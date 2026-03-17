Dreame Tampilkan Ekosistem Pintar Berbasiskan AI di AWE 2026

Di AWE 2026, Dreame menampilkan berbagai terobosan terbaru dalam teknologi pembersih pintar. Pameran ini menghadirkan sejumlah inovasi pada robot vacuum, termasuk Teknologi Flex Arm 16 cm, sistem pel lantai uap (steam mopping), serta teknologi automatic multi-mop switching Matrix, bersama seri produk unggulan X60 Ultra 2026 Q1 yang hadir sebagai solusi pembersih premium generasi baru.

X60 Ultra memiliki bodi robot vacuum yang paling tipis dari Dreame, hanya 7,95 cm, sehingga dapat menjangkau area di bawah furnitur rendah dan tempat yang sulit dijangkau. Perangkat ini dilengkapi teknologi pertama di dunia, Proactive Light Dirt Detection, mampu mendeteksi kotoran yang sulit terlihat—seperti bulu hewan peliharaan, partikel kecil, dan cairan berwarna terang—serta secara otomatis menyesuaikan strategi pembersihan untuk hasil yang lebih bersih dan menyeluruh. Mampu melewati rintangan hingga 8,8 cm dengan struktur dua lapis dan sistem navigasi OmniSight™ berbasiskan AI, X60 Ultra menghindari rintangan secara dinamis dalam hitungan milidetik sekaligus tetap menjangkau seluruh area rumah. Produk robot vacuum ini juga memiliki daya isap hingga 36.000 Pa, serta sistem DuoBrush 2.0 versi terkini untuk mengangkat debu dan kotoran yang menempel di karpet. Dengan intelligent base station, X60 Ultra mengotomatisasi proses pembersihan dengan fitur pencucian pel 100°C, pengeringan udara panas, pengumpulan debu otomatis, dan pengisian ulang cairan pembersih otomatis, sehingga memberikan pengalaman bebas sentuhan tangan.

Dreame juga menampilkan AI DescendReach™ Robotic Arm yang dirancang untuk membersihkan tepi ruangan dan sisa air. Produk ini telah terjual lebih dari satu juta unit secara global hingga Februari 2026. Pada kategori produk stick vacuum, Air Series (Dreame Air dan Air Station) menonjolkan desain ringan dan perawatan otomatis: unit utamanya berbobot 1,19 kg, menawarkan manuver 360° dan pembersihan 180° lie-flat, serta dipadukan dengan basis pengosong debu otomatis (auto–empty base) sehingga perangkat dapat dipakai hingga 50 hari tanpa perawatan manual.

Ekspansi ke Segmen Produk Smart Living, Perawatan Tubuh, dan Peralatan Rumah Tangga

Selain teknologi pembersih rumah, Dreame juga memperkenalkan berbagai inovasi baru dalam kategori produk perawatan tubuh, peralatan rumah pintar, dan solusi dapur.

Untuk kategori produk perawatan tubuh, Dreame memperluas portofolionya dari hair dryer dan hair styler hingga kini mencakup alat cukur dan perangkat kecantikan. Pocket Aura, versi terbaru dari Pocket Uni 3-in-1 travel dryer, dilengkapi sensor AI yang mendeteksi jarak antara rambut dan aliran udara, serta secara otomatis menyesuaikan suhu dan kecepatan guna mengurangi paparan panas pada kulit kepala sekaligus meningkatkan efisiensi pengeringan rambut. Berbagai aksesori juga dapat dikenali secara otomatis untuk menyesuaikan moda penataan rambut seperti meluruskan rambut, mengeritingkan rambut, dan memoles tampilan rambut.

Sorotan lainnya, Aero Straight Pro 2-in-1 Air Straightener, menghadirkan teknologi pelurusan rambut dengan aliran udara baru yang menggabungkan udara panas untuk merapikan rambut dan udara dingin untuk mempertahankan hasil. Didukung motor listrik berkecepatan tinggi hingga 120.000 rpm dan moda perlindungan akar rambut pintar, perangkat ini menghasilkan rambut lurus seperti di salon profesional sekaligus mengurangi kerusakan rambut akibat udara panas.

Untuk kategori produk smart environmental, Dreame memperkenalkan FP10 Air Purifier, dirancang khusus untuk rumah dengan hewan peliharaan. Perangkat ini memiliki sistem pengumpulan bulu hewan 360° pertama di industri, serta kompartemen penyimpanan tertutup yang terlihat oleh pengguna. Dengan demikian, perangkat ini dapat menangkap dan mengumpulkan bulu hewan yang beterbangan sekaligus mengurangi hingga 99,5% penyumbatan akibat bulu hewan yang berpotensi memengaruhi efisiensi pemurnian udara. Sistem filtrasi HyperMatrix™ enam lapis dan desain aliran udara CataFresh™ juga menghilangkan bulu hewan, alergen, dan bau untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan yang lebih sehat.

Dreame juga menampilkan berbagai peralatan rumah tangga berukuran besar dan produk dapur, termasuk seri kulkas AI Z-Fresh dengan teknologi pengawetan makanan canggih, mesin cuci dan pengering pakaian L9 AI variable-frequency, pemenang Asia Design Prize 2026, serta produk baru yang dirancang khusus untuk Asia Tenggara seperti S1 smart water purifier, PT60 portable air fryer, dishwasher, dan Z40 Pro Integrated Range Hood & Cooktop.

Pertumbuhan Positif di Pasar Global dan Pemimpin Pasar di Asia Tenggara

Saat ini, Dreame menempati peringkat No.1 di segmen pasar robot vacuum di 18 negara dengan pangsa pasar di atas 50% di beberapa pasar. Di Asia Tenggara, Dreame terus memperkuat posisinya pada kategori produk pembersih pintar, serta sukses menguasai pangsa pasar terbesar di Shopee di seluruh kawasan. Dengan jangkauan omnichannel yang kuat, serta kegiatan operasional yang dirancang khusus untuk pasar lokal, Dreame mulai memperluas bisnis peralatan rumah tangga di Asia Tenggara, serta secara bertahap meluncurkan produk di pasar utama seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Ke depan, seiring strategi ekosistem rumah pintar Dreame HOME yang terus berkembang, Dreame semakin memperluas jangkauannya di Asia Tenggara dengan menghadirkan produk pintar yang lebih canggih serta pengalaman yang lebih optimal bagi konsumen, sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem rumah pintar yang sepenuhnya terhubung.

Tentang Dreame Technology

Berdiri pada 2017, Dreame Technology adalah produsen alat elektronik inovatif yang berfokus di segmen produk perangkat pembersih rumah pintar dengan visi meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi. Informasi lebih lanjut tersedia di https://global.dreametech.com .

Narahubung Media: [email protected]

SOURCE Dreame Technology