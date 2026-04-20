Mouser Electronics Bahas Peran Kecerdasan Buatan dalam Mengubah Teknologi dan Pengalaman Sehari-hari

"AI kini beralih dari teknologi eksperimental menjadi produk yang digunakan konsumen setiap hari. Peran insinyur juga semakin krusial dalam penerapan AI," ujar Jeff Newell. "Setelah AI terintegrasi pada perangkat konsumen dan sistem terkoneksi, kita harus memastikan teknologi ini tetap mendukung keahlian manusia, serta bekerja dengan baik dan tepercaya. Program EIT menyediakan sarana dan perspektif penting bagi insinyur untuk membangun solusi AI generasi berikutnya."

Agen AI dan sarana cerdas semakin marak ditemui di berbagai rumah, perangkat terkoneksi, serta layanan digital. Insinyur mengembangkan sistem yang membantu pengguna mengambil keputusan dengan tetap menjaga kendali, transparansi, dan privasi. Sejumlah platform AI terbaru telah menunjukkan potensi tersebut—misalnya, mengubah percakapan sederhana menjadi rencana perjalanan lengkap atau memberikan analisis kesehatan yang lebih mendalam melalui perangkat terkoneksi.

Dalam podcast The Tech Between Us, Raymond Yin, Director, Technical Content, Mouser Electronics, bersama Dr. Marisa Tschopp, Senior Researcher, scip AG, Zurich, membahas peran baru AI dalam interaksi manusia dan aktivitas sehari-hari. Mereka mengulas bagaimana perkembangan AI membentuk kolaborasi berbasiskan teknologi, termasuk dampak jangka panjang dari integrasi AI dalam kehidupan sehari-hari, serta penerapannya untuk kesehatan mental.

"AI kini tidak lagi sebatas teknologi eksperimental, melainkan telah menjadi bagian dari produk sehari-hari," kata Yin. "Episode pertama EIT ini menyoroti era baru inovasi AI, termasuk perannya dalam meningkatkan kemampuan manusia dan membuka peluang kehidupan yang lebih baik."

Selain podcast, program EIT Mouser juga mencakup video, artikel teknis, infografis, serta konten eksklusif untuk pelanggan yang mengulas penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menelaah berbagai kasus penggunaan AI yang meningkatkan kapabilitas teknis, insinyur dapat mengembangkan produk yang membantu manusia mengubah pola pikir, mengambil keputusan, dan berkreasi—tanpa mengorbankan privasi dan kendali pengguna.

Pertama kali diluncurkan pada 2015, program Empowering Innovation Together dari Mouser merupakan salah satu program edukasi yang terkemuka di industri komponen elektronik. Informasi selengkapnya: https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily/.

