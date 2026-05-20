เปิดตัว Princess Wencheng Banquet: ดินเนอร์โชว์แบบสมจริงแห่งแรกของจิ่วจ้ายโกวที่ผสมผสานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันเพื่อสานสัมพันธ์ครั้งใหม่
20 May, 2026, 21:29 CST
จิ่วจ้ายโกว ประเทศจีน 20 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ปรากฏการณ์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดแห่งกาลเวลาและอวกาศได้เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้ ณ Jiuzhai Huamei Resort โดย Princess Wencheng Banquet ซึ่งเป็นดินเนอร์โชว์แบบสมจริงเต็มรูปแบบแห่งแรกในจังหวัดอาป้าได้เปิดโชว์รอบปฐมทัศน์อย่างเป็นทางการแล้ว การแสดงอันตระการตานี้ได้ผสานเรื่องราวประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีของการผูกสัมพันธ์ฉันเครือญาติระหว่างราชวงศ์ถังและทิเบต เข้ากับความงดงามทางธรรมชาติของหุบเขาจิ่วจ้ายโกว โครงการนี้ได้ใช้ประโยชน์จากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเพื่ออัดฉีดแก่นแท้ทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่เข้าสู่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การ UNESCO ซึ่งนับเป็นการก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์จากการ "เที่ยวชมวิวทิวทัศน์เพียงอย่างเดียว" ไปสู่ "การดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง"
เหล่านักแสดงจากคณะร้องและเต้นร่วมสมัยแห่งเสฉวนตระการตาได้ขึ้นมาบนเวทีเพื่อร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวความอ่อนโยนของการแต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตรี ความลึกซึ้งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการแบ่งปันทักษะผ่านท่วงท่าการร่ายรำอันงดงามและการแสดงที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ ตั้งแต่ฉากการจากลาอันสะเทือนอารมณ์ในเมืองฉางอาน ไปจนถึงการเดินทางอันทรหดข้ามที่ราบสูงอันหนาวเหน็บ และพิธีวิวาห์อันรื่นเริง ซึ่งทุกฉากล้วนสร้างความประทับใจได้อย่างลึกซึ้ง โครงการนี้ได้นำเสนอการเล่าเรื่องราวผ่านละครเพลงอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งแตกต่างจาก "โชว์บุฟเฟต์รวมมิตร" ทั่วไป เพราะมีศูนย์กลางอยู่ที่ทรัพย์สินทางปัญญาของ Princess Wencheng พร้อมผสมผสานสไตล์การเต้นรำของราชวงศ์ถัง ทิเบต และเชียงเพื่อนำมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ออกจากพิพิธภัณฑ์มาสู่ตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม
โครงการนี้ได้ยึดมั่นในแนวคิด "ภูมิทัศน์ธรรมชาติจิ่วจ้ายโกว + การฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้" ในการอุดช่องโหว่ของเศรษฐกิจภาคกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ Huamei Resort Tibetan-Qiang Cultural Museum, โรงแรมระดับไฮเอนด์ 5 แห่ง และ Jiuzhai Yunshang Tibetan Cultural Homestay ทั้งยังได้มีการนำเสนอองค์ประกอบต่างๆ เช่น การทอผ้าแบบทิเบต-เชียง การวาดภาพทังกา การเต้นรำกัวจวง การทำซัมปา และพิธีกรรมไวน์ข้าวบาร์เลย์ ในรูปแบบที่โต้ตอบได้และทันสมัย
"นอกเหนือจากธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเห็น และสัมผัสอะไรได้อีก" Guo Yiting ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคจิ่วจ้ายโกวตั้งคำถาม "Princess Wencheng Banquet ได้ให้คำตอบเรื่องนี้อย่างชัดเจน — นั่นก็คือการใช้สถานการณ์การบริโภคใหม่ๆ เพื่อขยายระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพผ่านประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้ง"
Princess Wencheng Banquet จัดขึ้นที่ถนนการค้ามอนไทม์ของ Jiuzhai Huamei Resort โดยจะเปิดวันละ 2 รอบ (17:30-19:00, 20:00-21:30) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2569 โดยผู้เข้าชมสามารถจองที่นั่งผ่านโปรแกรมย่อย "Jiuzhaigou Princess Wencheng Banquet" แล้วเพลิดเพลินไปกับบริการที่จอดรถใต้ดิน และรถรับส่งฟรีได้เลย
