Mouser Electronics สำรวจว่าปัญญาประดิษฐ์ เปลี่ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันอย่างไร
20 Apr, 2026, 12:00 CST
เซี่ยงไฮ้, 20 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics, Inc. บริษัทผู้จัดจำหน่ายระดับโลกที่ได้รับอนุญาตด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ล่าสุด ประกาศการติดตั้งผลิตภัณฑ์ชุดเทคโนโลยี Empowering Innovation Together (EIT) ประจำปี 2569 ชุดแรกในวันนี้ ในชื่อ Engineering AI for Daily Life (สร้าง AI เพื่อชีวิตประจำวัน) โดยชุดผลิตภัณฑ์นี้สำรวจว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไร ตั้งแต่เครื่องมือค้นหาและส่งข้อความแบบช่วยเหลือไปจนถึงอุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพที่คอยตรวจสอบสุขภาวะส่วนบุคคล เนื่องจากความสามารถของ AI ได้ขยายครอบคลุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ วิศวกรจึงเดินหน้าออกแบบระบบที่ทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ ใช้งานง่าย และไว้วางใจได้มากขึ้นในการใช้งานจริง
"AI กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีทดลองไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนต่างพึ่งพาทุกวัน และวิศวกรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบการนำไปใช้" Jeff Newell ประธาน Mouser Electronics กล่าว "เมื่อ AI ถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและระบบเชื่อมต่อต่าง ๆ มากขึ้น จึงจำเป็นที่เทคโนโลยีเหล่านี้ต้องออกแบบมาเพื่อรองรับความเชี่ยวชาญของมนุษย์ ขณะที่ยังคงความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ส่วนงาน EIT นี้จะช่วยให้วิศวกรได้สำรวจเครื่องมือและข้อมูลเจาะลึกที่จำเป็นเพื่อสร้างโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI รุ่นต่อไป"
ขณะที่ระบบ AI และเครื่องมืออัจฉริยะถูกบูรณาการเข้ากับครัวเรือน อุปกรณ์เชื่อมต่อ และบริการดิจิทัลมากขึ้น วิศวกรก็กำลังพัฒนาระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้ใช้และช่วยให้ผู้ใช้คงการควบคุมได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาความโปร่งใสและความเป็นส่วนตัว ส่วนแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้แสดงให้เห็นศักยภาพนี้แล้ว เช่น การเปลี่ยนบทสนทนาธรรมดาให้กลายเป็นแผนการเดินทางที่สมบูรณ์ หรือการให้ข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้นผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ในพอดแคสต์ The Tech Between Us นั้น Raymond Yin ผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหาเทคนิคของ Mouser Electronics และ ดร. Marisa Tschopp นักวิจัยอาวุโสจาก scip AG ในซูริค ร่วมกันพิจารณาบทบาทใหม่ของ AI ในปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน พวกเขาสำรวจว่าความก้าวหน้าด้าน AI เปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันที่ใช้เทคโนโลยีอย่างไร รวมถึงผลกระทบระยะยาวของการที่ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและการประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพจิต
Yin กล่าวว่า "AI กำลังก้าวข้ามบริบทการทดลองไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนพึ่งพาทุกวัน โครงการ EIT ครั้งแรกของเราเป็นการสำรวจยุคใหม่แห่งนวัตกรรม AI โดยพิจารณาถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้คนและคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตในทางที่ดีกว่าเดิม"
นอกจากพอดแคสต์แล้ว ซีรีส์ EIT ยังประกอบด้วยวิดีโอเจาะลึก บทความทางเทคนิค อินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ รวมถึงเนื้อหาพิเศษสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ ซึ่งเจาะลึกถึง AI ในชีวิตประจำวัน โดยการตรวจสอบกรณีต่าง ๆ ที่ AI ยกระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคได้ ทำให้วิศวกรสร้างชุดเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิด การตัดสินใจ และการสร้างสรรค์ของผู้คน พร้อมกับคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการควบคุม
โครงการ Empowering Innovation Together ของ Mouser ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2558 เป็นหนึ่งในโครงการด้านการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.mouser.com/empowering-innovation/engineering-ai-daily/ และติดตาม Mouser ได้ทาง Facebook, LinkedIn, X และ YouTube
สำหรับข่าวสารเพิ่มเติมจาก Mouser และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mouser.com/newsroom/
