Dewan Architects + Engineers Raih Dua Gelar sebagai Firma Arsitektur dan Desain Perhotelan Terbaik di Asia dalam Ajang AADA 2026

TUI Blue Han River meraih penghargaan "Asia's Best Hospitality Interior Design" dan "Asia's Finest Boutique Hotel". Kedua penghargaan tersebut diperoleh proyek ini atas konsep interior bertema "Royal Voyage" yang mengangkat warisan budaya Da Nang melalui interpretasi kontemporer terhadap material lokal, keterampilan para perajin, dan sentuhan elegan yang tetap relevan sepanjang waktu. Sementara itu, Layan Verde memenangkan penghargaan "Asia's Best Residential Architecture Design". Proyek tersebut mendapatkan apresiasi berkat pendekatan desain yang menyatu dengan kontur perbukitan di sekitarnya, serta mengoptimalkan privasi, panorama, dan hubungan penghuni dengan alam.

Asia Architecture Design Awards merupakan ajang yang mengapresiasi karya-karya unggulan di bidang arsitektur, desain interior, dan desain produk. Penghargaan ini menyoroti berbagai firma dan proyek yang berkontribusi dalam membentuk masa depan lingkungan binaan (built environment) di Asia. Para pemenang menerima penghargaan dalam acara AADA Winner's Night 2026 yang mengusung tema "Influential Asia" dan berlangsung di Dragon Pearl Cave, Vietnam. Dewan Architects + Engineers diwakili oleh Chief Design Officer Mohammed Adib dan Business Development Executive Annie Nguyen dalam seremoni tersebut.

Ammar Al Assam, Chief Executive Officer, Dewan Architects + Engineers, mengatakan:

"Kelima penghargaan yang diraih di AADA merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi tim kami dan para klien. Gelar sebagai 'Asia's Best Firm in Architecture Design' dan 'Asia's Best Firm in Hospitality Architecture Design' memiliki arti yang sangat penting karena mencerminkan kualitas sumber daya manusia kami, kepercayaan klien, serta kuatnya kemitraan yang telah terjalin di berbagai negara di kawasan ini."

Mohammed Adib, Chief Design Officer, Dewan Architects + Engineers, menambahkan:

"Setiap proyek dimulai dengan memahami tempat, masyarakat, dan harapan yang ada di baliknya. Baik saat merancang destinasi perhotelan maupun kawasan hunian, kami selalu berupaya menghadirkan arsitektur yang autentik, berkelanjutan, dan meninggalkan kesan mendalam. Kami sangat gembira atas pengakuan yang diberikan atas pendekatan tersebut di tingkat regional."

Penghargaan dari AADA menambah daftar pencapaian Dewan di Vietnam sepanjang tahun ini. Sebelumnya, firma tersebut juga meraih dua Gold Awards dalam VMARK Vietnam Design Awards 2026 atas proyek TUI Blue Han River dan Maia Ho Tram, sebuah resor terpadu yang menggabungkan konsep wellness, perhotelan, dan hunian di pesisir selatan Vietnam.

Seiring bertambahnya portofolio proyek di Asia Tenggara, Dewan terus memperluas kiprahnya melalui berbagai pengembangan properti di sektor perhotelan, hunian, kawasan terpadu (mixed-use), serta perencanaan kawasan (master planning). Melalui kantor yang telah beroperasi di Ho Chi Minh City, perusahaan ini memadukan pengalaman desain bertaraf internasional dengan pemahaman terhadap karakter lokal untuk menghadirkan proyek yang relevan dengan kebutuhan dan aspirasi setiap pasar.

Beberapa proyek terbaru Dewan di Asia Tenggara meliputi TUI Blue Han River di Da Nang, Maia Ho Tram, SolForest Ecopark di Hanoi, EcoRivers Hai Duong, Hai Phong Tower di Hai Phong, Layan Verde di Phuket, serta proyek marina eksklusif di sepanjang tepian Sungai Vàm Cỏ Đông. Rangkaian proyek tersebut menunjukkan luasnya cakupan portofolio proyek Dewan di sektor perhotelan, hunian, kawasan terpadu, dan perencanaan kawasan, serta memperkuat posisinya untuk terus bertumbuh di Vietnam dan pasar Asia Tenggara secara lebih luas.

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SOURCE Dewan Architects + Engineers