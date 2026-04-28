Lianlian DigiTech Kembali Hadir di Money20/20 Asia, Perluas Ekosistem Pembayaran Global

BANGKOK, 28 April 2026 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech, penyedia layanan pembayaran digital terkemuka di dunia, kembali diundang untuk berpartisipasi dalam Money20/20 Asia—salah satu forum fintech paling berpengaruh di dunia—yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 21–23 April. Di ajang tersebut, Lianlian DigiTech memaparkan perkembangan infrastruktur pembayaran lintasnegara, teknologi, dan kolaborasi ekosistem untuk memperkuat kapabilitas pembayaran global.

Dalam ajang ini, Lianlian DigiTech juga mengumumkan kemitraan strategis dengan perusahaan fintech asal Inggris, USI Money, guna memperkuat jaringan pembayaran lintasnegara di pasar global. Kolaborasi ini akan berfokus pada layanan remitansi lintasnegara dan valuta asing dengan memadukan kapabilitas teknologi dan sumber daya kedua perusahaan. Melalui kolaborasi tersebut, Lianlian DigiTech akan menghadirkan solusi pembayaran dan penerimaan dana bagi pelaku bisnis global. Solusi ini bekerja secara efisien, aman, dan hemat biaya sehingga meningkatkan efisiensi arus dana dan menyederhanakan proses transaksi valuta asing.

Pada saat yang sama, Mark Ma, Head of Global Banking Partnership, LianLian Global, serta Bryan Jiang, General Manager Hong Kong, LianLian Global, turut diundang sebagai pembicara dalam sesi diskusi panel. Keduanya membagikan perspektif berdasarkan pengalaman industri sekaligus menguraikan pendekatan baru dalam menyelaraskan inovasi fintech dengan sistem keuangan global.

Ke depan, Lianlian DigiTech akan terus memperkuat keahlian dan pengalaman dalam bidang kepatuhan regulasi untuk sektor pembayaran lintasnegara, serta mengembangkan kapabilitas kecerdasan buatan (AI) dan mempererat kolaborasi dengan mitra global. Lianlian DigiTech juga ingin beralih dari penyedia jaringan pembayaran menjadi penyedia solusi infrastruktur keuangan yang lebih luas. Untuk itu, Lianlian DigiTech semakin berkomitmen menjadi platform tepercaya untuk transaksi keuangan global di tengah era digitalisasi yang kian pesat, sekaligus membantu pelaku usaha dan individu di seluruh dunia mengakses layanan keuangan lintasnegara yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

Berdiri pada 2009 dan mencatatkan saham di papan utama Bursa Efek Hong Kong pada 2024 (2598.HK), Lianlian DigiTech merupakan penyedia layanan pembayaran digital asal Tiongkok yang memiliki jangkauan global, serta mengintegrasikan kapabilitas AI ke dalam platformnya. Dengan misi "Connecting the world, Empowering global commerce," Lianlian DigiTech membangun infrastruktur keuangan yang tepercaya dan skalabel melalui strategi global berbasiskan AI. Hingga akhir 2025, Lianlian DigiTech telah mengembangkan jaringan pembayaran lintasnegara yang mencakup lebih dari 100 negara dan wilayah, serta melayani lebih dari 10,4 juta pelanggan di seluruh dunia.

