ITE Hong Kong 2026: Pelbagai Sorotan Menarik

Penyumberan & Perangkaian Hebat untuk Penggiat Perdagangan Pelancongan Asia & FIT Mewah

HONG KONG, 4 Mei 2026 /PRNewswire/ -- ITE Hong Kong 2026 – edisi ke-40 ITE-Leisure dan edisi ke-21 ITE-MICE – akan diadakan dari 11 hingga 14 Jun dengan dua hari pertama dikhususkan untuk perdagangan dan dua hari berikutnya untuk orang awam.

Berada pada kedudukan sebagai pasaran ke-14 terbesar dunia, Hong Kong membelanjakan AS$28.9 bilion untuk perjalanan keluar negara pada 2024, manakala penduduknya mencatatkan 117 juta perjalanan keluar pada 2025.

ITE Hong Kong 2026 — celebrating its 40th edition — brings together over 400 exhibitors from 55 countries and regions, including a bigger China (Chinese Mainland) Pavilion with 21 participating provinces and cities. B2B and B2C programs include business matching, KOL networking, trade and public seminars, and cultural performances. (PRNewsfoto/TKS Exhibition Services Ltd)

Platform yang sangat baik untuk penyumberan dan perangkaian, ITE2025 menyaksikan 88% pempamer dan 50.2% pembeli/pelawat perdagangan dari luar Hong Kong, dengan 70% dari Kawasan Teluk Besar, serta 70,212 pelawat awam.

Pelawat tidak gentar dengan Ketidaktentuan Geopolitik:

Tinjauan pelawat awam pada Mac (688 maklum balas) mendapati pelawat tidak gentar - 62.5% merancang untuk meningkatkan belanjawan perjalanan 2026, dan 25.3% akan mengekalkannya. Sebanyak 75% bercuti beberapa kali pada 2025 yang mengesahkan bahawa mereka ialah pelancong yang kerap dan mewah.

Tinjauan ITE2025 mendapati 43% pelawat awam berminat untuk membuat tempahan di lokasi, selalunya melalui peranti mudah alih. Bagi menjana hasil, pempamer boleh mempromosikan laman e-tempahan dan Kod Tawaran Istimewa di ITE.

Secara kasarnya, ITE2026 akan menampilkan lebih 400 pempamer dari 55 negara/wilayah dan 8,000 pembeli/pelawat perdagangan – dengan masing-masing 85% dan 50% dari luar Hong Kong dan 74,000 pelawat awam.

Pelbagai Sorotan Menarik

Pavilion/gerai pameran rasmi baharu dari: Uganda (Afrika), Mongolia (Asia) dan Peru (Amerika)

Uganda (Afrika), Mongolia (Asia) dan Peru (Amerika) Pavilion China (Tanah Besar China) berkembang sebanyak 35% dengan 21 wilayah/bandar mengambil bahagian

dengan Pavilion Pelancongan Ais/Salji baharu – pempamer dari Kanada utara dan Iceland (aurora, lawatan glasier, dsb.) serta pempamer Cina baharu dari Heilongjiang, Xinjiang, Beijing (bandar tuan rumah Sukan Olimpik Musim Sejuk) dan daerah tuan rumah bersama Chongli. Kesemuanya terkenal dengan sukan ais/salji.

– pempamer dari Kanada utara dan Iceland (aurora, lawatan glasier, dsb.) serta pempamer Cina baharu dari Heilongjiang, Xinjiang, Beijing (bandar tuan rumah Sukan Olimpik Musim Sejuk) dan daerah tuan rumah bersama Chongli. Kesemuanya terkenal dengan sukan ais/salji. Program B2B & B2C termasuk: Pemadanan perniagaan, rangkaian KOL, Forum Industri mengenai Pelancongan Mampan, Paparan Khas mengenai Pelancongan Keluarga, Eko-pelancongan, seminar perdagangan/awam, pembentangan serta persembahan budaya.

Pavilion China Panoramik menampilkan beberapa wilayah dan bandar dengan reka bentuknya tersendiri; sebahagiannya mengadakan pembentangan, persembahan budaya, serta mempromosikan produk seperti "Panda Theme Train from Sichuan to Xinjiang" ("Kereta Api Tema Panda dari Sichuan ke Xinjiang").

Penggiat perdagangan pelancongan boleh memohon secara dalam talian untuk mendapatkan Pas Hari Perdagangan percuma. Ejen perjalanan keluar negara pula boleh memohon Skim Subsidi Pembeli untuk faedah tambahan, tetapi perlu meluangkan kira-kira dua jam dalam sesi Pemadanan Perniagaan dan sebagainya.

Anjuran TKS Exhibition Services Ltd., ITE Hong Kong menyambut ulang tahun ke-40 pada 2026.

Baca Versi Penuh >> https://www.itehk.com/travelexpo/doc/press/ITE26-Preview-May26_en.pdf

SOURCE TKS Exhibition Services Ltd