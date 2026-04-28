Daftar Produk Terkini dari Mouser Electronics: Lebih dari 9.000 Komponen Baru Tersedia pada Triwulan I-2026

Pada Triwulan I-2026, Mouser meluncurkan lebih dari 9.000 komponen resmi (part number) yang siap dikirim. Sejumlah produk yang tersedia melalui Mouser sepanjang Januari-Maret 2026:

STMicroelectronics STM32C5 Arm ® Cortex ® -M33 Microcontrollers

STM32C5 microcontrollers (MCUs) buatan STMicroelectronics dirancang khusus untuk meningkatkan kinerja miliaran perangkat pintar berukuran kecil yang digunakan di pabrik, rumah, kota, hingga infrastruktur—dengan tetap memenuhi standar ketat dari sisi biaya, ukuran, dan konsumsi daya. Dengan proses manufaktur 40 nm yang dikembangkan ST, STM32C5 mampu bekerja jauh lebih cepat dibandingkan banyak cip entry-level yang saat ini digunakan. Dengan kinerja ini, produk berpeluang menghadirkan fitur seperti sensor yang lebih canggih, pengendalian yang lebih halus, serta pengalaman pengguna yang lebih baik, sembari menjaga konsumsi daya tetap rendah. MCU ini juga dilengkapi fitur keamanan terintegrasi untuk melindungi perangkat dari manipulasi dan risiko siber.

EDATEC ED-CM0NANO Single-Board Computer

ED-CM0NANO merupakan single-board computer (SBC) buatan EDATEC yang berbasiskan Raspberry Pi Compute Module Zero (CM0). Perangkat ini dibekali prosesor quad-core Arm Cortex-A53 dengan kecepatan hingga 1 GHz, prosesor grafis GPU Broadcom VideoCore IV, serta beragam opsi konektivitas. Wi-Fi opsional dengan antena eksternal mendukung koneksi nirkabel, sementara fitur real-time clock (RTC) terintegrasi dan watchdog timer meningkatkan keandalan sistem. Berkat kombinasi tersebut, ED-CM0NANO ideal untuk sistem kontrol industri dan aplikasi Internet of Things (IoT).

Sensata Technologies MGD Resonix™ Refrigerant Leak Sensor

Sensor MGD Resonix™ dari Sensata memberikan akurasi tinggi dan waktu respons cepat dalam modul ringkas yang dapat dipasang pada perangkat HVAC, bahkan alat pendingin berukuran kecil. Seri MGD memiliki daya tahan unggulan terhadap paparan berlebih dan kontaminasi, serta mampu bekerja dalam suhu panas hingga 105°C dan tingkat kelembapan tinggi. Masa pakai perangkat ini mencapai lebih dari 15 tahun tanpa memerlukan kalibrasi sehingga ideal sebagai komponen pendeteksi kebocoran untuk sistem HVAC dan refrigerasi berbasiskan A2L.

u-blox ANN-MB3 Triple-Band GNSS Antenna

ANN-MB3 buatan u-blox merupakan solusi RTK (real-time kinematic) tipe triple-band L1/L2/L5 terbaik untuk sistem GNSS presisi tinggi F20. Dioptimalkan untuk integrasi yang mulus, antena ini menawarkan performa unggulan dengan desain yang kokoh. Dengan dimensi yang ringkas (62 × 80 × 25,5 mm), serta opsi pemasangan yang fleksibel, antena ini dapat digunakan untuk teknologi penentuan posisi yang sangat akurat di berbagai sektor, termasuk industri, otomotif, dan robotika.

