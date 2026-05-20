Debut "The Princess Wencheng Banquet": Suguhkan Pertunjukan Makan Malam Imersif Pertama yang Memadukan Elemen Budaya dan Pariwisata

JIUZHAIGOU, Tiongkok, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Edisi perdana "The Princess Wencheng Banquet", dinner show yang sangat menarik, berlangsung di Prefektur Aba, tepatnya di Jiuzhai Huamei Resort. Pertunjukan ini memadukan kisah sejarah tentang pernikahan yang menyatukan Dinasti Tang dan Tibet sekitar 1.300 tahun lalu dengan latar keindahan alam di Lembah Jiuzhaigou. Dengan memadukan elemen budaya dan pariwisata, program ini menghadirkan pengalaman baru di situs Warisan Alam Dunia UNESCO tersebut, sekaligus mendorong transformasi wisata dari sekadar menikmati panorama menjadi pengalaman budaya yang lebih mendalam.

Dalam pertunjukan tersebut, para penampil dari Sichuan Contemporary Song & Dance Troupe tampil dengan kostum tradisional untuk mengisahkan perjalanan Putri Wencheng melalui tarian dan drama musikal. Mulai dari momen perpisahan di Chang'an, perjalanan melintasi dataran tinggi bersalju, hingga prosesi pernikahan, seluruh adegan dikemas secara emosional dan sinematik. Berbeda dari pertunjukan makan malam biasa, "The Princess Wencheng Banquet" mengusung alur drama musikal berbasis karakter Putri Wench, serta menyatukan unsur penampilan tari khas Dinasti Tang, Tibet, dan Qiang guna menghadirkan warisan budaya takbenda dalam format yang lebih dekat dengan masyarakat.

Lewat konsep "Keindahan Alam Jiuzhaigou + Revitalisasi Warisan Budaya Takbenda", program ini juga memperkuat sektor hiburan malam di kawasan wisata tersebut. Untuk itu, penyelenggara bekerja sama dengan Huamei Resort Tibetan-Qiang Cultural Museum, lima hotel premium, serta Jiuzhai Yunshang Tibetan Cultural Homestay. Beragam unsur budaya lokal seperti karya tenun Tibet-Qiang, lukisan Thangka, tari Guozhuang, pembuatan tsampa, hingga ritual barley wine turut ditampilkan secara interaktif dan modern.

"Selain menikmati panorama alam, pengalaman apa lagi yang bisa diperoleh wisatawan di Jiuzhaigou?" ujar Guo Yiting, Advisor, Jiuzhaigou Regional Tourism Expert Committee. Menurutnya, "The Princess Wencheng Banquet" menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut melalui pengalaman budaya yang lebih mendalam sehingga mampu memperpanjang masa tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas kunjungan.

Pertunjukan "The Princess Wencheng Banquet" berlokasi di Montime Commercial Street, Jiuzhai Huamei Resort. Mulai 20 Mei hingga 30 Juni 2026, pertunjukan ini digelar dua kali setiap hari, yakni pukul 17.30–19.00 dan 20.00–21.30 waktu setempat. Pengunjung dapat melakukan reservasi melalui mini-program "Jiuzhaigou Princess Wencheng Banquet", serta menikmati fasilitas parkir di area bawah tanah dan layanan bus antar-jemput gratis.

