Harbour City di Hong Kong Luncurkan Proyek Seni "Threads of Love", Berkolaborasi dengan Duo Ilustrator Thailand Sundae Kids, Hadirkan Kehangatan pada Musim Liburan

12 Des, 2025, 19:25 WIB

HONG KONG, 12 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Mal paling ikonik di Hong Kong, Harbour City, berkolaborasi dengan duo ilustrator ternama asal Thailand, Sundae Kids, yang karyanya telah menarik minat lebih dari dua juta penggemar di seluruh dunia, untuk menghadirkan proyek seni bertema liburan berjudul "Threads of Love". Acara ini berlangsung dari 29 November 2025 hingga 4 Januari 2026, dan mengajak pengunjung dari berbagai negara untuk menikmati pengalaman kreatif yang penuh kehangatan pada musim liburan.

Duo ilustrator asal Thailand, Sundae Kids, hadir di instalasi “Threads of Love” di Harbour City, menampilkan karakter khas mereka yang penuh imajinasi serta pusat perhatian berupa rumah hadiah raksasa berwarna pink “This is for You”. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)
Instalasi “Threads of Love” di Harbour City menampilkan rumah hadiah raksasa berwarna pink “This is for You” karya Sundae Kids, bersama dengan pohon Natal “Cloud-Kissed” yang memancarkan nuansa magis. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)
“Winter of Love Gallery” di Harbour City memamerkan ilustrasi Sundae Kids yang menangkap momen-momen cinta dan kebersamaan sehari-hari dalam gaya khas mereka yang hangat dan penuh imajinasi. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)
Sundae Kids, didirikan oleh pasangan seniman Poysian dan Kavin, dikenal luas melalui komik 4-6 panel yang menampilkan momen-momen bersahaja yang penuh kasih sayang dan kedekatan. Dengan gaya bercerita yang hangat dan mudah dicerna, Sundae Kids kini menjadi salah satu duo ilustrator yang paling berpengaruh di Asia.

Proyek seni "Threads of Love" menampilkan berbagai instalasi menarik, termasuk "This is for You"gift house raksasa berwarna merah muda yang menjadi pusat perhatian visual. Pengunjung juga dapat menikmati empat lukisan akrilik besar dan 12 karya ilustrasi baru yang dibuat khusus untuk musim liburan ini. Di sisi lain, pop-up store eksklusif "Threads of Love" menawarkan beragam produk edisi terbatas sehingga pengunjung dapat membawa pulang kenangan istimewa dari pengalaman ini.

Menambah kemeriahan suasana, Harbour City juga menghadirkan Pohon Natal "Cloud-Kissed" setinggi empat meter yang memberikan nuansa dreamy pada dekorasi liburan. Bangku V-Love menjadi lokasi ideal untuk berfoto, sedangkan aktivitas "Post Your Heart" mengajak para tamu mengirim pesan yang penuh kasih untuk menyebarkan kebahagiaan. Keluarga dan sahabat pun dapat mengunjungi "A Winter of Love Gallery", sebuah koridor pameran yang menghadirkan momen liburan berkesan.

Harbour City melanjutkan tradisi berbagi tali kasih pada Hari Raya Natal dengan menyumbangkan pendapatan dari acara ini kepada Hong Kong Blood Cancer Foundation.

