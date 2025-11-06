LianLian Global dan PAYS0 Resmi Bekerja Sama untuk Mengubah Layanan Pengiriman Uang Lintaswilayah bagi Tenaga Kerja Filipina di Luar Negeri

HONG KONG, 6 November 2025 /PRNewswire/ -- Di Hong Kong FinTech Week 2025, ajang teknologi keuangan terbesar di Asia, LianLian Global , penyedia layanan pembayaran lintaswilayah dari LianLian DigiTech yang terdaftar di Bursa Efek Hong Kong, mengumumkan kemitraan strategis dengan PAYS0, penyedia layanan pembayaran berlisensi resmi asal Filipina. Kedua perusahaan akan bekerja sama menghadirkan layanan pengiriman uang lintaswilayah yang inovatif bagi para Tenaga Kerja Filipina di Luar Negeri (Overseas Filipino Worker/OFW).

Peresmian kerja sama ini dilakukan dalam sebuah seremoni yang dihadiri oleh Tim Shen, CEO, LianLian Global; Michele Fung, Head, LianLian Global Hong Kong; dan Timothy Francis Tangkusan Yee, Director, PAYS0. Sebagai Sponsor Utama di ajang tahun ini, LianLian Global memamerkan berbagai solusi pembayaran global terkemuka yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri pembayaran lintaswilayah.

Melalui kerja sama ini, LianLian Global dan PAYS0 akan memanfaatkan keunggulan masing-masing untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi OFW ketika mengirimkan uang ke Filipina. Dengan jaringan pembayaran global LianLian dan kapabilitas domestik PAYS0, kedua perusahaan berkomitmen menghadirkan layanan pengiriman uang internasional yang lebih mudah, aman, efisien, dan terjangkau.

PAYS0 merupakan salah satu perusahaan pembayaran terkemuka di Filipina yang memiliki izin e-wallet EMI dan menyediakan solusi pembayaran B2B di berbagai sektor. Melalui layanan pemrosesan pembayaran yang aman dan memenuhi regulasi, PAYS0 ikut mendorong pertumbuhan di sektor-sektor fintech, e-commerce lintaswilayah, perdagangan, proyek pemerintah, dan layanan lokal. Solusi PAYS0 mengatasi sejumlah kendala seperti biaya tinggi, proses yang tidak efisien, dan risiko penipuan, sehingga memastikan setiap transaksi, termasuk pengiriman uang, tetap aman dan andal.

Sebagai merek pembayaran lintaswilayah milik LianLian DigiTech, LianLian Global menjalankan sebuah misi, yakni "menghubungkan pengguna, perdagangan, dan ekosistem". Perusahaan ini berkomitmen menyediakan aliran dana global yang aman, sesuai dengan regulasi, efisien, dan hemat biaya, serta telah menjadi mitra tepercaya bagi sekitar 7,9 juta pelanggan di seluruh dunia.

LianLian Global memanfaatkan seluruh kapabilitas LianLian DigiTech dalam sistem pembayaran lintaswilayah, termasuk izin usaha resmi di Tiongkok dan berbagai pasar internasional — termasuk 66 lisensi dan sertifikasi pembayaran, seperti lisensi MSO di Hong Kong, EMI di Luksemburg, dan MTL di Amerika Serikat. Didukung infrastruktur kuat ini, transaksi pembayaran, penerimaan dana, dan pertukaran mata uang global berlangsung dengan sangat efisien.

LianLian Global dan PAYS0 akan terus berkolaborasi mengembangkan solusi baru untuk arus dana internasional, mendorong inklusi keuangan, serta meningkatkan efisiensi sistem pembayaran lintaswilayah di Filipina dan pasar global lainnya.

SOURCE LianLian Global