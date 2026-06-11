Kegiatan Sosial Hari Anak bersama Sekolah Alternatif Anak Jalanan di Jakarta

Kunjungan ini mempertemukan para relawan, anak-anak, dan komunitas sekolah dalam satu hari yang berpusat pada dukungan, kebersamaan, dan harapan. Sebanyak 30 anak mengikuti kegiatan ini, yang mencerminkan upaya Vantage Foundation untuk mendukung anak-anak dari komunitas rentan serta mengingatkan mereka bahwa cita-cita mereka tetap berarti meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Sekolah Alternatif Anak Jalanan menyediakan dukungan pendidikan dan ruang belajar yang aman bagi anak-anak dari latar belakang kurang mampu. Melalui aktivitas interaktif dan sesi kebersamaan, para relawan Vantage Foundation meluangkan waktu bersama anak-anak dan menciptakan momen hangat yang melampaui bantuan finansial maupun material.

Bagi Vantage Foundation, kegiatan ini mendukung misi yang lebih luas untuk menumbuhkan harapan dan menciptakan dampak sosial yang bermakna di berbagai wilayah tempat Foundation beroperasi. Sebagai bagian filantropi dari Vantage Markets, Foundation juga mencerminkan keyakinan perusahaan bahwa pertumbuhan bisnis sebaiknya berjalan seiring dengan kontribusi sosial yang bertanggung jawab.

"Setiap anak berhak merasa dilihat, didukung, dan diberi semangat," ujar perwakilan Vantage Foundation. "Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap dapat mengingatkan anak-anak bahwa masa depan mereka masih penuh dengan kemungkinan."

Di Sekolah Alternatif Anak Jalanan, Hari Anak menjadi lebih dari sekadar tanggal di kalender. Hari tersebut menjadi pengingat bahwa harapan dapat dibangun melalui kehadiran, dukungan, dan perhatian yang tulus kepada mereka yang paling membutuhkannya.

Tentang Vantage Foundation

Vantage Foundation adalah mitra terpercaya dalam menciptakan perubahan. Didirikan dengan visi untuk membentuk kembali komunitas secara global, Foundation menyalurkan semangat dan keahliannya untuk mengembangkan potensi manusia serta memperkuat masyarakat. Melalui setiap proyek yang dijalankan, Vantage Foundation berupaya menciptakan dampak sosial yang positif dan mendukung masa depan yang lebih cerah serta lebih inklusif.

Tentang Sekolah Alternatif Anak Jalanan

Sekolah Alternatif Anak Jalanan adalah inisiatif pendidikan komunitas berbasis di Indonesia yang mendukung anak-anak dari latar belakang rentan dan kurang terlayani. Melalui kesempatan belajar, pendampingan, dan dukungan berbasis komunitas, sekolah ini menyediakan ruang aman bagi anak-anak untuk bertumbuh, membangun kepercayaan diri, dan mengejar masa depan yang lebih baik.

SOURCE Vantage Foundation