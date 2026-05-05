ITE Hong Kong 2026: Tawarkan Beragam Peluang Baru bagi Industri Pariwisata Asia

ITE2025 menjadi ajang ideal untuk mencari mitra dan memperluas jejaring bisnis. Di ajang ini, 88% peserta pameran, serta 50,2% pihak pembeli dan pelaku industri berasal dari luar Hong Kong. Sekitar 70% di antaranya datang dari kawasan Greater Bay Area. Pameran ini juga menarik 70.212 pengunjung umum.

Minat Pengunjung Tetap Tinggi di Tengah Ketidakpastian Global:

Trafik bulanan pada situs resmi meningkat dari rata-rata 84.000 pada akhir 2025 menjadi 168.939 pada Maret 2026, mencerminkan tingginya minat pelaku industri pariwisata Asia.

meningkat dari rata-rata 84.000 pada akhir 2025 menjadi 168.939 pada Maret 2026, mencerminkan tingginya minat pelaku industri pariwisata Asia. Survei pengunjung publik pada Maret (688 responden) menunjukkan optimisme: 62,5% responden berencana meningkatkan anggaran perjalanan wisata pada 2026 , sementara 25,3% mempertahankan nilai anggaran . Sebanyak 75% beberapa kali berlibur sepanjang 2025 , menandakan profil wisatawan yang aktif dan berdaya beli tinggi.

Survei ITE2025 juga mencatat, 43% pengunjung publik tertarik melakukan pemesanan langsung di lokasi acara, umumnya melalui perangkat seluler. Untuk meningkatkan pendapatan, peserta pameran dapat mempromosikan situs pemesanan daring dan kode penawaran khusus selama acara berlangsung.

Secara total, ITE Hong Kong 2026 akan menghadirkan lebih dari 400 peserta pameran dari 55 negara/kawasan, serta sekitar 8.000 pihak pembeli/pelaku industri (masing-masing 85% dan 50% berasal dari luar Hong Kong), serta 74.000 pengunjung umum.

Sorotan Utama

Paviliun/stan pameran baru dari Uganda (Afrika), Mongolia (Asia) and Peru (Amerika)

Luas paviliun pameran Tiongkok (Tiongkok Daratan) meningkat 35% dengan menghadirkan 21 provinsi/kota

dengan menghadirkan Paviliun baru bertema wisata es dan salju , menampilkan peserta pameran dari Kanada bagian utara dan Islandia (termasuk aurora dan tur gletser), serta peserta baru dari Heilongjiang, Xinjiang, Beijing (tuan rumah Olimpiade Musim Dingin), dan Chongli sebagai wilayah pendamping—semuanya dikenal sebagai destinasi olahraga musim dingin

Program B2B dan B2C meliputi business matching, jejaring dengan KOL, forum industri tentang pariwisata berkelanjutan, serta pameran tematik tentang liburan keluarga dan ekowisata, seminar, presentasi, dan pertunjukan budaya

Paviliun Tiongkok berskala luas juga menampilkan desain khusus dari sejumlah provinsi dan kota, disertai sesi presentasi, pertunjukan budaya, serta promosi produk wisata seperti "Panda Theme Train" dengan rute dari Sichuan ke Xinjiang.

Pelaku industri dapat mengajukan Trade Day Pass secara gratis melalui pendaftaran daring. Agen perjalanan wisata luar negeri juga dapat mengikuti skema subsidi untuk memperoleh manfaat tambahan, dengan syarat mengikuti program Business Matching sekitar dua jam.

Diselenggarakan oleh TKS Exhibition Services Ltd., ITE Hong Kong akan merayakan hari jadi ke-40 pada 2026.

Informasi lebih lanjut untuk peserta pameran / pengunjung / registrasi: Surel [email protected] WhatsApp: +852 94008444 Situs resmi: https://www.itehk.com

SOURCE TKS Exhibition Services Ltd