maklumat lanjut dan untuk mendaftar, sila layari: https://superbikefest.com/

Untuk mendaftar sebagai penonton atau tetamu, sila log masuk ke: https://superbikefest.com/dang-ky-tham-gia/

SOURCE Castrol