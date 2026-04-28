Lianlian DigiTech Kembali ke Money20/20 Asia, Perluas Ekosistem Pembayaran Globalnya

BANGKOK, 28 April 2026 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech, penyedia perkhidmatan pembayaran digital global terkemuka, sekali lagi diundang untuk mengambil bahagian dalam Money20/20 Asia, salah satu perhimpunan fintech (teknologi kewangan) yang paling berpengaruh di dunia dan diadakan di Bangkok, Thailand dari 21 hingga 23 April. Dalam acara tersebut, syarikat membentangkan perkembangan terkini dalam infrastruktur pembayaran rentas sempadan, kemajuan teknologi serta kolaborasi ekosistem, sekali gus memberikan gambaran menyeluruh tentang usahanya dalam meningkatkan keupayaan pembayaran rentas sempadan global.

Semasa persidangan tersebut, Lianlian DigiTech mengumumkan kerjasama strategik dengan syarikat fintech berpangkalan di United Kingdom, USI Money, bagi memperkukuh lagi rangkaian pembayaran rentas sempadan globalnya. Kerjasama ini akan memberi tumpuan kepada perkhidmatan kiriman wang rentas sempadan dan pertukaran asing, dengan menggabungkan keupayaan teknologi dan sumber kedua-dua syarikat untuk menyediakan penyelesaian pembayaran dan kutipan terpadu untuk perniagaan global. Penawaran ini dibangunkan agar cekap, selamat dan berkesan kos, sekali gus meningkatkan kecekapan aliran dana serta memperkemas pelaksanaan pertukaran asing.

Pada masa sama, Mark Ma, Ketua Perkongsian Perbankan Global di LianLian Global, dan Bryan Jiang, Pengurus Besar Hong Kong LianLian Global, turut diundang untuk mengambil bahagian dalam perbincangan meja bulat bertema, yang melaluinya mereka berkongsi pandangan berdasarkan pengalaman industri serta menggariskan pendekatan baharu untuk menyelaraskan inovasi fintech dengan sistem kewangan global.

Memandang ke hadapan, Lianlian DigiTech akan terus membina kepakaran rentas sempadan dan pengalaman pematuhan untuk membangunkan lagi keupayaan AI serta mempererat kerjasama dengan rakan global. Syarikat menyasarkan untuk meluaskan peranannya selain daripada perkhidmatan rangkaian pembayaran kepada penyelesaian infrastruktur kewangan yang lebih luas. Lianlian DigiTech kekal komited untuk berperanan sebagai platform dipercayai bagi transaksi kewangan global dalam persekitaran yang semakin berciri digital, seterusnya membolehkan perniagaan dan individu di seluruh dunia mengakses perkhidmatan kewangan rentas sempadan dengan lebih pantas, lebih cekap dan lancar.

Ditubuhkan pada 2009 dan disenaraikan di Papan Utama Bursa Saham Hong Kong pada 2024 (2598.HK), Lianlian DigiTech ialah syarikat pembayaran digital berpangkalan di China berfokuskan global, dengan keupayaan AI yang semakin bersepadu merentas platformnya. Berpandukan misinya iaitu "Connecting the world, Empowering global commerce" ("Menghubungkan dunia, Memperkasakan perdagangan global"), syarikat memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur kewangan yang dipercayai dan boleh diskala melalui strategi natif-AI dan global. Sehingga akhir 2025, Lianlian DigiTech membina rangkaian pembayaran rentas sempadan yang meliputi lebih 100 negara dan wilayah, serta memberi perkhidmatan kepada lebih 10.4 juta pelanggan di seluruh dunia.

