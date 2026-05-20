Penampilan Sulung Princess Wencheng Banquet: Persembahan Makan Malam Imersif Pertama Jiuzhaigou Gabung Budaya dengan Pelancongan Jalin Ikatan Baharu

JIUZHAIGOU, China, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Satu pengalaman merentasi masa dan ruang yang cukup luar biasa ditampilkan buat julung kalinya hari ini di Jiuzhai Huamei Resort. Princess Wencheng Banquet, persembahan makan malam imersif sepenuhnya yang pertama di Wilayah Aba, dipersembahkan buat kali pertama secara rasmi. Produksi yang cukup menakjubkan ini menggabungkan naratif sejarah berusia 1,300 tahun tentang perikatan perkahwinan Tang-Tibet dengan keindahan semula jadi Lembah Jiuzhaigou. Dengan memanfaatkan sinergi antara budaya dan pelancongan, projek ini menyuntik teras budaya baharu ke dalam Tapak Warisan Semula Jadi Dunia UNESCO itu, sekali gus menonjolkan lonjakan bersejarah daripada "lawatan pelancongan satu pemandangan" kepada "penghayatan budaya mendalam."

Di atas pentas, para pelakon daripada Sichuan Contemporary Song & Dance Troupe yang mengenakan kostum indah, menceritakan kesantunan perikatan perkahwinan tersebut, kedalaman pertukaran budaya dan pemahaman tersirat tentang perkongsian kemahiran menerusi tarian yang anggun serta persembahan penuh emosi. Bermula daripada perpisahan yang amat memilukan di Chang'an hingga perjalanan penuh ketabahan merentasi dataran tinggi bersalji dan majlis perkahwinan yang meriah, setiap babak yang dipersembahkan amat menyentuh hati. Tidak seperti "persembahan bufet campuran" generik, projek ini menggunakan naratif drama muzikal lengkap yang berpusatkan IP Puteri Wencheng, mengintegrasikan gaya tarian Tang, Tibet dan Qiang bagi memperkenalkan warisan budaya tak ketara ke luar muzium dan dibawa ke pasaran.

Dengan berpegang teguh kepada konsep "Landskap Semula Jadi Jiuzhaigou + Penghidupan Semula Warisan Budaya Tidak Ketara (ICH)," projek ini menangani secara berkesan kekurangan dalam ekonomi malam. Ia membentuk pakatan strategik dengan Huamei Resort Tibetan-Qiang Cultural Museum, lima hotel mewah dan Jiuzhai Yunshang Tibetan Cultural Homestay. Elemen seperti tenunan Tibet-Qiang, lukisan Thangka, tarian Guozhuang, pembuatan tsampa dan ritual wain barli dipersembahkan secara interaktif dan bergaya.

"Selain alam semula jadi, apa lagi yang boleh dilihat dan dialami oleh pelancong?" kata Guo Yiting, Penasihat Jawatankuasa Pakar Pelancongan Serantau Jiuzhaigou. "Princess Wencheng Banquet memberikan jawapan jelas — memanfaatkan senario penggunaan baharu untuk memanjangkan tempoh penginapan pelancong dan meningkatkan kualiti melalui pengalaman budaya yang mendalam."

Princess Wencheng Banquet terletak di Montime Commercial Street, Jiuzhai Huamei Resort. Dari 20 Mei hingga 30 Jun 2026, dua sesi akan diadakan setiap hari (17:30-19:00; 20:00-21:30). Pengunjung boleh menempah tempat duduk melalui program mini "Jiuzhaigou Princess Wencheng Banquet" dan menikmati kemudahan tempat letak kereta bawah tanah dan perkhidmatan bas ulang-alik percuma.

SOURCE Princess Wencheng Banquet