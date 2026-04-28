Lianlian DigiTech ร่วมงาน Money20/20 Asia เดินหน้าขยายระบบนิเวศการชำระเงินระดับโลก
News provided byLianlian DigiTech
28 Apr, 2026, 14:09 CST
กรุงเทพฯ, 28 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับโลกชั้นนำ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Money20/20 Asia อีกครั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในงานฟินเทคที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21–23 เมษายน ภายในงาน บริษัทได้นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดด้านโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินข้ามพรมแดน เทคโนโลยี และความร่วมมือในระบบนิเวศ โดยสะท้อนภาพรวมของการพัฒนาความสามารถด้านการชำระเงินระหว่างประเทศของบริษัท
ระหว่างการประชุม Lianlian DigiTech ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ USI Money บริษัทฟินเทคจากสหราชอาณาจักร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการชำระเงินข้ามพรมแดนระดับโลก โดยความร่วมมือนี้จะมุ่งเน้นด้านบริการโอนเงินระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผสานเทคโนโลยีและทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย เพื่อพัฒนาโซลูชันการชำระเงินและการรับชำระแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจทั่วโลก โดยออกแบบให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเงินทุน และลดความยุ่งยากในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในขณะเดียวกัน Mark Ma หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือด้านการธนาคารระดับโลกของ LianLian Global และ Bryan Jiang ผู้จัดการทั่วไปประจำฮ่องกงของ LianLian Global ยังได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อต่าง ๆ ภายในงาน โดยได้แบ่งปันมุมมองจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และนำเสนอแนวทางใหม่ในการเชื่อมโยงนวัตกรรมฟินเทคเข้ากับระบบการเงินระดับโลก
ในอนาคต Lianlian DigiTech จะเดินหน้าต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการชำระเงินข้ามพรมแดนและประสบการณ์ด้านการกำกับดูแล เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน AI และขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีเป้าหมายในการยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน ไปสู่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยยังคงมุ่งมั่นเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้สำหรับธุรกรรมการเงินระดับโลกในยุคดิจิทัล ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วโลกเข้าถึงบริการทางการเงินข้ามพรมแดนที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และราบรื่นยิ่งขึ้น
Lianlian DigiTech ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปี 2567 (2598.HK) เป็นบริษัทการชำระเงินดิจิทัลจากจีนที่มุ่งเน้นตลาดโลก พร้อมการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ "Connecting the world, Empowering global commerce" บริษัทมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อถือได้และขยายตัวได้ ผ่านกลยุทธ์ระดับโลกและ AI-native ณ สิ้นปี 2568 Lianlian DigiTech ได้สร้างเครือข่ายการชำระเงินข้ามพรมแดนครอบคลุมมากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค ให้บริการลูกค้ากว่า 10.4 ล้านรายทั่วโลก
SOURCE Lianlian DigiTech
Share this article