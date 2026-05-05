ITE Hong Kong 2026: งานจัดแสดงที่เต็มไปด้วยไฮไลท์เด่นมากมาย

News provided by

TKS Exhibition Services Ltd

05 May, 2026, 10:30 CST

แหล่งจัดหาสินค้าและสร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมสำหรับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในเอเชีย และกลุ่มนักท่องเที่ยว FIT ที่มีฐานะดี

ฮ่องกง 5 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ITE Hong Kong 2026 – การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของงาน ITE–Leisure ครั้งที่ 40 และงาน ITE–MICE ครั้งที่ 21 กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 11 ถึง 14 มิถุนายนนี้ โดยสองวันแรกจะเปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการเข้าชม ส่วนอีกสองวันจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

ฮ่องกงรั้งตำแหน่งตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 14 ของโลก โดยในปี 2567 มียอดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง 2.89 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และชาวฮ่องกงมีสถิติการเดินทางไปต่างประเทศถึง 117 ล้านครั้งในปี 2568

Continue Reading
ITE Hong Kong 2026 — celebrating its 40th edition — brings together over 400 exhibitors from 55 countries and regions, including a bigger China (Chinese Mainland) Pavilion with 21 participating provinces and cities. B2B and B2C programs include business matching, KOL networking, trade and public seminars, and cultural performances. (PRNewsfoto/TKS Exhibition Services Ltd)
ITE Hong Kong 2026 — celebrating its 40th edition — brings together over 400 exhibitors from 55 countries and regions, including a bigger China (Chinese Mainland) Pavilion with 21 participating provinces and cities. B2B and B2C programs include business matching, KOL networking, trade and public seminars, and cultural performances. (PRNewsfoto/TKS Exhibition Services Ltd)

งานนี้นับเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดซื้อและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยในงาน ITE 2025 ที่ผ่านมา มีผู้จัดแสดงสินค้าถึง 88% และกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้เข้าชมงานในภาคธุรกิจกว่า 50.2% ที่เดินทางมาจากนอกฮ่องกง โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจากเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) ถึง 70% และมีผู้เข้าชมงานทั่วไปสูงถึง 70,212 คน

ผู้เข้าชมงานไม่รู้สึกหวั่นเกรงต่อความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์:

  • ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์สำหรับภาคธุรกิจต่อเดือน เติบโตขึ้นจากเฉลี่ย 84,000 ครั้งในช่วงปลายปี 2568 ทะยานขึ้นเป็น 168,939 ครั้งในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจอย่างท่วมท้นจากกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในเอเชีย
  • ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานทั่วไปในเดือนมีนาคม (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 688 ราย) พบว่า นักท่องเที่ยวไม่ได้กังวลต่อสถานการณ์ต่างๆ โดย 62.5% วางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณการท่องเที่ยวในปี 2569 และ 25.3% จะคงงบประมาณไว้เท่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น 75% มีการเดินทางท่องเที่ยวหลายครั้งในปี 2568 ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเขาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางบ่อยและมีกำลังซื้อสูง
  • ผลการสำรวจของงาน ITE 2025 พบว่า 43% ของผู้เข้าชมงานทั่วไปสนใจที่จะจองบริการต่างๆ ภายในงาน ซึ่งส่วนใหญ่มักทำผ่านอุปกรณ์มือถือ ทั้งนี้ ผู้จัดแสดงสินค้ายังสามารถโปรโมตเว็บไซต์รับจองออนไลน์เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และมอบโค้ดส่วนลดพิเศษภายในงาน ITE ได้อีกด้วย

งาน ITE 2026 คาดว่าจะมีผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 400 รายจาก 55 ประเทศ/ภูมิภาค และมีกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้เข้าชมในภาคธุรกิจกว่า 8,000 ราย โดย 85% ของผู้จัดแสดงสินค้า และ 50% ของผู้เข้าชมในภาคธุรกิจจะเดินทางมาจากนอกฮ่องกง พร้อมด้วยผู้เข้าชมงานทั่วไปอีกกว่า 74,000 คน

งานจัดแสดงที่เต็มไปด้วยไฮไลท์เด่นมากมาย

  • พาวิลเลียนและบูธจัดแสดงอย่างเป็นทางการใหม่ จาก: ยูกันดา (แอฟริกา), มองโกเลีย (เอเชีย) และเปรู (อเมริกา)
  • พาวิลเลียนประเทศจีน (จีนแผ่นดินใหญ่) ขยายพื้นที่ขึ้นถึง 35% โดยมีมณฑลและเมืองต่างๆ เข้าร่วมงานถึง 21 แห่ง
  • พาวิลเลียนการท่องเที่ยวในเขตหิมะและน้ำแข็งแห่งใหม่ – พบกับผู้จัดแสดงจากตอนเหนือของแคนาดาและไอซ์แลนด์ (ทริปชมแสงเหนือ, ทัวร์ธารน้ำแข็ง ฯลฯ) พร้อมด้วยผู้จัดแสดงรายใหม่จากจีน ได้แก่ เฮยหลงเจียง, ซินเจียง, ปักกิ่ง (เมืองเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาว) และเขตฉงหลี่ ซึ่งทุกที่ล้วนมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านกีฬาฤดูหนาว
  • กิจกรรมพิเศษสำหรับ B2B และ B2C ได้แก่: การจับคู่ธุรกิจ, กิจกรรมสร้างเครือข่าย KOL, งานสัมมนาอุตสาหกรรมในหัวข้อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, พื้นที่จัดแสดงพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การสัมมนาสำหรับภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป, การนำเสนอข้อมูล และการแสดงทางวัฒนธรรม

พาวิลเลียนประเทศจีนในมุมมองแบบพาโนรามาได้เปิดโอกาสให้มณฑล และเมืองต่างๆ ได้สร้างสรรค์พื้นที่จัดแสดงของตนเอง ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูล การแสดงทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งโปรโมตผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น "รถไฟธีมแพนด้าจากเสฉวนไปซินเจียง"

กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับบัตรเข้าชมงานในวันเจรจาธุรกิจได้ฟรี สำหรับตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ซื้อเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยผู้เข้าร่วมจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน

งาน ITE Hong Kong ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท TKS Exhibition Services Ltd. จะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของการจัดงานในปี 2569 นี้

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ >> https://www.itehk.com/travelexpo/doc/press/ITE26-Preview-May26_en.pdf

สำหรับข้อมูลการจัดแสดงงาน / การเข้าชม / การลงทะเบียน: อีเมล [email protected] WhatsApp: +852 94008444 เว็บไซต์: https://www.itehk.com

SOURCE TKS Exhibition Services Ltd

Also from this source

ITE Hong Kong 2026: Pelbagai Sorotan Menarik

ITE Hong Kong 2026: Pelbagai Sorotan Menarik

ITE Hong Kong 2026 – edisi ke-40 ITE-Leisure dan edisi ke-21 ITE-MICE – akan diadakan dari 11 hingga 14 Jun dengan dua hari pertama dikhususkan untuk ...
ITE Hong Kong 2026: Plenty of Bright Spots

ITE Hong Kong 2026: Plenty of Bright Spots

ITE Hong Kong 2026 – the 40th edition of ITE‑Leisure and the 21st ITE‑MICE – will be held from June 11 to 14 with first two days for trade, next two...
More Releases From This Source

Explore

Travel

Travel

Travel

Travel

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics