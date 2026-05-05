ITE Hong Kong 2026: งานจัดแสดงที่เต็มไปด้วยไฮไลท์เด่นมากมาย
05 May, 2026, 10:30 CST
แหล่งจัดหาสินค้าและสร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมสำหรับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในเอเชีย และกลุ่มนักท่องเที่ยว FIT ที่มีฐานะดี
ฮ่องกง 5 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ITE Hong Kong 2026 – การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของงาน ITE–Leisure ครั้งที่ 40 และงาน ITE–MICE ครั้งที่ 21 กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 11 ถึง 14 มิถุนายนนี้ โดยสองวันแรกจะเปิดให้เฉพาะผู้ประกอบการเข้าชม ส่วนอีกสองวันจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม
ฮ่องกงรั้งตำแหน่งตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 14 ของโลก โดยในปี 2567 มียอดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง 2.89 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และชาวฮ่องกงมีสถิติการเดินทางไปต่างประเทศถึง 117 ล้านครั้งในปี 2568
งานนี้นับเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดซื้อและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยในงาน ITE 2025 ที่ผ่านมา มีผู้จัดแสดงสินค้าถึง 88% และกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้เข้าชมงานในภาคธุรกิจกว่า 50.2% ที่เดินทางมาจากนอกฮ่องกง โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจากเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) ถึง 70% และมีผู้เข้าชมงานทั่วไปสูงถึง 70,212 คน
ผู้เข้าชมงานไม่รู้สึกหวั่นเกรงต่อความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์:
- ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์สำหรับภาคธุรกิจต่อเดือน เติบโตขึ้นจากเฉลี่ย 84,000 ครั้งในช่วงปลายปี 2568 ทะยานขึ้นเป็น 168,939 ครั้งในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจอย่างท่วมท้นจากกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในเอเชีย
- ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงานทั่วไปในเดือนมีนาคม (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 688 ราย) พบว่า นักท่องเที่ยวไม่ได้กังวลต่อสถานการณ์ต่างๆ โดย 62.5% วางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณการท่องเที่ยวในปี 2569 และ 25.3% จะคงงบประมาณไว้เท่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น 75% มีการเดินทางท่องเที่ยวหลายครั้งในปี 2568 ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเขาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางบ่อยและมีกำลังซื้อสูง
- ผลการสำรวจของงาน ITE 2025 พบว่า 43% ของผู้เข้าชมงานทั่วไปสนใจที่จะจองบริการต่างๆ ภายในงาน ซึ่งส่วนใหญ่มักทำผ่านอุปกรณ์มือถือ ทั้งนี้ ผู้จัดแสดงสินค้ายังสามารถโปรโมตเว็บไซต์รับจองออนไลน์เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และมอบโค้ดส่วนลดพิเศษภายในงาน ITE ได้อีกด้วย
งาน ITE 2026 คาดว่าจะมีผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 400 รายจาก 55 ประเทศ/ภูมิภาค และมีกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้เข้าชมในภาคธุรกิจกว่า 8,000 ราย โดย 85% ของผู้จัดแสดงสินค้า และ 50% ของผู้เข้าชมในภาคธุรกิจจะเดินทางมาจากนอกฮ่องกง พร้อมด้วยผู้เข้าชมงานทั่วไปอีกกว่า 74,000 คน
งานจัดแสดงที่เต็มไปด้วยไฮไลท์เด่นมากมาย
- พาวิลเลียนและบูธจัดแสดงอย่างเป็นทางการใหม่ จาก: ยูกันดา (แอฟริกา), มองโกเลีย (เอเชีย) และเปรู (อเมริกา)
- พาวิลเลียนประเทศจีน (จีนแผ่นดินใหญ่) ขยายพื้นที่ขึ้นถึง 35% โดยมีมณฑลและเมืองต่างๆ เข้าร่วมงานถึง 21 แห่ง
- พาวิลเลียนการท่องเที่ยวในเขตหิมะและน้ำแข็งแห่งใหม่ – พบกับผู้จัดแสดงจากตอนเหนือของแคนาดาและไอซ์แลนด์ (ทริปชมแสงเหนือ, ทัวร์ธารน้ำแข็ง ฯลฯ) พร้อมด้วยผู้จัดแสดงรายใหม่จากจีน ได้แก่ เฮยหลงเจียง, ซินเจียง, ปักกิ่ง (เมืองเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาว) และเขตฉงหลี่ ซึ่งทุกที่ล้วนมีชื่อเสียงระดับโลกในด้านกีฬาฤดูหนาว
- กิจกรรมพิเศษสำหรับ B2B และ B2C ได้แก่: การจับคู่ธุรกิจ, กิจกรรมสร้างเครือข่าย KOL, งานสัมมนาอุตสาหกรรมในหัวข้อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, พื้นที่จัดแสดงพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การสัมมนาสำหรับภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป, การนำเสนอข้อมูล และการแสดงทางวัฒนธรรม
พาวิลเลียนประเทศจีนในมุมมองแบบพาโนรามาได้เปิดโอกาสให้มณฑล และเมืองต่างๆ ได้สร้างสรรค์พื้นที่จัดแสดงของตนเอง ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูล การแสดงทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งโปรโมตผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น "รถไฟธีมแพนด้าจากเสฉวนไปซินเจียง"
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับบัตรเข้าชมงานในวันเจรจาธุรกิจได้ฟรี สำหรับตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ซื้อเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยผู้เข้าร่วมจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน
งาน ITE Hong Kong ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท TKS Exhibition Services Ltd. จะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของการจัดงานในปี 2569 นี้
อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ >> https://www.itehk.com/travelexpo/doc/press/ITE26-Preview-May26_en.pdf
สำหรับข้อมูลการจัดแสดงงาน / การเข้าชม / การลงทะเบียน: อีเมล [email protected] WhatsApp: +852 94008444 เว็บไซต์: https://www.itehk.com
