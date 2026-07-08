/K O R E K S I -- Lazada Group/

Langkah ini ditempuh Lazada seiring dengan peran kreator konten yang telah mengubah cara masyarakat Asia Tenggara menemukan dan membeli produk secara online. Saat ini, video commerce menyumbang sekitar 25% dari total Gross Merchandise Value (GMV) di industri e-commerce Asia Tenggara. Pada 2024, sebanyak 82% konsumen di Asia Tenggara tercatat membeli produk berdasarkan rekomendasi influencer. Dengan mengintegrasikan ekosistem afiliasi Lazada ke dalam platform yang telah digunakan konsumen sehari-hari, kolaborasi ini menghadirkan alur yang lebih praktis, mulai dari inspirasi produk, penemuan produk, hingga proses pembelian.

Mengubah Konten Menjadi Sumber Penghasilan

Selama ini, proses memperoleh komisi dari konten umumnya melibatkan banyak tahapan, mulai dari tautan eksternal, pengalihan ke aplikasi lain, hingga laman pembayaran yang terpisah. Proses yang panjang tersebut kerap mengurangi peluang konversi bagi kreator, merek, dan pelaku usaha.

Melalui kemitraan ini, kreator konten dapat menghubungkan akun afiliasi Lazada mereka secara langsung ke Facebook dan dalam waktu dekat ke Instagram. Setelah terhubung, kreator dapat menelusuri katalog produk Lazada dan menandai produk tertentu dalam konten Reels maupun Feed. Ketika pengikut mengeklik produk tersebut dan menyelesaikan pembelian melalui Lazada, kreator langsung memperoleh komisi. Seluruh proses berlangsung dalam satu pengalaman yang terintegrasi tanpa perlu berpindah platform.

Bagi merek dan penjual di Lazada, katalog produk yang tersedia untuk para kreator menjadi peluang baru untuk memperluas jangkauan dan mendorong penjualan. Di sisi lain, konsumen juga diuntungkan karena proses menemukan produk menjadi lebih praktis dan mudah. Konsumen tidak perlu lagi membuka tautan terpisah atau mencari produk secara manual setelah melihat rekomendasi dari kreator. Mereka dapat mengakses produk dari konten yang menarik perhatian dan berbelanja di Lazada.

"Melalui kemitraan dengan Meta, kami ingin membuat pengalaman berbelanja menjadi semakin praktis, mulai dari menemukan produk di Facebook dan Instagram hingga menyelesaikan pembelian di Lazada. Dengan alur yang lebih sederhana dari tahap penemuan sampai pembayaran, kami membantu merek dan penjual menjangkau pelanggan dengan lebih efektif, serta menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman di seluruh Asia Tenggara," ujar Head of Regional Affiliate Lazada Group, Jared Chan.

Lazada Terus Berinvestasi pada Creator Commerce

Kerja sama dengan Meta menjadi bagian dari komitmen Lazada yang lebih luas dalam memperkuat ekosistem creator commerce di Asia Tenggara. Pada 2025, Lazada mengumumkan investasi tahunan senilai US$100 juta untuk program LazAffiliate. Lewat investasi tersebut, Lazada mendukung kreator, merek, dan penjual melalui peningkatan komisi, insentif kampanye, kumpulan voucher yang dipersonalisasi, etalase khusus, serta berbagai perangkat pendukung kinerja.

Bersama program Affiliate Partnerships milik Meta, investasi ini mencerminkan upaya berkelanjutan Lazada untuk membuat affiliate marketing semakin mudah diakses, terukur, dan menguntungkan bagi para kreator. Di saat yang sama, merek dan penjual juga dapat memanfaatkan pengaruh kreator tepercaya untuk meningkatkan penemuan produk di seluruh kawasan.

Cara Menggunakan Fitur Ini

Afiliator Lazada dapat menggunakan layanan ini melalui langkah berikut:

1. Mengaktifkan Professional Mode pada akun Facebook atau Instagram

2. Membuka menu Affiliate Partnerships melalui tab Monetisation.

3. Menghubungkan akun afiliasi Lazada dan menyelesaikan proses pendaftaran.

4. Mulai menandai produk Lazada secara langsung pada konten Facebook dan Instagram.

Untuk informasi lebih lanjut atau bergabung dengan komunitas LazAffiliate, kunjungi:

ID: https://lzdaff.co/LazAffiliatesApp

MY: https://pages.lazada.com.my/wow/gcp/my/aia/share-affiliate?from=promote

PH: https://lzd.co/LAZAFFREGISTER

SG: https://pages.lazada.sg/wow/gcp/sg/aia/share-affiliate?from=promote

TH: https://pages.lazada.co.th/wow/gcp/lazada/channel/th/marketing/Affiliate-Home

VN: https://pages.lazada.vn/wow/gcp/vn/aia/affiliate

Tentang Lazada Group

Lazada Group merupakan pelopor e-commerce di Asia Tenggara. Selama 14 tahun terakhir, Lazada mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam melalui perdagangan dan teknologi. Saat ini, ekosistem Lazada menghubungkan sekitar 160 juta pengguna aktif dengan lebih dari satu juta penjual aktif setiap bulan. Transaksi berlangsung melalui berbagai metode pembayaran tepercaya dan Lazada Wallet, sementara pengiriman produk didukung jaringan logistik yang berkembang menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

[1] e-Conomy SEA 2025 report by Google, Temasek and Bain & Company, https://www.temasek.com.sg/en/news-and-resources/news-room/news/2025/e-conomy-sea-2025-report-aseans-digital-economy-poised-to-surpass-300-billion [2] E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia, https://impact.com/downloads/research-reports/cube-impact-SEA-influencer-marketing-research-report-0924.pdf



SOURCE Lazada Group