Cita Rasa Tahun Baru Imlek di Guangdong: Rekomendasi Kuliner dari Konsul Jenderal di Guangzhou

GUANGZHOU, Tiongkok, 21 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Artikel berita dari South: Tahun ini merupakan Tahun Kuda, dan di seluruh Guangdong, suasana perayaan Tahun Baru Imlek terasa semakin meriah—terutama di meja makan.

Sajian kuliner selalu menjadi bagian penting dalam perayaan Imlek di wilayah ini. Bagi sahabat internasional yang berliburan di Guangdong dan ingin mengetahui hidangan yang wajib dicoba, kami telah menyiapkan panduannya untuk Anda.