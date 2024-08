Kamera Terbaru dari Hollyland Tawarkan Pengalaman "Live-Streaming" Terbaik

Ringkasan

Hollyland meluncurkan VenusLiv V2: "Go live with one tap"

Didesain untuk live streaming , khususnya live shopping

Built-in Apps /UVC/RTMP untuk streaming

Mendukung koneksi Ethernet dan WiFi

Fitur live streaming profesional

Fitur Color Correction Magic

Dua pita frekuensi ( dual band ) 2.4GHz/5GHz

Sistem HollyOS canggih yang dikembangkan Hollyland

Sistem termal canggih yang berstandar industri penerbangan untuk streaming selama 7/24

Kamera "live-streaming" terbaru dari Hollyland, VenusLiv V2, menawarkan fitur-fitur teranyar, "tapping to go live on social media", platform ecommerce, serta pengolahan gambar yang canggih. Dengan kamera ini, streamer awam semakin mudah membuat konten streaming bertaraf profesional.

SHENZHEN, Tiongkok, 14 Agustus 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland, merek teknologi transmisi nirkabel real-time dan teknologi live-streaming, meluncurkan kamera live-streaming versi terbaru yang menawarkan pengalaman "Go Live with One Tap". VenusLiv V2 didesain bagi pengguna yang membutuhkan kinerja live-streaming terbaik, namun belum menguasai keahlian menggunakan kamera profesional.