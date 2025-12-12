Harbour City di Hong Kong Luncurkan Proyek Seni "Threads of Love", Berkolaborasi dengan Duo Ilustrator Thailand Sundae Kids, Hadirkan Kehangatan pada Musim Liburan

Sundae Kids, didirikan oleh pasangan seniman Poysian dan Kavin, dikenal luas melalui komik 4-6 panel yang menampilkan momen-momen bersahaja yang penuh kasih sayang dan kedekatan. Dengan gaya bercerita yang hangat dan mudah dicerna, Sundae Kids kini menjadi salah satu duo ilustrator yang paling berpengaruh di Asia.

Proyek seni "Threads of Love" menampilkan berbagai instalasi menarik, termasuk "This is for You"—gift house raksasa berwarna merah muda yang menjadi pusat perhatian visual. Pengunjung juga dapat menikmati empat lukisan akrilik besar dan 12 karya ilustrasi baru yang dibuat khusus untuk musim liburan ini. Di sisi lain, pop-up store eksklusif "Threads of Love" menawarkan beragam produk edisi terbatas sehingga pengunjung dapat membawa pulang kenangan istimewa dari pengalaman ini.

Menambah kemeriahan suasana, Harbour City juga menghadirkan Pohon Natal "Cloud-Kissed" setinggi empat meter yang memberikan nuansa dreamy pada dekorasi liburan. Bangku V-Love menjadi lokasi ideal untuk berfoto, sedangkan aktivitas "Post Your Heart" mengajak para tamu mengirim pesan yang penuh kasih untuk menyebarkan kebahagiaan. Keluarga dan sahabat pun dapat mengunjungi "A Winter of Love Gallery", sebuah koridor pameran yang menghadirkan momen liburan berkesan.

Harbour City melanjutkan tradisi berbagi tali kasih pada Hari Raya Natal dengan menyumbangkan pendapatan dari acara ini kepada Hong Kong Blood Cancer Foundation.

